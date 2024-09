Horváth Dávid: Félelem nélkül várjuk az örökrangadót

ELTÉRŐ ADATOK szerepelnek az adatbázisokban az MTK és a Ferencváros összecsapásairól, de pénteken a 225. bajnoki örökrangadó következik. Az eltérő számítás oka két 1925-ös mérkőzés, az országos bajnoki döntő – 0:0 és 4:1-es MTK-siker –, de ezeket a bajnokságon kívül bonyolították le a vidék legjobbjainak részvételével. A jelenkor statisztikája mindenesetre a Ferencváros esélyessége mellett szól, a bajnoki cím védője az előző kiírásban mind a háromszor megverte az MTK-t, két alkalommal nagy különbséggel győzött (6–1, 5–1 és 2–1 volt a végeredmény a háromkörös lebonyolításban), s már az új évad eredményei is az FTC-t teszik esélyesebbé, eddig ugyanis mind a négy mérkőzését megnyerte, ha nem is mindig imponáló futballal. Az MTK Budapest az eddigi öt mérkőzéséből hármat nyert meg, s kétszer vereséget szenvedett. Bár az örökrangadón minden megtörténhet, a Ferencváros a négy győzelmével úgy is vezeti a táblázatot, hogy két bajnoki meccsét elhalasztották. Ráadásul a zöld-fehérek kapták a legkevesebb gólt – eddig csupán a nyíregyházi Kovácsréti Márk talált be a kapujukba.

Míg Pascal Jansen, az FTC holland vezetőedzője a bőség zavarával küzdhet, Horváth Dávidnak főhet a feje, kit küld pályára a péntek esti meccsen. Az irányító Bognár István ugyanis lázas betegség után a hétközi Magyar Kupa-mérkőzés előtt kezdhetett el edzeni, s bár játszott a Hódmezővásárhely ellen 2–0-ra megnyert összecsapáson, nem százszázalékos az erőnléte. Hasonló a helyzet Nemanja Antonovval, ő szintén betegség miatt hagyott ki néhány edzést, ám a Ferencváros ellen vélhetően a kezdőben kap helyet (ő is játszott Hódmezővásárhelyen). A rutinos, általában csereként bevethető, a mérkőzéseket eldöntő Stieber Zoltánnak rendbe jött a vádlija, ám a kupamérkőzésen elővigyázatosságból nem került be a keretbe. A gólerős Németh Krisztián sérülése a múlté, a Budafok elleni edzőmeccsen probléma nélkül játszott, viszont a kupamérkőzés hetében vírusos megbetegedéssel küzdött, s a védő Nagy Zsombor is belázasodott, ugyanakkor a rutinos Kádár Tamás két és fél hónapos sérülése után teljes értékű edzésmunkát végezhetett, így vélhetően kezdhet.

„Az a furcsa helyzet állt elő, hogy az eddigi öt meccsünkből négyet idegenben játszottunk – nyilatkozta a klub honlapjának Horváth Dávid, az NB I-es tabellán 5. helyen álló MTK vezetőedzője. – Csupán egyszer élvezhettük a hazai pálya előnyét. S persze van egy elmaradt mérkőzésünk, ám ez és a válogatott Nemzetek Ligája-mérkőzések miatti szünet is kibillentett bennünket a ritmusból, s akkor nem beszéltem még arról, hogy a csapat fele vírusos megbetegedéssel küszködött. A hódmezővásárhelyi kupameccs jó alkalom volt arra, hogy újra rátaláljunk az optimális ritmusra, hogy újraépítsük magunkat.”

A szakember, aki egykor a Ferencvárosban futballozott, elmondta, a pénteki meccs esélyese egyértelműen az FTC.

„Nyilván figyeljük, ki lehet a kezdő a vendégeknél, de olyan erős kerete van a csapatnak, hogy nincs értelme rotációról beszélni, a zöld-fehérek nyugodtan kiállíthatnak két hasonló erősségű együttest – mondta még az MTK vezetőedzője. – Inkább arra figyelünk, hogy a teljesítményünk kifogástalan legyen, s remélem, ez elég lesz a bravúrhoz. Csakúgy, mint az előző bajnokságban, most is háromszor csapunk össze a Fradival, ám ami legutóbb nem sikerült, most megvalósulhatna: egyszer győzzünk mi. Ami biztos, félelem nélkül várjuk az örökrangadót.”

A Ferencváros vezetőedzője, Pascal Jansen a fradi.hu-nak nyilatkozott az örökrangadó kapcsán. „Nagyon vártuk már ezt a találkozót, a srácok is izgatottak, hiszen újra a bajnokságban bizonyíthatnak. A Budafok elleni kupamérkőzéssel együtt hat meccset fogunk játszani 22 nap alatt. Érdekes lesz az MTK elleni meccs, hiszen itt ismét megmutathatjuk, hogy mi vagyunk Budapesten a legjobbak. Nagyon jó dolog, hogy egyszerre három sorozatban is versenyben vagyunk, szerencsések vagyunk, hogy az Európa-liga szintjén is megmutathatjuk, mire vagyunk képesek. Bízunk benne, hogy tovább tudjuk őrizni bajnoki veretlenségünket” – fogalmazott a Ferencváros vezetőedzője. Pascal Jansen (Fotó: Micheller Szilvia) JANSEN: ISMÉT MEGMUTATJUK, MI VAGYUNK BUDAPESTEN A LEGJOBBAK

LABDARÚGÓ NB I

7. FORDULÓ

Péntek

20.00: MTK Budapest–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Vezeti: Karakó

Szombat

14.30: Zalaegerszegi TE FC–Kecskeméti TE (Tv: M4 Sport+) – élőben az NSO-n!

17.00: Újpest FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

Vasárnap

16.30: Puskás Akadémia FC–Fehérvár FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

19.00: ETO FC Győr–Paksi FC (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

AZ ÁLLÁS 1. Ferencváros 4 4 – – 6–1 +5 12 2. Puskás AFC 5 4 – 1 9–5 +4 12 3. Paksi FC 5 3 1 1 9–8 +1 10 4. Újpest FC 6 3 – 3 12–7 +5 9 5. MTK Budapest 5 3 – 2 6–3 +3 9 6. Fehérvár FC 6 2 3 1 9–9 0 9 7. Diósgyőri VTK 6 2 2 2 5–7 –2 8 8. Debreceni VSC 5 2 1 2 7–6 +1 7 9. Kecskeméti TE 6 1 2 3 4–7 –3 5 10. Zalaegerszeg 5 1 1 3 6–8 –2 4 11. Nyíregyháza 6 1 1 4 8–14 –6 4 12. ETO FC Győr 5 – 1 4 3–9 –6 1