„Az öltözőben pokoli volt a hangulat” – ez történt a Szpari–Diósgyőr szünetében

Gera Dániel azzal kezdte: nagyon fontos meccs volt ez nekik.

„Igazából az történt, amire felkészültünk. Hála az égnek most az első helyzetből be is találtunk, nyilván ilyenkor mindig könnyebb a mérkőzés. Utána a második félidő elején is végre nem mi kaptunk gólt vagy nem történt olyasmi, hogy az ellenfél ránk jött. Erre az öltözőben mindenki fel is hívta a figyelmet, hogy élesen menjünk ki. És hála az égnek annyira élesen mentünk ki, hogy mi lőttünk egy gólt.”

Videónkban részletesen beszél a félidei öltözői hangulatról, ahogy a gólpasszáról és a góljáról is. A meccs hangulata is szóba kerül, és az is, hogy a Diósgyőr már 6 meccs óta veretlen az NB I-ben.

NB I

9. FORDULÓ

Nyíregyháza Spartacus FC–Diósgyőri VTK 0–2 (Edomwonyi 14., Gera D. 46.)

Nyíregyháza, Városi Stadion, 8000 néző. V: Bogár

