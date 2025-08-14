„Mintha szükségtelen lettem volna...” – Hanga Ádám a kosárlabda-válogatottról

„Azt éreztem játék közben, mintha nem is nagyon illenék bele a csapatba – beszélt a magyar válogatottól való visszavonulásának hátteréről Hanga Ádám. – Azt éreztem magamon, meg az edzőn, meg úgy mindenkin, hogy mintha csak azért lennék ott, mert Hanga Ádámnak itt kell lennie, mert az Euroligában van, de igazából nem lett felépítve, nem úgy volt az egész csapatnak a kémiája. Mintha szükségtelen lettem volna, és ilyet még sosem éreztem a karrierem során, egyetlen egy csapatomban sem. Ezt az információt is kaptam tulajdonképpen, hogy nem nagyon kell a támadásban gondolkodnom, hogy csak védekezzek. És nem azért, mert büdös nekem a védekezés, félreértés ne essék, mert nem véletlenül lettem az Euroliga legjobb védőjátékosa 2017-ben, hanem azért, mert azt gondolom, hogy ha ott vagyok a válogatottban, akkor igenis nagyobb szerepet kell rám rakni.”
A Joventut 36 éves klasszis kosárlabdázója elmondta azt is, hogy egyáltalán nem volt könnyű kommunikálni a külvilággal a döntését: „Azt éreztem, hogy a csapat velem szerintem rosszabb, mint amikor nem vagyok ott. Hülyén hangzik, de ezt gondoltam és ezt éreztem. Hogy miért, azt nem tudom, nyilván nem az én feladatom eldönteni, elemezni, nézni. Nyilván megvan a belső véleményem, hogy miért van ez, nem is kell senkinek tudnia, meg elmondani sem fogom. Kértem is segítséget, hogy hogyan is kommunikáljuk, mi az, amit szerintük kellene mondani. Azt éreztem az ő részükről, hogy nem feltétlenül szeretnének partnerek lenni a kommunikálásban, tehát azt szeretnék, ha én kommunikálnám, amivel semmi problémám nincsen, mert az én döntésem. Engem azóta senki nem keresett meg, amióta ez a közlemény megvolt.”
„A kosárlabda nekem kosárlabda... Mindig is imádtam a válogatottban játszani, mert itt lehettem igazán önmagam. Az egyetlen olyan hely, ahol úgy játszhattam, ahogy én szerettem és ahogy szerintem mindenki megismert engem. Mindig úgy mentem oda, hogy hú, de jó...” – tette még hozzá Hanga.
Hanga beszélt arról is, hogy otthonában van egy speciális kamra, amely az előző idényben nagy segítség volt számára. Talán ennek is köszönhető, hogy mostanság elkerülik a sérülések: „Idény közben tök jó, hogy van nekem ez a hiperbár kamra (nyomásálló kamra, többek között a sérülések ellen – a szerk.), amit nagyon-nagyon sokszor használok, és abba szintén százszázalékos oxigén megy bele. Tulajdonképpen majdnem minden délután, az ebéd utáni sziesztámat ebben töltöm, és másfél-két órát benne vagyok, ott regenerálódom. Otthonomban is van ilyen, láttam, hogy LeBron James is vett ilyet, és akkor gondoltam, hogy nekem is kell. Ezt akkor vettem, amikor Madridban a válogatott után egymás után körülbelül négyszer beszakadt a combhajlítom, és egyszerűen nem tudtuk, hogy ez miért van. Akkor már D-vitamin hiányra gyanakodtak, mondták, hogy a térdet meg kellene műteni, mert nem tud úgy hajlani, és akkor Rudy Fernández (a csapattársa volt a Real Madridban – a szerk.) ajánlotta, hogy van egy ilyen eszköz, ami nagyon drága, de neki bevált. És akkor azt is mondta, hogy nem nagyon tudok rajta mit veszíteni, próbáljam ki. Megvettem, elkezdtem használni és azóta nem szakadt be semmilyen izmom. Hogy ezért van-e? Nem tudom, lehet. Az biztos, hogy azóta semmilyen izomsérülésem nem történt.”
A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg: