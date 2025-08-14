Nemzeti Sportrádió

Bognár György: Dicséret illeti a srácokat!

2025.08.14. 21:37
Bognár György ezúttal inkább csalódott volt (Fotó: Török Attila)
Európa-konferencialiga Paksi FC Bognár Győrgy
Nem sokon múlt a bravúr, vagy legalább a hosszabbítás kiharcolása Pakson. Bognár György együttese már 2–0-ra is vezetett az első meccsen három góllal nyerő Zsitomir ellen, az ukrán együttes a hajrában szépített, és készülhet a Fiorentina elleni Konferencia-liga playoffra. Bognár György szerint nem járt messze a bravúrtól a csapat.

„Szorossá tudtuk tenni a párharcot, ez mindenképpen jó – kezdte Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője. – Lett volna húsz percünk, hogy kiharcoljuk a hosszabbítást. Megvoltak a lehetőségeink, Hinorának és Zekének is volt ordító helyzete, illetve egy büntetőgyanús szituáció, amit még nem néztem vissza. Dicséret illeti a srácokat!”

KONFERENCIALIGA
SELEJTEZŐ, 3. FORDULÓ, VISSZAVÁGÓ
Paksi FC–Polisszja Zsitomir (ukrán) 2–1 (1–0)
Paks, Paksi FC Stadion, 2012 néző. Vezette: Schlager (német)
Gólszerző: Szabó J. (39.), Tóth B. (49.), ill. Talles Costa (90+6.)
Továbbjutott: a Polisszja Zsitomir, 4–2-es összesítéssel

 

