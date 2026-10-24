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Lelik Réka dupla duplát ért el a török bajnokságban

2026.10.24. 15:39
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Lelik Réka (Fotó: Emlak Konut SK)
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dupla dupla női kosárlabda Lelik Réka
Lelik Réka dupla duplával járult hozzá az Emlak Konut SK 71–61-es győzelméhez az Istanbul GSK otthonában a török női kosárlabda-bajnokság szombati játéknapján.

A liga honlapja szerint a világbajnoki negyeddöntős magyar válogatott alapembere csaknem 36 percet töltött a pályán, 16 pontot dobott, hét lepattanót szerzett és tíz gólpasszt adott.

Euroliga-csoportkörös csapata három vereség mellett másodszor nyert az élvonal mostani idényében.

 

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