150 millió fontot fizetne De Bruyne utódjáért a Manchester City

Ismert, hogy Kevin De Bruyne április elején bejelentette, hogy a 2024–2025-ös idény végeztével, szerződése lejártával távozik a Manchester Citytől. A belga játékmester a De Standaardnak nemrég arról beszélt, arra számított, hogy szerződést hosszabbít jelenlegi klubjával, de idény közben megváltozott a kapcsolata a vezetőséggel és Guardiola is furcsán állt hozzá, ezért döntött a távozás mellett.

A német Bild most arról írt, hogy De Bruyne utódja a többek között a Real Madrid által is csábított Leverkusen-középpályás, Florian Wirtz lehet, ugyanis a fiatal németért a Manchester City kész 150 millió eurót fizetni a gyógyszergyáriaknak, ráadásul Wirtz évi 25 millió eurós fizetést kaphat.

A német tehetség apja ugyan azt szeretné, hogy fia a Bayern Münchenhez szerződjön, de Wirtznek más elképzelései vannak, s beszámolók szerint vonzóbb számára a Real Madrid és a Manchester City ajánlata is, mint a bajoroké.

Wirtz döntését befolyásolhatja a Real Madrid edzőkérdése is, ugyanis Carlo Ancelottinak és Xabi Alonsónak is 2026. június 30-án jár le a szerződése klubjával és egyes hírek szerint épp a Real Madrid-ikon Alonso válthatja az olasz szakembert a „királyiak” kispadján.

Wirtz helyzetét nem könnyíti meg, hogy a Sportbild arról írt: a Bayer Leverkusen az elmúlt hetekben több ajánlatot is tett számára, hogy meghosszabbítsa 2027 nyarán lejáró szerződését, megnövelve a jelenlegi 125 millió eurós kivásárlási árát. A német lap kitért rá, hogy Wirtz apja, Hans-Joachim különösen jó viszonyban van a Bayern vezetőségi tagjával, Uli Hoeness-szel, akivel több alkalommal is egyeztetett fia átigazolásáról. Ugyanakkor egy ekkora átigazolási díjjal járó transzfert a bajorok elnökségének is jóvá kell hagynia, s számításaik szerint a fizetéssel együtt akár 250 millió eurós költséget is jelenthet a Leverkusen-sztár szerződtetése – ugyanis jelentések szerint a bajorok Wirtznek öt évre 85 millió eurós fizetést ajánlottak.