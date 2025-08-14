Nemzeti Sportrádió

Drámai meccsen szenvedett vereséget a magyar válogatott az U19-es kézilabda-vb negyeddöntőjében

R. P.
2025.08.14. 20:17
null
Racskó Máté (Fotó: Facebook/International Handball Federation )
Magyarország férfi U19-es kézilabda-vb Kairó
32–31-es vereséget szenvedett az U19-es magyar férfi kézilabda-válogatott Kairóban Németország ellen a világbajnokság negyeddöntőjében. Így Gulyás István csapata az 5–8. helyért folytathatja pénteken, elsőként Izland ellen.

 

Az első félidőben többnyire a németek akarata érvényesült, négy góllal is vezettek, de a félidőben Gulyás István szövetségi edző csapata csak egygólos hátrányban volt (15–14).

A második félidőben is a németek mentek egy-két találattal, és az utolsó percben is kettővel vezettek (31–29). 59:35-nél Apró Botond szépített (31–30), majd Gáncs-Pető Máté labdát szerzett, és 59:47-nél egyenlített (31–31)! Sajnos az időkérés után a hátralévő néhány másodperc is elég volt ahhoz, hogy Jan Grüner megszerezze a mérkőzés utolsó gólját, amivel a németek 32–31-re megnyerték a találkozót.

A magyar szövetség honlapja alapján Balogh Ádám nyolc lövést védett, Eklemovics Márkó hét, Fazekas Máté hat gólt szerzett.

A magyar válogatott így az 5–8. helyért folytathatja, elsőként Izland lesz az ellenfél pénteken.

KÉZILABDA
Férfi U19-es világbajnokság
Negyeddöntő, Kairó
Dánia–Izland 32–30
Svédország–Norvégia 35–34
Németország–Magyarország 32–31
Spanyolország–Egyiptom 31–29

 

Ezek is érdekelhetik