Átigazolások: főszerepben a DVTK és az ETO, újabb válogatott játékos érkezett Felcsútra

AZ ELMÚLT HÉT ÖSSZEFOGLALÓJA

A múlt hét egyik főszereplője a hazai piacon a DVTK volt, amely szerződtette Tamás Márkot, illetve kölcsönvett három fiatalt, Babos Bencét a Videotontól, Babós Leventét és Mucsányi Miront Újpestről. Az ETO FC is aktív volt, ugyanis kölcsönvette Csinger Márkot a DAC-tól, míg Samsindin Ouro éppen a dunaszerdahelyiekhez távozik, ugyanakkor a győriek szerződtettek egy román jobbhátvédet is, Stefan Vladoiut. A DVSC-hez svájci csatár érkezett kölcsönbe, Dejan Djokic, míg a Puskás Akadémia bejelentette a Szaúd-Arábiából végleg hazatérő Szappanos Péter szerződtetését, a klub ifjabb Dárdai Pál és Németh András után már a harmadik magyar válogatott játékost igazolta a nyáron. Ugyanakkor távozott a felcsútiakatól a 18 éves Vitályos Viktor, aki az MTK-ban folytatja. Baráth Péter végleg a lengyel Rakówhoz igazolt a Ferencvárostól, míg Myke Bouard Ramos Kazincbarcikáról ment az NB II-es Tiszakécskéhez, amely ezen a nyáron korábban már három barcikai játékost is elcsábított.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DEBRECENI VSC-NÉL

Érkezők: Álex Bermejo (Alejandro „Álex” Bermejo Escribano, spanyol, SC Farense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Julien Dacosta (Julien Joachim Dacosta Mendy, francia, FC Sochaux-Montbéliard – Franciaország), Adrián Guerrero (Adrián Guerrero Aguilar, spanyol, CD Tenerife – Spanyolország, szabadon igazolhatóként), Vjacseszlav Kulbacsuk (ukrán, FC Dziugas Telsiai – Litvánia), Fran Manzanara (Francisco Jesús López de la Manzanara Delgado, spanyol, Racing Ferrol – Spanyolország), Josua Mejías (Josua Antonio Mejías García, venezuelai, Kallithea – Görögország, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Dejan Djokic (svájci, FC Sion – Svájc), Djordje Gordics (szerb, Lommel – Belgium; legutóbb kölcsönben NK Radomlje – Szlovénia), Varga Ádám (Ferencvárosi TC)

Kölcsönből visszatértek: Batai Tamás (BVSC-Zugló), Engedi Márk (Tiszakécskei LC), Erdélyi Benedek (BVSC-Zugló), Gyenti Kristóf (Békéscsaba 1912 Előre), Kohut Máté (Békéscsaba 1912 Előre), David Nwachukwu (nigériai, BVSC-Zugló). Kooperációs kölcsön után (Mezőkövesd Zsóry): Cibla Flórián, Doktor Zsolt, Hornyák Csaba, Vidnyánszky Mátyás

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek:

Távozók: Henrik Rönlöff Castegren (svéd, IK Sirius – Svédország), Brandon Domingues (francia-portugál, Real Oviedo – Spanyolország), Ferenczi János (FK Csíkszereda – Románia, szabadon igazolhatóként), Gonda Suicsi (japán, szabadon igazolható), Kocsis Gergő (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolható), Krisztijan Malinov (bolgár, szabadon igazolható), Megyeri Balázs (ETO FC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Kaye Shedrac Daniel (nigériai, Karcagi SE), Vidnyánszky Mátyás (Mezőkövesd, ismét kölcsönbe). Kooperációs kölcsön (Karcagi SC): Engedi Márk , Kohut Máté , Sain Balázs Csaba

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Hegyi Krisztián (West Ham United – Anglia), Maurides (Maurides Roque Junior, brazil, FC St. Pauli – Németország, onnan Radomiak Radom – Lengyelország, végleg), Arandjel Sztojkovics (szerb, Partizan Beograd – Szerbia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Jorgo Pëllumbi (albán)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A DIÓSGYŐRI VTK-NÁL

Érkezők: Anderson Esiti (nigériai, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Kecskés Ákos (AEL Limassol – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Megyeri Gábor (Bp. Honvéd), Mucsányi Márk (Újpest FC, szabadon igazolhatóként), Ante Roguljic (horvát, Anorthoszisz – Ciprus, szabadon igazolhatóként), Sajbán Máté (Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Ivan Saponjics (szerb, Videoton FC Fehérvár), Tamás Márk (Sepsi OSK – Románia, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Babos Bence (Videoton FC Fehérvár), Babós Levente (Újpest FC), Mucsányi Miron (Újpest FC)

Kölcsönből visszatértek: Bokros Szilárd (FC Kosice – Kassa, Szlovákia), Derényi Nándor (Putnok FC). Kooperációs kölcsön után (Kolorcity Kazincbarcika): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk, Lajcsik Vencel

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozók: Benkő Péter (szlovák-magyar, Dorog), Csatári Gergő (Mezőkövesd Zsóry, szabadon igazolhatóként), Bozsidar Csorbadzsijszki (bolgár, szabadon igazolható), Braniszlav Danilovics (szerb-magyar, szabadon igazolható), Bright Edomwonyi (nigériai, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Fekete Vince (putnoki kölcsön után Debreceni EAC), Ferencsik Bálint (békéscsabai kölcsön után Kolorcity Kazincbarcika), Kállai Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként), Kállai Zalán (szabadon igazolható), Vlagyiszlav Klimovics (fehérorosz, Torpedo Zsodino – Fehéroroszország, szabadon igazolhatóként), Artem Odincov (ukrán, FC Andijon – Üzbegisztán, szabadon igazolhatóként), Szalai Bence (Kolorcity Kazincbarcika)

Kölcsönbe távozók: Kristóf Márk (Békéscsaba), Lajcsik Vencel (Budafoki MTE), Szamosi Ádám (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Christ Tiéhi (elefántcsontparti-francia, Baník Ostrava – Csehország). Kooperációs kölcsön keretében (Mezőkövesd Zsóry): Dojcsák Bence, Bohdan Furdeckij, Nazar Kovalenko, Sáreczki Szabolcs

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Uros Drezgics (szerb, Rubin Kazany – Oroszország), Huszár Marcell (ETO FC), Marko Rakonjac (montenegrói, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, jelenleg szabadon igazolható), Simon Barnabás (Paksi FC), Skribek Alen (Paksi FC, onnan Zalaegerszegi TE FC, kölcsönbe), Varga Zétény (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ETO FC-NÉL

Érkezők: Alexander Abrahamsson (svéd, Zaglebie Lubin – Lengyelország, szabadon igazolhatóként), Nadir Benbuali (algériai, Charleroi SC – Belgium, kölcsön után végleg), Zseljko Gavrics (szerb-bosnyák, DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Megyeri Balázs (Debreceni VSC, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Piscsur (ukrán, Gyirmót FC Győr, szabadon igazolhatóként), Daniel Stefulj (horvát, Dinamo Zagreb – kölcsön után végleg), Vitális Milán (DAC 1904 – Szlovákia, kölcsön után végleg), Stefan Vladoiu (román, Kolos Kovalivka – Ukrajna), Jovan Zivkovic (osztrák-szerb, Rapid Wien – Ausztria)

Kölcsönbe érkezők: Csinger Márk (DAC)

Kölcsönből visszatértek: Csóka Bálint (szlovákiai, FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia), Farkas Balázs Kesző (Bp. Honvéd), Huszár Marcell (Diósgyőri VTK), Koncz Dávid (FC STK 1914 Samorín – Somorja, Szlovákia), Matija Krivokapics (montenegrói, KFC Komárno – Komáromi FC, Szlovákia), Lacza Alex (Kozármisleny, szlovák-magyar). Kooperációs kölcsön után (Szentlőrinc): Vingler László

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Kocsis Botond, Csala Márkó

Kiszemeltek: Nagy Olivér (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC)

Távozók: Ledio Beqja (albán, FC Dinamo City – Albánia), Csóka Bálin*t (szlovákiai, Komáromi FC – Szlovákia) Fábio Vianna (portugál, Sepsi OSK – Románia), Mamady Diarra (mali, Sheriff Tiraspol – Moldova, szabadon igazolhatóként), Gyurákovics Erik (Komáromi FC – Szlovákia, szabadon igazolhatóként), Heitor dos Santos (brazil, Maccabi Tel-Aviv – Izrael), Filip Kasa (szlovák-cseh, MSK Zilina – Szlovákia), Matija Krivokapics (montenegrói, Bunyodkor – Üzbegisztán), Albion Marku (albán, szabadon igazolható), Ruisz Barnabás (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (szlovákiai, Nyíregyháza, onnan kölcsönben Karcag), Samsindin Ouro* (togói, DAC – Szlovákia, *miután az ETO befejezi szereplését a Konferencialiga-selejtezőben)

Kölcsönbe távozók: Farkas Balázs Kesző (BVSC-Zugló, legutóbb kölcsönben Budapest Honvéd), Selyem Bálint (Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatér klubjához: Eneo Bitri (albán, Valerenga – Norvégia, jelenleg szabadon igazolható), Dino Grozdanic (horvát, Asztereasz Tripolisz – Görögország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Michal Skvarka (szlovák)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A FERENCVÁROSNÁL

Érkezők: Daniel Arzani (ausztrál, Melbourne Victory – Ausztrália), Cadu (Carlos Eduardo Lopes Cruz, brazil, Viktoria Plzen – Csehország, szabadon igazolhatóként), Gavriel Kanikovszki (izraeli-angol, Maccabi Tel-Aviv – Izrael, szabadon igazolhatóként), Jonathan Levi (svéd, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Nagy Barnabás (Nyíregyháza Spartacus), Callum O’Dowda (ír, Cardiff City – Wales/angol Championship), Ötvös Bence (Paksi FC), Toon Raemaekers (belga, KV Mechelen – Belgium)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Fortune Bassey (nigériai, DAC 1904 – Szlovákia), Botka Endre (Kecskeméti TE), Gruber Zsombor (MTK Budapest), Katona Bálint (Kecskeméti TE), Kenan Kodro (bosnyák, Gaziantep FK – Törökország), Pászka Lóránd (magyar-román, Kecskeméti TE), Edgar Szevikjan (örmény, Lokomotiv Moszkva – Oroszország), Varga Zétény (Diósgyőri VTK)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Komáromi Bálint, Daniel Kuznyecov (ukrán-magyar), Ledniczky Zalán, Skotner Zoltán, Tóth Máté

Kiszemeltek: Juan Alvina Bezerra (brazil, FK Olekszandrija – Ukrajna), Lisztes Krisztián (Eintracht Frankfurt – Németország)

Távozók: Baráth Péter (Raków Czestochowa – Lengyelország, kölcsön után végleg), Mohamed Ben Romdan (tunéziai, Al-Ahli – Egyiptom), Eldar Civic (bosnyák, FK Baltyika – Oroszország), Halmai Ádám (soroksári kölcsön után Szeged-Csanád GA), Virgil Roy Misidjan (suriname-i-holland, NEC – Hollandia), Owusu Kwabena (ghánai, legutóbb kölcsönben MKE Ankaragücü – Törökország), Cristian Ramírez (ecuadori, Lokomotiv Moszkva – Oroszország, szabadon igazolható), Matheus Saldanha (Matheus Bonifácio Saldanha Marinho, brazil, Al-Vaszl – Egyesült Arab Emírségek)

Kölcsönbe távozók: Bolgár Botond (FTC II – Kecskeméti TE), Isaac Pappoe (ghánai, Dundee United – Skócia), Say Shadirac (AC Oulu – Finnország, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Varga Ádám (Debreceni VSC)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Mohammed Abu Fani (izraeli, Maccabi Haifa – Izrael, CSZKA Moszkva – Oroszország), Ismaël Aaneba (francia-marokkói), Fortune Bassey (nigériai), Katona Bálint (Nyíregyháza Spartacus), Tosin Kehinde (angol-nigériai), Kenan Kodro (bosnyák-spanyol), Pászka Lóránd (magyar-román, FK Csíkszereda – Románia), Raul Gustavo (Raul Gustavo Pereira Bicalho, brazil, New York City FC – Egyesült Államok), Adama Traoré (mali, Sanghaj Senhua – Kína)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KOLORCITY KAZINCBARCIKA SC-NÉL

Érkezők: Balázsi Levente (Diósgyőri VTK II, kölcsön után végleg), Boros Zsombor (Vasas FC II), Dombó Dávid (szabadon igazolható, legutóbb Zalaegerszegi TE FC), Ferencsik Bálint (Diósgyőri VTK, legutóbb kölcsönben Békéscsaba), Gyollai Dániel (Glentoran FC – Észak-Írország), Kun Olivér (Puskás Akadémia), Könyves Norbert (magyar-szerb, Paksi FC, szabadon igazolhatóként), Mihajlo Meszhi (ukrán, Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként),Dominik Mulac (horvát, NK Opatija – Horvátország), Prosser Dániel (klub nélküli, legutóbb Szeged-Csanád GA), Rácz László (Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Schuszter Ronald (Kozármisleny), Martin Slogar (horvát, HNK Gorica – Horvátország), Szalai Bence (Diósgyőri VTK), Szőke Gergő (MTK Budapest), Trencsényi Bence (Tiszafüred), Varazdat Harojan (örmény, Pjunyik Jereván – Örményország)

Kölcsönbe érkezők: Baranyai Nimród (Újpest FC, ismét kölcsönbe), Bánfalvi Gergő (Vasas FC), Major Marcell (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Csákvár), Sós Bence (TSC – Szerbia)

Kölcsönből visszatérhetnek: –

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Meshack Ubochioma (nigériai, Dundee United – Skócia, szabadon igazolható, legutóbb kölcsönben Livingston FC – Skócia)

Távozók: Bódi Ádám (Tiszakécskei LC), Fadgyas Tamás (MTK Budapest), Herjeczki Kristóf (Ajka, szabadon igazolhatóként), Király Mátyás (FC Ajka), Lucas (Lucas Marcolini Dantas Bertucci, brazil-magyar, Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként), Myke Bouard Ramos (brazil-magyar, Tiszakécske), Pethő Bence (Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Pintér Ádám (Mezőkövesd Zsóry), Ternován Patrik (Mezőkövesd-Zsóry, szabadon igazolhatóként), Varga József (Tiszakécskei LC, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Katona István (FC Ajka), Menyhárt Barnabás (Putnok FC, legutóbb Bp. Honvéd)

Kölcsönből visszatérnek klubjukhoz: Csatári Gergő (Diósgyőri VTK), Debreceni Ákos (Paksi FC). Kooperációs kölcsön után (Diósgyőri VTK): Bacsa Benjámin, Demeter Milán, Dojcsák Bence, Kristóf Márk (Békéscsaba – kölcsönbe), Lajcsik Vencel

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A KISVÁRDA MASTER GOODNÁL

Érkezők: Toniszlav Jordanov (bolgár, Arda – Bulgária), Marko Matanovics (montenegrói, FK Sarajevo – Bosznia-Hercegovina, kölcsön után végleg), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Bohdan Melnik (ukrán, Videoton FC Fehérvár), Nagy Krisztián (Kecskeméti TE), Novothny Soma (Ruch Chorzów – Lengyelország), Oláh Bálint (Budafoki MTE, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe érkezők: Pintér Filip (Vasas FC)

Kölcsönből visszatérhetnek:

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Czékus Ádám (békéscsabai kölcsön után Kecskeméti TE), Czérna Erik (Szentlőrinc), Pap Zsolt (Karcagi SE, szabadon igazolhatóként), David Puclin (horvát, szabadon igazolható), Széles Imre (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Milos Szpaszics (szerb, Radnicski Nis – Szerbia)

Kölcsönbe távozók: Ésik Ákos (Békéscsaba 1912 Előre), Jaroszlav Heles (ukrán-magyar, Pécsi MFC, legutóbb kölcsönben Szentlőrinc)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Szőr Levente

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ MTK-NÁL

Érkezők: Átrok István Zalán (Bp. Honvéd, legutóbb kölcsönben Kozármisleny), Bévárdi Zsombor (Puskás Akadémia, legutóbb kölcsönben Bp. Honvéd), Fadgyas Tamás (Kazincbarcika SC), Jakub Plsek (cseh, Puskás Akadémia FC, szabadon igazolhatóként), Széles Imre (Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Szépe János (szlovákiai, ETO FC, szabadon igazolhatóként), Vitályos Viktor (Puskás Akadémia)

Kölcsönbe érkezők: Németh Hunor (FC Köbenhavn – Dánia)

Kölcsönből visszatérnek: Kovács Mátyás (Videoton FC Fehérvár), Lehoczky Roland (Vasas FC), Szűcs Patrik (Budafoki MTE), Törőcsik Péter (Iváncsa KSE)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozók: Nemanja Antonov (szerb, Nyíregyháza Spartacus – szabadon igazolhatóként), Bobál Dávid (szabadon igazolható), Hej Viktor (ukrán-magyar, Vasas FC, szabadon igazolhatóként), Kosznovszky Márk (Portsmouth – Anglia), Merényi Ádám (budafoki kölcsön után Kecskeméti TE), Nagy Zsombor (Zalaegerszegi TE FC – szabadon igazolhatóként), Stieber Zoltán (szabadon igazolható), Szőke Gergő (Kolorcity Kazincbarcika SC), Végh Bence (FK Csíkszereda – Románia), Zuigeber Ákos (budafoki kölcsön után Bp. Honvéd)

Kölcsönbe távozók: Bakó Sámuel (HR-Rent Kozármisleny), Csenterics Adrián (Mérida AD – Spanyolország), Herczeg Botond (szegedi kölcsön után Budafoki MTE), Kenesei Noel (Leuven – Belgium), Stumpf Gábor (Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatért klubjához: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Kata Mihály, Molnár Rajmund

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: Nemanja Antonov (szerb, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Dorian Babunszki (észak-macedón, Sepsi – Románia, szabadon igazolhatóként), Bright Edomwonyi (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Katona Mátyás (Videoton FC Fehérvár), Kersák Roland (Kecskeméti TE), Kovács Dániel (szabadon igazolható, legutóbb Volosz – Görögország), Manner Balázs (Ferencvárosi TC, legutóbb kölcsönben Soroksár SC), Májer Milán (Kecskeméti TE, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolhatóként), Tarcsi Róbert (szlovákiai, ETO Akadémia), Vukk Zsombor (Nagykanizsa)

Kölcsönbe érkezők: Farkas Bendegúz (Puskás Akadémia FC, ismét)

Kölcsönből visszatérők: Bese Balázs (Opus Tigáz Tatabánya), Oláh Benjámin (Mezőkövesd Zsóry), Pataki Bence (Tiszakécske)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Czimer-Nyitrai Ádám

Kiszemeltek: Katona Levente (Kecskemét), Katona Bálint (Ferencváros, legutóbb kölcsönben Kecskemét), Simut Mario (román-magyar, Videoton FC Fehérvár), Somogyi Ádám (Bp. Honvéd)

Távozók: Ronaldo Deaconu (román, Unirea Slobozia – Románia), Eppel Márton (FK Csíkszereda – Románia), Fejér Béla (román-magyar, Sepsi OSK – Románia), Géresi Krisztián (visszavonult), Horváth Kevin (Soroksár SC, legutóbb kölcsönben Mezőkövesd Zsóry), Nika Kvekveszkiri (grúz, szabadon igazolható), Matheus Leoni (brazil), Nagy Barnabás (Ferencvárosi TC), Jaroslav Navrátil (cseh, szabadon igazolható), Németh Barnabás (Vasas FC, kölcsön után végleg), Pinte Patrik (szlovák-magyar, Bp. Honvéd, kölcsön után végleg), Darko Velkovszki (északmacedón, Zrijnski – Bosznia-Hercegovina, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Csörnyei Zsombor (FC Ajka), Keresztes Krisztián (Dundee United – Skócia), Kun Ákos (Szeged-Csanád GA), Lamin Marong (gambiai, STK Samorín – Somorja, Szlovákia), Tamás Olivér (BVSC-Zugló), Tarcsi Róbert (szlovák-magyar, Karcag), Vukk Zsombor (Tiszakécskei FC)

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: Kovács Krisztián (szlovák-magyar, Paksi FC), Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Újpest FC)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: Zan Medved (szlovén)

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PAKSI FC-NÉL

Érkezők: Pető Milán (Videoton FC Fehérvár), Rideg Bálint (Vasas II, szabadon igazolható), Szalai József (Mezőkövesd Zsóry), Zeke Márió (Kecskeméti TE)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Debreceni Ákos (Kolorcity Kazincbarcika), Lapu Andor (Opus Tigáz Tatabánya), Lépő Kristóf (Kozármisleny), Nyári Patrik (Szentlőrinc), Simon Barnabás (Diósgyőri VTK), Szekszárdi Milán (Szentlőrinc), Szendrei Ákos (Mezőkövesd Zsóry). Kooperációs kölcsön után (Kozármisleny): Pesti Zoltán

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Hegedűs János (FK Csíkszereda – Románia, kölcsön után végleg), Kocsis Bence (BVSC-s kölcsön után Videoton FC Fehérvár), Kovács Krisztián (nyíregyházi kölcsön után Videoton FC Fehérvár), Könyves Norbert (magyar-szerb, Kolorcity Kazincbarcika, szabadon igazolhatóként), Mezei Szabolcs (Topolyai SC – Szerbia), Ötvös Bence (Ferencvárosi TC), Szabó Bálint (fehérvári kölcsön után FK Csíkszereda – Románia), Varga Roland (Videoton FC Fehérvár, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Debreceni Zalán (kozármislenyi kölcsön után FC Ajka), Győrfi Milán (Kecskeméti TE), Máté Csaba (Kozármisleny), Pesti Zoltán (Kozármisleny), Rideg Bálint (FC Ajka), Skribek Alen (diósgyőri kölcsön után Zalaegerszegi TE FC), Szalai József (Mezőkövesd Zsóry)

Kölcsönből visszatért klubjához: Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia, onnan Puskás Akadémia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A PUSKÁS AKADÉMIÁNÁL

Érkezők: Dala Martin (Videoton FC Fehérvár), ifjabb Dárdai Pál (Hertha BSC – Németország), Kerezsi Zalán (Budapest Honvéd, kölcsön után végleg), Lukács Dániel (Kecskeméti TE), Nagy Zoárd (Csákvár, szabadon igazolhatóként), Németh András (magyar-dél-afrikai, Hamburger SV – Németország, legutóbb kölcsönben SC Preussen Münster – Németország), Szappanos Péter (Al-Fateh – Szaúd-Arábia, szabadon igazolhatóként), Mose Szemel (izraeli, Hapoel Rison Lecion – Izrael)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérnek: Dusinszki Szabolcs (román-magyar, Csákvár)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Komáromi György (NK Maribor – Szlovénia)

Távozók: Bakti Balázs (Zalaegerszegi TE FC, kölcsön után végleg), Bévárdi Zsombor (kispesti kölcsön után MTK Budapest), Kocsis Dominik (tiszakécskei kölcsön után Videoton FC Fehérvár), Jonathan Levi (svéd, Ferencvárosi TC, szabadon igazolhatóként), Miskolczi Domonkos (Szeged-Csanád Grosics Akadémia), Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Jakub Plsek (cseh, MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Posztobányi Patrik (Budafoki MTE, legutóbb kölcsönben Mezőkövesd Zsóry), Jakov Puljic (horvát, HNK Vukovar 1991 – Horvátország), Radics Márton (Csákvár), Vitályos Viktor (MTK Budapest)

Kölcsönbe távozók: Farkas Bendegúz (Nyíregyháza Spartacus, ismét kölcsön), Lehoczki Bendegúz (Csákvár), Major Marcell (csákvári kölcsön után Kazincbarcika), Ominger Gergő (Videoton FC Fehérvár, ismét kölcsön), Vajda Roland (kozármislenyi kölcsön után Videoton FC Fehérvár)

Kölcsönből visszatérhetnek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ ÚJPEST FC-NÉL

Érkezők: Arijan Ademi (horvát-északmacedón, Dinamo Zagreb – Horvátország, szabadon igazolható), Tiago Goncalves (Tiago Lisboa da Silva Gonçalves, portugál, FC Hermannstadt – Románia), Juhász Bence (Mezőkövesd Zsóry), Aljosa Matko (szlovén, NK Celje – Szlovénia), Iuri Medeiros (Iuri José Picanco Medeiros, portugál, Hapoel Beer-Seva – Izrael, szabadon igazolhatóként), Gleofilo Vlijter (suriname-i, OFK Beograd – Szerbia)

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Ognjen Radosevics (szerb-magyar, Nyíregyháza Spartacus). Kooperációs kölcsön után (BVSC-Zugló): Babós Levente, Mucsányi Miron, Simon Balázs, Tóth Ákos

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: –

Távozók: Chukwujekwu Simeon Ajanah-Chinedu (nigériai, szabadon igazolható), Genzler Gellért (szabadon igazolható), Mucsányi Márk (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Vincent Onovo (nigériai, szabadon igazolható), Simon Krisztián (befejezte a profi játékos-pályafutását)

Kölcsönbe távozók: Babós Levente (Diósgyőri VTK), Baranyai Nimród (Kolorcity Kazincbarcika, ismét kölcsön), Dékei Márk (Videoton FC Fehérvár), Dénes Adrián (BVSC-Zugló), Kovács Dominik (BVSC-Zugló, ismét kölcsön), Mucsányi Miron (Diósgyőri VTK), Svékus Olivér (Videoton FC Fehérvár), Tóth Ákos (FC Ajka), Varga Gy. Balázs (szegedi kölcsön után Budafoki MTE)

Kölcsönből visszatért klubjához: Mamoudou Karamoko (francia-elefántcsontparti, FC Köbenhavn – Dánia, onnan Dinamo Bucuresti – Románia)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A ZALAEGERSZEGI TE FC-NÉL

Érkezők: Bakti Balázs (Puskás Akadémia FC, kölcsön után végleg), Zan Mauricio Lalovic (szlovén, NK Nafta – Szlovénia), Nagy Zsombor (MTK Budapest, szabadon igazolhatóként), Joao Victor (brazil, Ceará – Brazília)

Kölcsönbe érkezők: Fabricio Amato (argentin, Estudiantes de La Plata – Argentína, legutóbb kölcsönben: Independiente Rivadavia – Argentína), Krajcsovics Ábel (Bp. Honvéd, ismét kölcsön), Joseth Peraza (Costa Rica-i, AD San Carlos – Costa Rica), Skribek Alen (Paksi FC)

Kölcsönből visszatértek: Huszti András (Videoton FC Fehérvár), Klausz Milán (NK Nafta – Szlovénia), Papp Csongor (Szentlőrinc), Senkó Zsombor (NK Nafta – Szlovénia)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: Wolf Gergő

Kiszemeltek: Maxsuell Alegria (brazil, Nova Iguacú – Brazília)

Távozók: Marko Cubrilo (bosnyák, Radnik Bijeljina – Bosznia-Hercegovina), Anderson Esiti (nigériai, Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként), Sztefanosz Evangelu (görög, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Jack Ipalibo (nigériai, Torreense – Portugália, szabadon igazolhatóként), Medgyes Sinan (magyar-szlovák, Kisvárda, szabadon igazolhatóként), Bojan Szankovics (szerb-horvát, Nyíregyháza Spartacus, szabadon igazolhatóként), Olekszandr Szafronov (ukrán, Unirea Slobozia – Románia, szabadon igazolhatóként), Szalay Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, legutóbb kölcsönben NK Nafta – Szlovénia), Sajbán Máté (Diósgyőri VTK, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: Németh Ervin (NK Nafta – Szlovénia)

Kölcsönből visszatért klubjához: Almási László (szlovákiai, Baník Ostrava – Csehország)

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –

A legutóbbi, téli átigazolási időszak történései itt olvashatók!