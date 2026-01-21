Kovács Dániel: Biztos vagyok benne, hogy bent maradunk

MÁR IDEHAZA FOLYTATJA a munkát a Nyíregyháza Spartacus, amely szombaton hazatért a beleki edzőtáborából, s készül a szombaton 12.30-kor kezdődő Újpest elleni hazai bajnokira. Sok időt nem tölthettek pihenéssel a futballisták, a vasárnapi szabadnapot követően hétfőn már dupla edzést tartott a szakmai stáb.

„Tizennyolc éves korom óta nem fordult velem elő, hogy a szeretteim körében tölthettem a születésnapomat, mert mindig úton voltam, s valamelyik edzőtáborban készültem aznap és a következő napokon is – mondta lapunknak Kovács Dániel, a Nyíregyháza Spartacus kapusa, aki pénteken töltötte be harminckettedik életévét. – Bár a napján még Törökországban játszottunk, másnap hazajöttünk, s már indultam is Gyulára a rokonokhoz, így végre együtt lehettünk – rövid látogatás volt, hiszen hétfőn már edzettünk Nyíregyházán. A felkészülésünk az edzőmeccsek eredményei ellenére jól sikerült, az idény közben érkező Bódog Tamás vezetőedző elképzeléseit egyre inkább elsajátítjuk, az edzőtáborban több időnk volt csiszolgatni. A magas letámadásra, sok futásra alapuló futballunk szépen alakul, annyi munkát végeztünk el, hogy az erőnlétünkre biztosan nem lehet majd panasz. Kétségtelen, két döntetlen mellett kétszer is kikaptunk odakint, de például a Levszki Szófia elleni gól nélküli mérkőzés kifejezetten biztató volt, jól futballoztunk. Marko Kvasina érkezésével és a sérülése után visszatérő Bright Edomwonyival bízunk abban, hogy elöl veszélyesebbek leszünk. A csapatvédekezésen van még mit javítani, de hiszek benne, hogy az Újpest ellen odahaza nyerünk.”

Szükségük is lenne a három pontra a nyíregyháziaknak, hiszen a tizedik, már benn maradó helyen álló Diósgyőrnek négy pont az előnye a Szparival szemben.

„Fontos a jó rajt, hamar le lehet dolgozni ezt a hátrányt – a legfontosabb, hogy nem szabad nagyon leszakadnunk, ott kell lihegni a Diósgyőr és a többi együttes nyomában, és minél hamarabb előzni kell. Biztos vagyok benne, hogy bent maradunk.”

Ami a kapushelyzetet illeti, Kovács Dániel mellett Bese Balázs, Molnár Mátyás és Tóth Balázs szerepel a felnőttkeretben. Tóth térdműtéte és a rehabilitáció után már a csapattal készül, hamarosan visszatérhet a pályára. A mezőnyjátékosok közül Szlobodan Babics és Eneo Bitri idehaza maradt sérülése miatt, egyelőre kérdés, mikor térhetnek vissza. Az edzőtábor utolsó felkészülési mérkőzését kisebb térdsérülése miatt kihagyó házi gólkirály Bright Edomwonyi, valamint a betegséggel küszködő támadó, Kovácsréti Márk valószínűleg pályára lép a lila-fehérek ellen szombaton.