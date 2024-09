Vancsáért 10 millió dollárt fizetett volna Cristiano Ronaldo csapata, az Al- Naszr– NS-exkluzív

Ha csak azt nézzük, hogy 2022 óta nem adott el külföldre játékost az MTK Budapest, azt gondolhatjuk, csökkent a kereslet a klub labdarúgói iránt. De Polyák Balázs klubmenedzsertől megtudtuk, nem feltétlenül ez a helyzet. Nem az ajánlatok száma csökkent, hanem inkább arról van szó, hogy egy-egy ajánlatnál, több más szempont mellett, annak is súlya van, hogy a futballistáért a játékospiacon kapható összeg hogyan aránylik azokhoz a támogatásokhoz, melyeket itthon el lehet érni egy-egy saját nevelésű fiatal szerepeltetésével.

„Ha a Sándor Károly Akadémián nevelkedett, fiatal magyar játékosért külföldi ajánlat érkezik, másfajta mérlegelési elveket is számításba kell venni, mint egy külföldi labdarúgó esetében – kezdett bele a piaci háttér vázolásába Polyák Balázs klubmenedzser, akinek a hatáskörébe tartozik az MTK játékos- és átigazolási politikája, beleértve a honi és nemzetközi értékesítést. – A Magyar Labdarúgó-szövetség által külön honorált, a 2004-es születésű vagy annál fiatalabb játékosok szerepeltetésével megszerezhető bónusz az MTK esetében a pénzügyi ösztönzéstől függetlenül magától értetődő stratégiai kérdés. Emellett az akadémiai státuszunk velejárója, hogy magas számban és játékperccel szerepeltetünk a klubunkban nevelkedett játékosokat. Ők nálunk kimondva is előnyt élveznek más futballistákkal szemben. Továbbá a sportállamtitkárság által finanszírozott, központi akadémiai támogatási rendszerben megszerezhető forrás befolyásolhatja egy ajánlat elfogadását. Nemcsak az összeg nagysága, hanem a fogadó ország is, az a bajnokság, melyből érkezik az ajánlat, befolyásoló tényező. A játékoseladásból származó bevételekre is szükségünk van a stabil fenntartható modellünkhöz, de a döntéseinket több szempont együttesen befolyásolja. Téves gondolkodás, hogy dobálóznak a nyugat-európai klubok az 1 millió euró feletti összegekkel. Ezt a léptéket kevés klub engedheti meg magának akár Hollandiában vagy Belgiumban is. Ezért hiába volt érdeklődés például Kata Mihály iránt, éppen Hollandiából vagy akár az Egyesült Államokból, nem született megállapodás. A magyar bajnokság már lényegesen erősebb, mint a piaci státusza. Ezért a direktben beérkező összegek mellett a jövőbeli értékesítésből származó bevételekre kell fókuszálni, hogy akár több év múlva is profithoz lehesen jutni az eladott labdarúgó után" – mondta a klubvezető, aki kifejtette, hogy például az idén a La Ligába szerződött Bojan Miovszki esetében is hasonló konstrukciókkal szerződött a kék-fehér klub két éve a skót Aberdeennel.

„2022-ben úgy estünk ki az NB I-ből, hogy a Ferencváros után a legtöbb, aktuálisan válogatott labdarúgót foglalkoztató csapat voltunk, közülük jelenleg ketten topligában játszanak. A negyvenszeres albán válogatott középpályás, Ylber Ramadani már egy éve az olasz Leccében szerepel és csapata legtöbbet foglalkoztatott játékosa, míg a huszonötszörös északmacedón válogatott támadó, Bojan Miovszki most igazolt a spanyol harmadik helyezett Gironába, és mutatkozott be az Atlético Madrid ellen bajnoki mérkőzésen. Két éve vásárolta meg őket a skót Aberdeen. Az értük kapott direkt transzferdíjnál lényegesen nagyobb bevételt jelent a továbbértékesítésből származó bónusz. Miovszki esetében ez jelentős tétel, ugyanis ezen a nyáron 6.5 millió euróért + 1.5 milliós bónuszért adta őt tovább az Aberdeen."

A Transfermarkt adatai szerint Ramadanit 120 ezer euróért adta el az MTK és tavaly nyáron még legalább ekkora összeget kapott érte, amikor 1.2 millió euróért Leccébe igazolt. Az Aberdeenben 98 meccsen 44 gólt szerző Miovszki – akit 19 évesen az északmacedón bajnokságból szúrt ki az MTK – a piaci portál szerint 650 ezer euróért váltott 2022-ben, de mondjuk az ilyenkor megszokott 15 százalékos továbbértékesítési opció mellett akár további egymillió euró körüli összeget kaphat érte a következő időszakban az MTK.

„Amikor Bojan az NB I-ben játszott – folytatta Polyák –, csupán egy magyar csapat tett ajánlatot (Ramadaniért nem volt hazai érdeklődés), ám végül a nemzetközi kapcsolatainkon keresztül tudtuk értékesíteni. A mostani ára nem azt jelenti, hogy tízszer jobb játékos lett Skóciában. Csak azt mutatja, hogy a skót bajnokságból sokkal könnyebben lehet topligába kerülni és több pénzért is lehet értékesíteni – annak ellenére, hogy a két élcsapatot leszámítva nem gondolom erősebb bajnokságnak az NB I-nél. Azt kell látni a támadó esetében, hogy aki a Celtic és a Rangers ellen is lő két-két gólt, arról lehet feltételezni, hogy még magasabb szinten is megállja a helyét. Az NB I-ben hiába talált be az Újpestnek vagy a Ferencvárosnak, arra még csak az Aberdeen figyelt fel.”

Bojan Miovszki két évet játszott az MTK-ban, 2022-ben a skót Aberdeenhez, idén nyáron a spanyol Gironához szerződött (Fotó: Giorna FC)

Az MTK az idén a belga Genthez kölcsönbe került Vancsa Zalán után is kaphat bizonyos összegeket. Még úgy is nagyon jól járhat, hogy a két éve a több klubot működtető City Group által 3 millió euróért megvásárolt támadó középpályás a nyáron nem fogadta el a Cristiano Ronaldót is foglalkoztató Al-Naszr ajánlatát, pedig a szaúdi klub híreink szerint 10 millió dollárt is kész lett volna kifizetni a klub akadémiáján nevelkedett magyar válogatott játékosért, amiből akár közel kétmillió az MTK számlájára érkezhetett volna.

„Igazak a hírek – reagált ezzel kapcsolatban Polyák Balázs. – A nyáron az Al-Naszr megkeresett három világhírű ügynökséget, hogy ajánljanak nekik huszonegy éven aluli balszélsőt. Tudni kell, hogy a szaúdi ligában egy huszonegy év alatti játékos szerepeltetése kötelező. A CAA Stellar portfóliójából Zalán került az asztalra. (Az angol ügynökség játékosai többek között spanyol, francia, angol, olasz felnőttválogatottak, például Unai Simón, Camavinga, Grealish, vagy Scamacca.) Azt gondoltam, ez nagy lehetőség, hiszen a szaúdi liga, kiváltképp a Cristiano Ronaldót is foglalkoztató Al-Naszr, jelenleg a világ egyik legnézettebb csapata, nagyon sok országban közvetítik a mérkőzéseit. Aki ott jól teljesít, gyorsan hírnevet szerezhet magának, arról nem is beszélve, hogy a Newcastle Uniteddel azonos a klub tulajdonosi köre. Egy arab liga után is lehet karriert csinálni Európában, jó példa erre az iráni válogatott Mehdi Taremi is, aki Katarban Németh Krisztián csapattársa volt, majd a Portóba került, jelenleg az Inter játékosa. Ugyanakkor Zalán a családjával közösen azt a döntést hozta, hogy a Gent ajánlatát elfogadva Belgiumban marad. Szakmai szempontok és az életvitel miatt sem akart Szaúd-Arábiába szerződni, így egy U20-as brazil válogatott futballistát igazolt az Al-Naszr a Corinthiansból. Az MTK tízmilliós transzfer esetén egy egyszeri jelentős bevételhez jutott volna. Bár folyamatosan kapcsolatban vagyok a Stellar ügynökség tulajdonosával, David Manasseh-vel, és tudtam ebben az esetben is, hogy részéről Fernando Hierro sportigazgatóval folytak egyeztetések Vancsa Zalánról, de ha a játékos Európában akar maradni, még ha kisebb klubban is, mint az Al-Naszr, akkor azt tiszteletben kell tartani, mert ez az ő pályafutása.”



Ráadásul az utolsó pillanatban még egy harmadik ajánlat is befutott Vancsáért.

„Tudni kell, hogy a genti szerződésének aláírása napján a Leicester City és belga fiókcsapata, a Leuven is bejelentkezett egy vételi ajánlattal, de Zalán tartotta magát az akkor még csak szóbeli megállapodásához. Az MTK anyagilag is hosszú távon érdekelt a játékos előmenetelében. Ugyanis a City Grouppal kötött szerződés részletei számos bónuszlehetőséget hordoznak magukban. Ettől függetlenül a sportban nem az anyagi haszon a legfontosabb. Zakor Sándor tulajdonos, Selei András klubigazgató és Székely Zsolt akadémiai igazgató nevében is mondhatom, hogy nemcsak Vancsa Zalán, hanem minden volt akadémistánk sorsát kiemelten követjük és szurkolunk a hosszú és sikeres pályafutásukért” – hangsúlyozta Polyák Balázs.

