Kovács Dániel: Biztos vagyok benne, hogy bent maradunk
MÁR IDEHAZA FOLYTATJA a munkát a Nyíregyháza Spartacus, amely szombaton hazatért a beleki edzőtáborából, s készül a szombaton 12.30-kor kezdődő Újpest elleni hazai bajnokira. Sok időt nem tölthettek pihenéssel a futballisták, a vasárnapi szabadnapot követően hétfőn már dupla edzést tartott a szakmai stáb.
„Tizennyolc éves korom óta nem fordult velem elő, hogy a szeretteim körében tölthettem a születésnapomat, mert mindig úton voltam, s valamelyik edzőtáborban készültem aznap és a következő napokon is – mondta lapunknak Kovács Dániel, a Nyíregyháza Spartacus kapusa, aki pénteken töltötte be harminckettedik életévét. – Bár a napján még Törökországban játszottunk, másnap hazajöttünk, s már indultam is Gyulára a rokonokhoz, így végre együtt lehettünk – rövid látogatás volt, hiszen hétfőn már edzettünk Nyíregyházán. A felkészülésünk az edzőmeccsek eredményei ellenére jól sikerült, az idény közben érkező Bódog Tamás vezetőedző elképzeléseit egyre inkább elsajátítjuk, az edzőtáborban több időnk volt csiszolgatni. A magas letámadásra, sok futásra alapuló futballunk szépen alakul, annyi munkát végeztünk el, hogy az erőnlétünkre biztosan nem lehet majd panasz. Kétségtelen, két döntetlen mellett kétszer is kikaptunk odakint, de például a Levszki Szófia elleni gól nélküli mérkőzés kifejezetten biztató volt, jól futballoztunk. Marko Kvasina érkezésével és a sérülése után visszatérő Bright Edomwonyival bízunk abban, hogy elöl veszélyesebbek leszünk. A csapatvédekezésen van még mit javítani, de hiszek benne, hogy az Újpest ellen odahaza nyerünk.”
Szükségük is lenne a három pontra a nyíregyháziaknak, hiszen a tizedik, már benn maradó helyen álló Diósgyőrnek négy pont az előnye a Szparival szemben.
„Fontos a jó rajt, hamar le lehet dolgozni ezt a hátrányt – a legfontosabb, hogy nem szabad nagyon leszakadnunk, ott kell lihegni a Diósgyőr és a többi együttes nyomában, és minél hamarabb előzni kell. Biztos vagyok benne, hogy bent maradunk.”
Ami a kapushelyzetet illeti, Kovács Dániel mellett Bese Balázs, Molnár Mátyás és Tóth Balázs szerepel a felnőttkeretben. Tóth térdműtéte és a rehabilitáció után már a csapattal készül, hamarosan visszatérhet a pályára. A mezőnyjátékosok közül Szlobodan Babics és Eneo Bitri idehaza maradt sérülése miatt, egyelőre kérdés, mikor térhetnek vissza. Az edzőtábor utolsó felkészülési mérkőzését kisebb térdsérülése miatt kihagyó házi gólkirály Bright Edomwonyi, valamint a betegséggel küszködő támadó, Kovácsréti Márk valószínűleg pályára lép a lila-fehérek ellen szombaton.
Kazincbarcika, Nyíregyháza, DVTK – keleti harc a bennmaradásért
AZ NB I ELSŐ HÁROM TAVASZI FORDULÓJA
19. FORDULÓ
Január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)
20. FORDULÓ
Január 31., szombat
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)
21. FORDULÓ
Február 6., péntek
17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
Február 7., szombat
12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (Tv: M4 Sport+)
14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Február 8., vasárnap
15.00: Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+)
|AZ NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
18
10
5
3
36–17
+19
35
|2. Ferencvárosi TC
18
10
4
4
35–18
+17
34
|3. Paksi FC
18
9
6
3
39–26
+13
33
|4. Debreceni VSC
18
9
4
5
26–21
+5
31
|5. Puskás Akadémia
18
8
4
6
24–23
+1
28
|6. Kisvárda
18
8
3
7
22–29
–7
27
|7. Zalaegerszegi TE
18
6
6
6
29–26
+3
24
|8. Újpest FC
18
6
4
8
27–32
–5
22
|9. MTK Budapest
18
6
3
9
33–37
–4
21
|10. Diósgyőri VTK
18
4
6
8
24–30
–6
18
|11. Nyíregyháza
18
3
5
10
19–34
–15
14
|12. Kazincbarcika
18
3
2
13
17–38
–21
11