A Kecskemét öt góllal küldte haza az MTK-t

NB I

20. FORDULÓ

Kecskeméti TE–MTK Budapest 5–0

Kecskemét, Széktói Stadion. Vezette: Bognár Tamás.

Gólszerző: Katona B. (19., 69.), Zeke (26.), Májer (45), Camaj (87.)

Tizenegy évesek lesznek azok, akik akkor születtek, amikor a KTE utoljára meccset nyert az MTK Budapest ellen: 2014. április 19-én a Bekő Balázs irányította együttes 3–0-ra verte meg a Garami József vezette kék-fehéreket a Széktói Stadionban. A következő idény után a kecskeméti klub licenc hiányában nem indulhatott a legjobbak között, majd miután 2022 nyarán visszajutott, szombatig négyszer találkozott Hungária körúti riválisával az NB I-ben, ám egy döntetlen mellett háromszor is vereséget szenvedett. Kecskeméten abba lehetett kapaszkodni, hogy a kedvencek hat bajnokiból álló veretlenségi sorozattal érkeztek el az újabb mérkőzésig, ám kezdés előtt a KTE hátránya még így is négy pont volt a tizedik, még bennmaradást jelentő pozíció mögött. Az említett sorozat alatt a lila-fehérek csak négy gólt kaptak, három meccset is nullára hoztak le, ugyanakkor a legutóbbi négy bajnokijukon csak kétszer találtak be (a bajnokságban pedig összesen tizenháromszor…), ami mutatta, hogy ha valamin, a rúgott gólok számában mindenképpen előre kell lépniük. Egyébként az őszi 3–1-es MTK-győzelmet hozó összecsapás volt az utolsó, amikor még Szabó István ült a KTE kispadján, a következő fordulóban a Puskás Akadémia (0–3) ellen már Gera Zoltán irányított.

Az első negyedórában leginkább az tűnt fel, hogy Zsótér Donát mennyire aktív a hazaiak középpályáján, az ő passza is kellett ahhoz, hogy Lukács Dániel sarokkal helyzetbe hozza Katona Bálintot, aki a 19. perc elején megszerezte a vezetést a házigazdának. Oktatni lehetne azt a támadást, amelynek végén a KTE megduplázta előnyét, Májer Milán káprázatos passzal hozta helyzetbe Zeke Máriót – még fél óra sem telt el a találkozóból, nagy bajban volt az MTK. Aztán a játékrész végén egy újabb remek hazai akció futott a jobb oldalon, a korábban gólpasszt adó Májer Milán is betalált. Nagyon úgy tűnt, egy félidő alatt eldőlt a három pont sorsa.

A második félidőt is a KTE kezdte jobban, az MTK egyszerűen nem talált fogást riválisán. Az átigazolási időszak végén kölcsönvett Gruber Zsombornak egy óra sem jutott, nem tudott lendíteni a kék-fehérek játékán, tegyük hozzá, az MTK-ban ezen a napon mindenki mélyen a tudása alatt teljesített. A játékrész közepén a hazaiak újabb támadást játszottak ki sakk-mattra, Katona Bálint megszerezte a második gólját. Jól látható volt, hogy a kecskemétiek átérzik a bajnoki fontosságát, benn akarnak maradni az NB I-ben, és ha így futballoznak, lesz is rá esélyük. A hajrában még Driton Camaj is betalált, a KTE tavasszal még nem kapott gólt és hét pontot szerzett, amire azért lehet építeni a reményeket.+