A magyaros Liverpool meccse nyitja az idényt; A Puskás után az Újpestet is meglepné a Kisvárda

A Nemzeti Sport pénteki számából ajánljuk:

Péntek este a magyaros Liverpool FC az AFC Bournemoutht fogadja a Premier League idénynyitóján. Három magyar futballista – Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos és Pécsi Ármin – is tagja a Liverpool keretének, és előbbi kettőt minden joggal a kezdőbe lehet várni a most rajtoló új idényben. A Liverpool ugyan a PL legfőbb esélyese, ám az elmúlt időszak legkiegyenlítettebb versenyfutására lehet számítani. Az átigazolási időszakban tavaly szinte teljesen passzív csapat idén nyáron gyakorlatilag letarolta/tarolja a játékospiacot, és soha nem látott módon erősítette/erősíti meg a keretét. A világ összes csapatát figyelembe véve a nyár legértékesebb vétele is a Mersey-partiakhoz kötődik, Florian Wirtz ugyanis klub- és PL-rekordot jelentő 125 millió euróért érkezett a Bayer Leverkusentől.

A Budapest Jégkorong Akadémia HC a nyáron sorra veszítette el meghatározó magyar válogatott játékosait, akik zömmel az FTC-hez igazoltak. „Gyakorlatilag a játékoskeret fele eligazolt, így újra kellett építenünk a csapatot. Olyan – lehetőleg fiatal magyar – játékosokat kell keresnünk, akik motiváltak. Az előző idényben az Erste Ligában mi foglalkoztattuk a legkevesebb légióst, ezt próbáljuk most is megvalósítani” – mondta lapunknak Kangyal Balázs. A gárda vezetőedzője szerint az új helyzetben, a Ferencváros távozását követően „az Erste Ligának meg kellene határozni egy célt, kitalálni, mi válik leginkább hasznunkra, és ez egyelőre nem történt meg. Erős koncepcióváltásra van szükségünk ahhoz, hogy megőrizzük vagy növeljük a liga értékét.”

Hatodik idényét kezdi meg Győrben Dubei Debóra. Noha többen is távoztak, a a magyar kosárlabda-válogatott csapatkapitánya maradt a zöld-fehéreknél. „A saját, személyes döntésem volt, viszont a miérteket szeretném megtartani magamnak” – mondta lapunknak a Serco Uni Győr bedobója, s hozzátette: „Mivel nagy változások történtek a keretünkben, a korábbiakhoz képest más célokat is fogunk kitűzni magunk elé. Nem szeretek hangzatos kijelentéseket tenni, pláne ilyen kevés impulzus alapján, de szeretnénk a parketten a tőlünk telhető maximumot adni, ami csak kijön a csapatból.” Az előző évadról elmondta, hullámvasút volt, és inkább érzelmileg. „A külső tényezők nem úgy alakultak, ahogyan arra számítottunk, és volt néhány olyan vereség, elsősorban a TFSE elleni, amely nélkül teljesen más lehetett volna a rájátszás.”

