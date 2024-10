Pető Tamás: Ez a teljesítmény nem volt méltó a Fehérvárhoz

ETO FC GYŐR–FEHÉRVÁR FC 3–1

BORBÉLY Balázs, az ETO FC Győr vezetőedzője:

– Úgy tűnt, az első húsz percben eldőlt a meccs, mi történt utána?

– Jó eredményt értünk el egy jó mérkőzésen. Gyorsan helyzeteket tudtunk kialakítani, volt négy ziccerünk. Az első félidő második fele viszont valóban nem tetszett, lelassult a játékunk, és felzárkózott a Fehérvár. A második játékrészben már az történt, amit szerettünk volna, annak ellenére, hogy az ellenfélnél volt többet a labda, de még így is veszélyesek voltunk a kapura.

– Múlt héten az utolsó helyről, ezúttal a kiesőzónából mozdultak el.

– Hat héttel ezelőtt a felfelé vezető úton indultunk el. Remélem, ilyen hozzáállással folytatjuk, és ez megmutatkozik majd az eredményekben.

– Mit szól Eneo Bitri újabb hibáihoz, melyek után gólt kapott a csapata?

– Nem örülök neki, hiszen nem ez volt az első. Ennek ellenére védekezésben remekül teljesít, a korábbi mérkőzéseken is így volt. Néha becsúsznak ilyen hibák, beszélünk majd erről, megvizsgáljuk.

PETŐ Tamás, a Fehérvár FC vezetőedzője:

„Az első húsz perc dráma volt. Frusztrált vagyok és mérges, félek, nehogy olyat mondjak, amit megbánok. Nem engedheti meg magának egy csapat, hogy így kezdjen egy meccset. Most már tendencia, hogy nem az időseknek kell húzni a fiatalokat, hanem fordítva és ez felháborító” – mondta indulatosan Pető Tamás a lefújás után az M4 Sportnak, majd a hivatalos sajtótájékoztatón bővebben is értékelt.

– Valószínűleg nem így képzelte el az első félidőt…

– Nehéz mit mondanom, egyáltalán nem erre készültünk, húsz perc alatt elvesztettük a meccset. Lehet, hogy rutintalanság, lehet, hogy benn maradtunk az öltözőben. Gyermeteg hibákat követtünk el, majd felzárkóztunk, és mindent megtettünk, hogy megszerezzük az egy pontot. Elnézést kérek a szurkolóktól, akik elkísértek minket és bíztak bennünk, ez a teljesítmény nem volt méltó a Fehérvárhoz.

– Miért nem sikerült több helyzetet kialakítaniuk?

– Jól védekezett a Győr, ráadásul agresszívabb is volt. A futball, amit játszani szeretnénk, a visszájára fordult. Sok beadással próbálkoztunk, Nejc Gradisar fejésénél ott volt a lehetőség az egyenlítésre. Jelen pillanatban nem állunk készen arra, hogy ilyen tömör fal ellen játsszunk.

– Pedig még Kalmár Zsolt is pályára lépett.

– Látszik rajta, hogy jelentős meccshiánya van, de azért bíztam benne, ő tud majd olyan labdákat adni, hogy eredményesek lehetünk.

MTK–KECSKEMÉT 3–1

HORVÁTH Dávid, az MTK Budapest vezetőedzője:

– Hogyan értékeli az újabb győzelmet?

– Önkritikusan, főleg a mérkőzés első szakaszát. Nem akarom elvenni a Kecskemét érdemeit, de álmosan kezdtünk, az ellenfél góljára azonban sikerült jól reagálni. Szerencsére egyszerre javult a labdabirtoklásunk és a passzpontosságunk, így viszonylag gyorsan fordítani tudtunk.

– A csapat reagált ilyen jól, vagy kívülről kapott segítséget?

– Próbáltunk mi is segíteni, változtattunk valamennyit, ahogy a szünetben is. A félidőben megbeszéltük, ha már Vágó Levente végigkíséri Bognár Istvánt, akkor a játékosunk is figyeljen az ellenfél csapatkapitányára. Úgy érzem, a mérkőzés nagy részében miénk volt a teljes kontroll.

– Miben volt jobb az MTK?

– A Kecskemét nagyon erőteljes csapat, de felvettük vele a versenyt. Egymás után három vereséget szenvedtünk el, ám úgy néz ki, kijöttünk a hullámvölgyből, hiszen nyertünk Debrecenben és most is fordítani tudtunk. A folytatásban még agresszívabban kell játszanunk.

SZABÓ István, a Kecskemét vezetőedzője:

– Újabb vereség…

– A meccs előtt azt mondtam, akkor van esélyünk, ha keveset hibázunk, de kaptunk két olyan gólt, amilyenről egész héten beszéltünk. Az alapvonalról visszagurított labdánál nem váltottunk időben, a tizenhatosunkon belül a védekezésünk nem volt jó. A második félidőben nyomás alatt tartottuk az MTK-t, volt három-négy jó lehetőségünk, ám nem tudtunk egyenlíteni.

– Öt vereség egymás után – a mentalitással láthatóan nem volt probléma, de mi lesz a csapat önbizalmával?

– A tabella nem hazudik. Ilyen eredménysorban mindenki felelős, a játékosok és a szakmai stáb tagjai is. Elemezzük a történteket, próbálunk változtatni, közhelyesen hangzik, hogy még többet kell dolgoznunk, ám a hitnek meg kell lenni. Nem úgy néztünk ki, mint egy utolsó helyezett csapat, de ennyi vereség nem kíméli az önbizalmat.

– Mi hiányzik a legjobban?

– Szerintem akkor sem birtokoltuk többet a labdát, amikor ezüstérmesek lettünk. Legutóbb is rengeteg labdaérintésünk volt az ellenfél tizenhatosán belül, most is voltak lehetőségeink – ám inkább nyerjünk! A kapott góljaink száma sem vészes, de elöl és hátul is jobban kell koncentrálni.