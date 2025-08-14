Bognár György: Dicséret illeti a srácokat!

„Szorossá tudtuk tenni a párharcot, ez mindenképpen jó – kezdte Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője. – Lett volna húsz percünk, hogy kiharcoljuk a hosszabbítást. Megvoltak a lehetőségeink, Hinorának és Zekének is volt ordító helyzete, illetve egy büntetőgyanús szituáció, amit még nem néztem vissza. Dicséret illeti a srácokat!”

KONFERENCIALIGA

SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ

Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1 (1–0)

Paks, Paksi FC Stadion, 2012 néző. Vezette: Schlager (német)

Gólszerző: Szabó J. (39.), Tóth B. (49.), ill. Talles Costa (90+6.)

Továbbjutott: a Polisszja Zsitomir, 4–2-es összesítéssel