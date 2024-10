Három góllal válaszolt az MTK a KTE korai találatára

LABDARÚGÓ NB I

9. FORDULÓ

MTK Budapest–Kecskeméti TE 3–1 (Kosznovszky 18., Molnár R. 22., Beriasvili 87., ill. Lukács D. 13.)

Megható és fontos üzenetek – a Hidegkuti Stadionban érdemes volt figyelni a mérkőzés előtti percekre. Előbb a klub is felhívta a figyelmet a mellrák elleni küzdelemre a rózsaszín október kampány keretében. „Minden nő számít” – szól a szlogen, és a futballstadion férfiközönsége mélyen egyetértett ezzel. A pályára érkező játékosokat viszont a megszokottal ellentétben ezúttal nem kisgyerekek, hanem nyugdíjasok, az öregek otthonából érkező vendégek kísérték be – az Idősek Napja volt a héten, nagyon érzelmes látvány volt látni a játékosok mellett sétáló szépkorú futballbarátokat.

Két perc sem telt el a mérkőzésből, amikor Zsótér Donát életerős lövéssel célba vette a hazai kaput, két perccel később Szabó Alex lőtt távolról. Az aktivitás abból a szempontból érhetőnek tűnt, hogy a KTE az utolsó helyen készült erre az összecsapásra, és nyilvánvaló volt, hogy a lila-fehérek négy, egymást követő vereség után javítani akarnak. Az aktívan kezdő Zsótér mellett Vágó Levente is visszakerült a kezdőcsapatba, és ennek is volt betudható, hogy a mérkőzés első periódusában a játék inkább az MTK térfelén zajlott, így tehát senki sem mondhatja, hogy minden előzmény nélküli lett volna a vendégcsapat vezető gólja. Lukács Dániel közelről, ellentmondást nem tűrően bombázta a labdát a léc alá.

Felébresztette a hazaiakat a találat, és tíz perc sem kellett, máris az MTK Budapest vezetett. Ugyanakkor apró jelekből kiderült, miért nem megy mostanában a Kecskemétnek: az egyenlítő gólnál a hazaiak bejutottak a védelem mögé, és Kosznovszky Márk higgadtan lőtte a labdát a sarokba, noha két védő is bevetődött elé, mindkettőnek centik hiányoztak a mentéshez, de elment közöttük a labda, és meg sem állt a hálóig. Aztán megint Kosznovszky hívta fel magára a figyelmet, remek labdaszerzését követően gyors ellenakciót vezettek a kék-fehérek, a szélről keresztbe futó Molnár Rajmund lövése után a labda megpattant a becsúszó Nagy Krisztián lábán – sok ilyen szerelési kísérletnek sikeres blokkolás a vége, ezúttal éppen annyira változtatott irányt a labda, hogy az Varga Bence kapust becsapva a kapuba guruljon.

Nincs szerencséje a lila-fehéreknek mostanában…

Ez viszont nem jelenti azt, hogy ne érdemelték volna meg a hazaiak, hogy előnybe kerüljenek, hiszen gyorsan, pontosan játszották át a középpályát, így izgalmas, változatos volt az összecsapás. A félidő utolsó szakaszát inkább a feszültség, az idegeskedés, a túl kemény belépők jellemezték, a Kecskemét próbálta ismét magához ragadni a kezdeményezést, de ebben az időszakban sokkal stabilabban védekezett a hazai együttes.

Ugyanúgy kezdődött a második félidő, mint az első: két lövés ugyanarra a kapura, vagyis most az MTK indította úgy a játékrészt, mint a Kecskemét a mérkőzést. Molnár Ádin és Hej Viktor célozta meg a vendégek kapuját, de egyikük sem tudta növelni az előnyt. Kiegyenlített mezőnyjáték zajlott leginkább a pálya közepén, és a Kecskemét mindent megtett az egyenlítésért – ha nincs is jó formában Szabó István együttese, a mentalitásával bizonyosan nincsen semmi probléma.

A félidő derekán Vágó Leventét Bocskay Bertalan váltotta, de Katona Bálint lehetett volna ekkor a főszereplő, ám két helyzetből sem találta el a kaput. Pedig a második alkalomnál Zsótér Donát szenzációs csellel játszotta magát tisztára a jobb oldalon, ebből lett a helyzet, de azok kihasználásával ebben az idényben súlyos problémái vannak a KTE-nek.

A hajrában a kisebb sérüléséből fokozatosan visszatérő Németh Krisztián is pályára lépett, a labdát azonban főleg a kecskemétiek birtokolták, akik azért sem tudtak több helyzetet kialakítani, mert Ilia Beriasvili rengeteg veszélyes vendégakciót megállított. Aztán a védő felbukkant az ellenfél kapuja előtt is, és eldöntötte a mérkőzést: Stieber Zoltán beívelésére érkezett, elvéve a vendégek összes reményét. Sorozatban ötödször is kikapott a Kecskemét, pedig ezúttal sem játszott rosszul, voltak lehetőségei. Bár ez a mérkőzés könnyen végződhetett volna döntetlenre is, az MTK megérdemelten tartotta otthon a három pontot. 3–1

