Szavazzon, ki nyerje meg a 2025-ös Aranylabdát!

A tavaly óta az UEFA, valamint a France Footballt és a L’Équipe-et is tulajdonló Groupe Amaury cégcsoport által közösen megszervezett Aranylabda-gála előtt szakújságírókból álló nemzetközi zsűri szavaz a legjobbakról országonként egy-egy képviselővel, mégpedig a férfiaknál a legfrissebb FIFA-világranglista első száz helyéről, a nőknél pedig az első ötvenéről. A szavazatokat augusztus 25-ig kell leadniuk.

Magyarországról a Nemzeti Sport főszerkesztője, Szöllősi György szavaz a legjobbakra. A női kategóriákban ugyancsak a közmédia képviselője voksol: Berkesi Juditot, az M4Sport műsorvezető-riporterét, korábbi élvonalbeli labdarúgót kérte fel a FF.

A férfi Aranylabda esetében minden szavazó kiválaszt tíz játékost a harmincas listáról, akik sorrendben 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 és 1 pontot kapnak. Pontegyenlőség esetén az a játékos kerül előbbre, akit többen tettek az első helyre. Ha ez is döntetlen, a második helyek számát vizsgálják, és így tovább. A szervezők hangsúlyozzák, hogy az Aranylabdát három fő kritérium alapján ítélik oda: egyéni teljesítmény és lenyűgöző megmozdulások, csapatteljesítmény és megnyert címek, valamint sportszerűség. A szervezők kiemelik, az Aranylabda a legrangosabb egyéni díj, ez a kiválóság, a tehetség és a sportszerűség legmagasabb szintű elismerése.

A szavazásra jogosult újságíróknak fontos kritériumoknak kell megfelelniük, többek között egy úgynevezett magatartási kódexben leírtaknak is, és bármikor felkérhetik őket arra, hogy indokolják meg döntésüket, továbbá a szavazatok nyilvánosságra hozásáig titokban kell tartaniuk voksaikat.

A Jasin-díj esetében a szavazóknak három-három jelöltet kell kiválasztani a tízes listáról, és 5, 3, valamint 1 pontot oszthatnak szét. A legjobb edzőnek járó Cruyff-díjnál a szakemberekből kettőt választhatnak, s 2, illetve 1 pontot adhatnak, ami pedig a csapatokat illeti, csupán egyet-egyet választhatnak ki.

A legjobb 21 éven aluli játékosnak járó Kopa-díjat korábbi aranylabdásokból álló szakmai zsűri ítéli oda.

Az Aranylabda-gála szeptember 22-én lesz a párizsi Théatre du Chatelet-ben, a rangos elismerést 69. alkalommal ítélik oda.