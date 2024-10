Gólerős kezdés és befejezés: a Győr megverte otthon a Fehérvárt!

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

ETO FC Győr–Fehérvár FC 3–1 (Stefulj 9., Gavrics 11., Boldor 90+3., ill. Szabó I Bálint 25. )

Győr, ETO Stadion, 4138 néző. Vezette: Pintér Cs.

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

El a kiesőzónából! A Debreceni VSC péntek esti felcsúti vereségével (1–0) megnyílt a lehetőség, hogy az ETO FC Győr győzelem esetén végre elmozduljon az utolsó két helyről. A képlet egyszerűnek tűnt, azonban a szombat délutáni ellenfél sem más céllal érkezett, mint hogy két vereség után összekapja magát, és a nyugat-magyarországi futball egyik legnagyobb rangadójának megnyerésével erősítse meg a helyét a középmezőnyben. A négyszeres bajnok ETO és a háromszoros bajnok Fehérvár a bajnokságban 2015. március elsején találkozott legutóbb, a 2–2-es döntetlen óta egyetlen kupameccsen hozta össze a sors a két klub felnőttcsapatát, hét évvel később a negyeddöntőben, akkor a másodosztályú győriek búcsúztatták a Vidit (2–1). A két szurkolótábor a meccsnap délelőtti óráit nem kedélyes múltidézéssel töltötte, ahogy a bemelegítés perceit sem, igaz, akkor legalább nem az öklök, csupán a rigmusok csaptak össze. Mindenesetre mindkét kemény mag érzékeltette a játékosokkal, hogy ezúttal a megszokottnál is több kell.

A kezdő sípszó előtti pirotechnikai bemutató hatásai még el sem múltak, Zseljko Gavrics máris vezetést szerezhetett volna: a harmadik percben előbb Dala Martin védte a lövését, majd centikkel a jobb sarok mellé gurított. A vezető gólra sem kellett sokáig várni, a fehérvári védelem végignézte, ahogy Vazsdi Szahli szöglete után Daniel Stefulj befejeli a mérkőzés első gólját. Szahli maga is gólt szerezhetett volna két perccel később, ám épp csak annyira tudott beleérni a labdába, hogy az Dala kezébe guruljon. Az ETO csak jött és jött. Tóth Rajmund szenzációs lefordulása és indítása után Gavrics megduplázta az előnyt, hogy aztán Szahli óriási helyzeténél védjen nagyot Dala. Negyedóra elteltével akár négy góllal is vezethetett volna a Győr, ehelyett rúgatott egy gólt a Fehérvárral. Eneo Bitri előbb eladta a labdát, majd mellbe rúgta Nicolás Stefanellit az ötösön belül, és Szabó I Bálint büntetőből szépített. A félidőig már nem érkeztek olyan ütemben a helyzetek, mint a szépítő gólig, ám így is akadt gólszerzési lehetőség mindkét csapat előtt.