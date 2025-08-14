„Mintha szükségtelen lettem volna...” – Hanga Ádám a kosárlabda-válogatottról

A Joventut 36 éves klasszis kosárlabdázója elmondta azt is, hogy egyáltalán nem volt könnyű kommunikálni a külvilággal a döntését: „Azt éreztem, hogy a csapat velem szerintem rosszabb, mint amikor nem vagyok ott. Hülyén hangzik, de ezt gondoltam és ezt éreztem. Hogy miért, azt nem tudom, nyilván nem az én feladatom eldönteni, elemezni, nézni. Nyilván megvan a belső véleményem, hogy miért van ez, nem is kell senkinek tudnia, meg elmondani sem fogom. Kértem is segítséget, hogy hogyan is kommunikáljuk, mi az, amit szerintük kellene mondani. Azt éreztem az ő részükről, hogy nem feltétlenül szeretnének partnerek lenni a kommunikálásban, tehát azt szeretnék, ha én kommunikálnám, amivel semmi problémám nincsen, mert az én döntésem. Engem azóta senki nem keresett meg, amióta ez a közlemény megvolt.”

„A kosárlabda nekem kosárlabda... Mindig is imádtam a válogatottban játszani, mert itt lehettem igazán önmagam. Az egyetlen olyan hely, ahol úgy játszhattam, ahogy én szerettem és ahogy szerintem mindenki megismert engem. Mindig úgy mentem oda, hogy hú, de jó...” – tette még hozzá Hanga.