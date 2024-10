A DVTK edzője elárulta: nem az ő beszéde vezetett eredményre a keleti derbi szünetében

A DVTK trénere, Vladimir Radenkovics azzal kezdte: nagyon büszke a játékosaira.

„Ahogy az eredményre és a szurkolótáborunkra is. Nagyon fontos három pontot szereztünk. Jól kezdtük az első félidőt, a másodikat talán még jobban. A foci már csak olyan, hogy néhány pillanatban szerencsére is szükségünk volt. Azt szeretném, hogy a folytatásban ugyanezzel a motivációval és csapatszellemmel folytassuk, és újra pontokat szerezzünk.”

A szakember ezután egy érdekes „kulisszatitkot” is megosztott a sajtóval.

„A szünetben a játékosok azt mondták egymásnak az öltözőben: az elmúlt meccseken rendre rosszul jöttünk ki a második félidőre, és az első tizenöt percben rosszul játszottunk. Egymást biztatták, hogy koncentráltnak, bátornak kell lenni. Úgyhogy, ami a második játékrész elején történt, az nem az én beszédem eredménye, hanem a játékosok érdeme.”

Ez a történés pedig nem más volt, mint Gera Dániel mindent eldöntő gólja…

A Nyíregyháza vezetőedzője, Tímár Krisztián szerint csapata rengeteg helyzetet alakított ki.

„Sajnos az első félidőben nem volt szerencsénk, két kapufát is lőttünk, többször ziccerben léptünk ki. Volt egy gyönyörű ollózásunk, amit szeretnék még visszanézni, hogy alakult. A második félidőben nagyon rosszkor kaptuk a gólt az elején, ilyen könnyű gólt nem lehet adni az ellenfélnek. Végig éreztem a csapaton, hogy megyünk előre, de a nagyon nagy átütőerőt támadásban már nem. Valami ma hiányzott. Nyilván vissza fogjuk nézni. Nagyon sokat voltunk az ellenfél térfelén, nem lehet ennyi lehetőséget elpazarolni, de hátul is nagyobb koncentráció kell – az ellenfélnek volt két-három lehetősége, abból rúgott két gólt. Persze gratulálok a Diósgyőrnek, de mérges és egyben csalódott is vagyok sok minden miatt.”

NB I

9. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 0–2 (Edomwonyi 14., Gera D. 46.)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 8000 néző. V: Bogár

