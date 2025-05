Bayern, Manchester City, Liverpool vagy Real Madrid – hol folytatja Wirtz?

Florian Wirtz átigazolásáról cikkeznek az elmúlt hetekben talán a legtöbbet. Németországban mindenképpen, de Angliában is egyre felkapottabb. A Manchester City a Sport Bild értesülései alapján kedden találkozott a szüleivel Manchesterben. A német játékosban Kevin De Bruyne utódját látják az égszínkékek.

Mindeközben a Liverpool is becsatlakozna az irányító kegyeiért folytatott küzdelembe. David Ornstein sportújságíró értesülései szerint a merseyside-i csapat is felvette Wirtz ügynökével (az édesapjával) a kapcsolatot, és jelezték, hogy ha a játékos elhagyná Németországot, ők szívesen tudnák a soraik között.

A Real Madrid is az érdeklődők közé tartozott, és sokáig úgy is tűnt, hogy a 140 millió eurót érő futballistáért a királyiak lesznek a befutók, hiszen Xabi Alonso is a spanyol fővárosban folytatja a munkáját. A Bild azonban úgy értesült, a 22 éves tehetség közölte edzőjével, hogy ő a Bayern Münchenhez szeretne igazolni.

És akkor a bajorok. A klub tiszteletbeli elnöke, Uli Hoeness Wirtz szüleivel már a középpályás Bayer Leverkusenbe való igazolása előtt felvette a kapcsolatot. A német sajtó szerint az ifjú labdarúgó még Münchenben is járt 2019-ben utánpótlás-játékosként, azonban a több játéklehetőség reményében a Leverkusent választották. Azóta viszont folyamatos kapcsolatban van Hoeness a szülőkkel. A Bild főszerkesztője szerint a rekordbajnok már megegyezett a német válogatott sztárjával, az Abendzeitung pedig 5 éves, évi 20-25 millió euró közötti szerződésről írt május 11-én.

A Sky Sports vezető riportere szerint Wirtz maradna Németországban. Az, hogy Bayern München vagy Bayer Leverkusen, még nem dőlt el.

Az biztos, hogy a játékosért óriási az érdeklődés. Szerződése 2027 nyarán jár le, a Leverkusen 140-150 millió eurót vár el érte jelenleg, és nem véletlenül. A 2024–2025-ös idényben 44 mérkőzésen 31 gólban vállalt szerepet Florian Wirtz (16 gól, 15 gólpassz). A liverpooli Mohamed Szalah mellett ő volt az egyedüli, aki az elmúlt két idényben 10-nél több gólt és gólpasszt jegyzett.