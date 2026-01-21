Kovács Dániel: Biztos vagyok benne, hogy bent maradunk

Nemzeti Sportrádió

2026.01.21. 14:44
Kovács Dániel védéseire nagy szüksége lesz a Spartacusnak a tavasszal (Fotó: Czinege Melinda)
Kovács Dániel, a tabellán jelenleg a tizenegyedik helyen álló Nyíregyháza Spartacus kapusa lapunknak beszélt a kemény felkészülésről, az Újpest elleni szombati bajnokiról, valamint arról is, hogyan maradhatnak bent az NB I-ben.

MÁR IDEHAZA FOLYTATJA a munkát a Nyíregyháza Spartacus, amely szombaton hazatért a beleki edzőtáborából, s készül a szombaton 12.30-kor kezdődő Újpest elleni hazai bajnokira. Sok időt nem tölthettek pihenéssel a futballisták, a vasárnapi szabadnapot követően hétfőn már dupla edzést tartott a szakmai stáb.

„Tizennyolc éves korom óta nem fordult velem elő, hogy a szeretteim körében tölthettem a születésnapomat, mert mindig úton voltam, s valamelyik edzőtáborban készültem aznap és a következő napokon is – mondta lapunknak Kovács Dániel, a Nyíregyháza Spartacus kapusa, aki pénteken töltötte be harminckettedik életévét. – Bár a napján még Törökországban játszottunk, másnap hazajöttünk, s már indultam is Gyulára a rokonokhoz, így végre együtt lehettünk – rövid látogatás volt, hiszen hétfőn már edzettünk Nyíregyházán. A felkészülésünk az edzőmeccsek eredményei ellenére jól sikerült, az idény közben érkező Bódog Tamás vezetőedző elképzeléseit egyre inkább elsajátítjuk, az edzőtáborban több időnk volt csiszolgatni. A magas letámadásra, sok futásra alapuló futballunk szépen alakul, annyi munkát végeztünk el, hogy az erőnlétünkre biztosan nem lehet majd panasz. Kétségtelen, két döntetlen mellett kétszer is kikaptunk odakint, de például a Levszki Szófia elleni gól nélküli mérkőzés kifejezetten biztató volt, jól futballoztunk. Marko Kvasina érkezésével és a sérülése után visszatérő Bright Edomwonyival bízunk abban, hogy elöl veszélyesebbek leszünk. A csapatvédekezésen van még mit javítani, de hiszek benne, hogy az Újpest ellen odahaza nyerünk.”

Szükségük is lenne a három pontra a nyíregyháziaknak, hiszen a tizedik, már benn maradó helyen álló Diósgyőrnek négy pont az előnye a Szparival szemben.

 „Fontos a jó rajt, hamar le lehet dolgozni ezt a hátrányt – a legfontosabb, hogy nem szabad nagyon leszakadnunk, ott kell lihegni a Diósgyőr és a többi együttes nyomában, és minél hamarabb előzni kell. Biztos vagyok benne, hogy bent maradunk.”

Ami a kapushelyzetet illeti, Kovács Dániel mellett Bese Balázs, Molnár Mátyás és Tóth Balázs szerepel a felnőttkeretben. Tóth térdműtéte és a rehabilitáció után már a csapattal készül, hamarosan visszatérhet a pályára. A mezőnyjátékosok közül Szlobodan Babics és Eneo Bitri idehaza maradt sérülése miatt, egyelőre kérdés, mikor térhetnek vissza. Az edzőtábor utolsó felkészülési mérkőzését kisebb térdsérülése miatt kihagyó házi gólkirály Bright Edomwonyi, valamint a betegséggel küszködő támadó, Kovácsréti Márk valószínűleg pályára lép a lila-fehérek ellen szombaton.

Labdarúgó NB I
Tegnap, 14:00

Kazincbarcika, Nyíregyháza, DVTK – keleti harc a bennmaradásért

NB I-ES SZEZONRAJT. A Szparinál a nyeretlen felkészülési időszak, Diósgyőrben Acolatse elvesztése adhat okot aggodalomra.

AZ NB I ELSŐ HÁROM TAVASZI FORDULÓJA
19. FORDULÓ
Január 24., szombat
12.30: Nyíregyháza Spartacus FC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
15.00: Kisvárda Master Good–MTK Budapest (Tv: M4 Sport)
19.45: Puskás Akadémia–Paksi FC (Tv: M4 Sport)
Január 25., vasárnap
13.00: Debreceni VSC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
15.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
18.15: Ferencvárosi TC–ETO FC (Tv: M4 Sport)

20. FORDULÓ
Január 31., szombat
13.30: MTK Budapest–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
16.00: ETO FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
18.30: Újpest FC–Puskás Akadémia (Tv: M4 Sport)
Február 1., vasárnap
12.45: Diósgyőri VTK–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport)
15.15: Paksi FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
19.45: Zalaegerszegi TE FC–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport+)

21. FORDULÓ
Február 6., péntek
17.45: Kisvárda Master Good–Kolorcity Kazincbarcika SC (Tv: M4 Sport)
Február 7., szombat
12.45: Diósgyőri VTK–ETO FC (Tv: M4 Sport+)
14.45: Debreceni VSC–Paksi FC (Tv: M4 Sport+)
17.00: Ferencvárosi TC–Újpest FC (Tv: M4 Sport)
Február 8., vasárnap
15.00: Puskás Akadémia–Zalaegerszegi TE FC (Tv: M4 Sport+)
17.15: Nyíregyháza Spartacus FC–MTK Budapest (Tv: M4 Sport+)

   
AZ NB I ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. ETO FC

18

10

5

3

36–17

+19

35

  2. Ferencvárosi TC

18

10

4

4

35–18

+17

34

  3. Paksi FC

18

9

6

3

39–26

+13

33

  4. Debreceni VSC

18

9

4

5

26–21

+5

31

  5. Puskás Akadémia

18

8

4

6

24–23

+1

28

  6. Kisvárda

18

8

3

7

22–29

–7

27

  7. Zalaegerszegi TE

18

6

6

6

29–26

+3

24

  8. Újpest FC

18

6

4

8

27–32

–5

22

  9. MTK Budapest

18

6

3

9

33–37

–4

21

10. Diósgyőri VTK

18

4

6

8

24–30

–6

18

11. Nyíregyháza 

18

3

5

10

19–34

–15

14

12. Kazincbarcika

18

3

2

13

17–38

–21

11

 

 

