Mané gólt szerzett, kiállítása után CR-ék emberhátrányban is döntőbe jutottak

2025.08.19. 16:05
Gólja után nem sokkal Sadio Manét kiállították, de Cristiano Ronaldóék nélküle is legyőzték az Al-Ittihadot és döntősök a szaúdi Szuperkupában (Fotó: Getty Images)
Elsőként a Cristiano Ronaldo vezette Al-Naszr jutott be a szaúdi Szuperkupa döntőjébe, miután a hongkongi elődöntőben Sadio Mané gólja és kiállítása után emberhátrányban is 2–1-re nyert a Karim Benzema nevével fémjelzett Al-Ittihad ellen.

Az előző idényben elveszített finálé után ismét megpróbálja elhódítani a szaúdi Szuperkupát az Al-Naszr, amelynek dolgát valamelyest könnyítette, hogy a címvédő Al-Hilal nem vesz részt a sorozatban, de Cristiano Ronaldóéknak így sem volt könnyű dolguk, hiszen az elődöntőben a Karim Benzemával, N'golo Kantéval, Fabinhóval, Steven Bergwijnnal, Moussa Diabyval vagy éppen Husszem Auarral felálló Al-Ittihadon kellett túljutniuk.

Az Al-Naszr kezdőjében Cristiano Ronaldo mellett ott volt Marcelo Brozovic, Sadio Mané, Mohamed Simakan és három nyári igazolás, Inigo Martínez, Kingsley Coman és Joao Félix is. A mérkőzést a sárgamezes Al-Naszr kezdte jobban és Marcelo Brozovic bal oldali centerezése után Sadio Mané bombázott a kapuba. De nem sokáig tartott Cristiano Ronaldóék öröme, öt perccel később ugyanis Steven Bergwijn egyenlített, ráadásul az al-Naszr gondjait tetézte, hogy szűk tíz perccel később Sadio Manét azonnali piros lappal kiállították, miután megtaposta az ellenfél kapusát.

Az Al-Naszr játékán azonban nem érződött az emberhátrány, olyannyira, hogy a fordulás után még tíz emberrel is jóval veszélyesebb volt: bő egy óra játékot követően Cristiano Ronaldo remek kiugratása és önzetlen passza után Joao Félix révén ismét vezettek a sárgamezesek. Félix rövid idő alatt lezárhatta volna a lényegi kérdéseket, öt perccel később szabálytalanság miatt érvényteleníették a gólját, a 71. percben pedig a kapufát találta el, s bár a különbséget nem tudta növelni az Al-Naszr, előnyét megőrizve így is bejutott a magyar idő szerint augusztus 23-án, szombaton 12 órakor kezdődő fináléba.

SZAÚDI SZUPERKUPA
ELŐDÖNTŐ, HONGKONG
Al-Naszr–Al-Ittihad 2–1 (Mané 11., J. Félix 61., ill. Bergwijn 16.)
Kiállítva: Mané (25.)

Augusztus 20., szerda
14.00, Hongkong: Al-Kadszija–Al-Ahli (Tv: Spíler2)
Augusztus 23., szombat
12.00, Hongkong: döntő

 

