Mané gólt szerzett, kiállítása után CR-ék emberhátrányban is döntőbe jutottak

Az előző idényben elveszített finálé után ismét megpróbálja elhódítani a szaúdi Szuperkupát az Al-Naszr, amelynek dolgát valamelyest könnyítette, hogy a címvédő Al-Hilal nem vesz részt a sorozatban, de Cristiano Ronaldóéknak így sem volt könnyű dolguk, hiszen az elődöntőben a Karim Benzemával, N'golo Kantéval, Fabinhóval, Steven Bergwijnnal, Moussa Diabyval vagy éppen Husszem Auarral felálló Al-Ittihadon kellett túljutniuk.

Az Al-Naszr kezdőjében Cristiano Ronaldo mellett ott volt Marcelo Brozovic, Sadio Mané, Mohamed Simakan és három nyári igazolás, Inigo Martínez, Kingsley Coman és Joao Félix is. A mérkőzést a sárgamezes Al-Naszr kezdte jobban és Marcelo Brozovic bal oldali centerezése után Sadio Mané bombázott a kapuba. De nem sokáig tartott Cristiano Ronaldóék öröme, öt perccel később ugyanis Steven Bergwijn egyenlített, ráadásul az al-Naszr gondjait tetézte, hogy szűk tíz perccel később Sadio Manét azonnali piros lappal kiállították, miután megtaposta az ellenfél kapusát.

Az Al-Naszr játékán azonban nem érződött az emberhátrány, olyannyira, hogy a fordulás után még tíz emberrel is jóval veszélyesebb volt: bő egy óra játékot követően Cristiano Ronaldo remek kiugratása és önzetlen passza után Joao Félix révén ismét vezettek a sárgamezesek. Félix rövid idő alatt lezárhatta volna a lényegi kérdéseket, öt perccel később szabálytalanság miatt érvényteleníették a gólját, a 71. percben pedig a kapufát találta el, s bár a különbséget nem tudta növelni az Al-Naszr, előnyét megőrizve így is bejutott a magyar idő szerint augusztus 23-án, szombaton 12 órakor kezdődő fináléba.

SZAÚDI SZUPERKUPA

ELŐDÖNTŐ, HONGKONG

Al-Naszr–Al-Ittihad 2–1 (Mané 11., J. Félix 61., ill. Bergwijn 16.)

Kiállítva: Mané (25.)

Augusztus 20., szerda

14.00, Hongkong: Al-Kadszija–Al-Ahli (Tv: Spíler2)

Augusztus 23., szombat

12.00, Hongkong: döntő