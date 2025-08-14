Nemzeti Sportrádió

Asztalitenisz Grand Smash: Póta Georgina ötszettes meccsen búcsúzott Malmőben

2025.08.14.
Póta Georgina nagy csatára kényszerítette ázsiai ellenfelét (Fotó: ETTU)
András Csaba után Póta Georgina is vereséget szenvedett a malmői Grand Smash-verseny selejtezőjének 1. fordulójában.

Az asztaliteniszezők WTT-sorozatának első európai Grand Smash-versenyének első napján mindkét magyar induló asztalhoz állhatott Malmőben. András Csaba (világranglista-113.) a kora délutáni programban a rendezőnek járó szabad kártyával induló svéd Simon Berglundtól (612.) kiélezett, ötjátszmás mérkőzésen szenvedett vereséget, este pedig Póta Georgina (202.) is bemutatkozott. Kétszeres Európa-bajnokunk ellenfele a hongkongi Szu Tsz-tung (90.) volt. A mindössze 16 éves ázsiait a selejtezőben a 16. helyen emelték ki, azaz nem ígérkezett egyszerűnek az összecsapás, még úgy sem, hogy a nagyobb rutin kétségkívül Póta mellett szólt. A fiatalos lendület azonban eleinte erősebbnek bizonyult: Szu az első két játszmát viszonylag simán megnyerte, a harmadiktól azonban Póta elkapta a fonalat, s két szoros szettel egyenlített. A mindent eldöntő ötödik etapban végig fej fej mellett haladtak, 7:6-nál még Pótánál volt az előny, ám a jobban hajrázó Szu 11:8-ra győzött, s ezzel 3:2-es sikerrel jutott be a kvalifikáció második körébe.

WTT-SOROZAT, GRAND SMASH, MALMÖ
Nők. Egyes. Selejtező. 1. forduló
Szu Tsz-tung (hongkongi)–Póta Georgina 3:2 (4, 6, –9, –9, 8)

 

