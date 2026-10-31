Hatodik mérkőzését is megnyerte a DVTK a női kosárlabda NB I-ben

Az első negyed a házigazdáké volt, utána azonban a diósgyőriek voltak jobbak mindhárom játékrészben, de az olló csak a záró felvonásban nyílt ki. A mérkőzés legeredményesebb kosarasaként a győztes vendégcsapatban az amerikai center, Bella Smuda 22 pontig jutott. A DVTK hatodik mérkőzését játszotta, és megőrizte veretlenségét. Az ELTE BEAC Újbuda 2/5-ös győzelmi mutatóval áll.

KOSÁRLABDA

Női NB I, 7. forduló

ELTE BEAC Újbuda–DVTK Hun-Therm 68–83 (17–13, 18–24, 19–23, 14–23)

Gabányi-sportcsarnok, 150 néző. V: Major, Földesi Á., Farkas P.

BEAC: VARGA S. 14/6, DOBÓ 9, DRAHOS 11, SALAMON ZS. 12/6, Fisher 8. Csere: Ndiaye 6, D’Angelo 8, Dinnyés, Schlégl, Rácz Zs. Edző: Mészáros Vivien

DIÓSGYŐR: AHO N. 6/6, KÁNYÁSI 13/9, Boros J. 10/3, Fárbás 3/3, ENABOSI 12. Csere: Aho T., TELEGDY 11/3, SMUDA 22, Poczkodi 3/3, Szabó F. 3/3. Edző: Magyar Gergely

Az eredmény alakulása. 4. perc: 9–5. 8. p.: 11–11. 13. p.: 17–19. 17. p.: 28–31. 22. p.: 37–42. 26. p.: 43–50. 29. p.: 51–60. 33. p.: 58–65. 33. p.: 58–65. 38. p.: 64–75.

MESTERMÉRLEG

Mészáros Vivien: – Gratulálok a DVTK-nak, a második félidőben és kiváltképp a végjátékban, sokkal koncentráltabban és okosabban játszottak, mint mi. Összességében viszont büszke vagyok a csapatra, mert az előző mérkőzéshez képest szebb arcunkat mutattuk, már a heti edzésmunkába is sokkal több energiát és tudatosságot raktak a lányok. Jó meccset játszottunk egy jó csapat ellen, a végén a szűk rotáció és a rutin hiánya egyaránt megmutatkozott, de látom ebben is a fejlődést. Több eladott labdára kényszerítettük az ellenfelünket, mint ami nekünk volt, gyorsindításból sok pontot tudtunk szerezni, ezek pozitív jelek. A végső különbség a játék képe alapján kicsit túlzó, igyekszünk a jó dolgokra építeni, a hibáinkat pedig javítani a következő mérkőzésre.

Magyar Gergely: – Nehéz és küzdelmes meccs volt, a BEAC kihasználta az összes hibánkat. Ettől függetlenül, a második félidővel már elégedettek lehettünk. Nehéz menetelésben vagyunk, ez még emeli a győzelem értékét. Gratulálok a mieinknek és köszönöm a szurkolóinknak, hogy ide is elkísértek minket.

Később

17.00: Csata TKK–NKA Universitas Pécs

18.00: KSC Szekszárd–TFSE

18.00: BKG-Prima Szigetszentmiklós–VBW CEKK Cegléd