Ronnie O’Sullivan két maximum bréket lökött ugyanazon a meccsen – videó

A hétszeres világbajnok O’Sullivan az első a sznúker történetében, aki hivatalos, pontszerző tornán kétszer is maximum pontsorozatot ért el ugyanazon a napon ugyanazon a mérkőzésen. Bár Jackson Page is elért két maximumot egyazon meccsen az idei áprilisi vb-selejtezőben, de a walesi két különböző napon vitte véghez a bravúrt. A sportág történetének egyik legnagyobb alakja hét éve nem jegyzett 147-es bréket, most meg rögtön kettőt is…

Mivel O’Sullivan a négy legfőbb torna (világbajnokság, Masters, Egyesült Királyság bajnoksága, Szaúd-Arábia Masters) egyikén lökött két maximumot, megkapja a 147 ezer fontos bónuszt (66.7 millió forint), plusz az ezen a versenyen járó legmagasabb brékért járó 50 ezer font kétharmadát. Ez plusz 33 333 fontot (15 millió forint) jelent – O’Sullivan két 147-e előtt a thaiföldi Thepchaiya Un-Nooh is lökött egyet.

O’Sullivannek ez volt pályafutása 17. maximuma, amivel vezeti a vonatkozó örökrangsort, továbbá 49 évesen és 253 naposan ő a legidősebb, aki hivatalos meccsen 147-es bréket teljesített.

A Wakelin elleni összecsapást 6–3-ra megnyerő angol a döntőben az ausztrál Neil Robertsonnal meccsel, aki szintén 6–3-ra győzött Elliot Slessor ellen.

Az első 147-es brék

A második 147-es brék

SZNÚKER

Szaúd-Arábia Masters, Dzsidda

Elődöntő

Ronnie O'Sullivan (angol)–Chris Wakelin (angol) 6–3

Neil Robertson (ausztrál)–Elliot Slessor (angol) 6–3

