WNBA: a volt soproni Williams lett az MVP, a tavaly alapított Golden State a bajnok

A 2025-ben alapított Golden State Valkyries a WNBA nagydöntőjének mindent eldöntő hetedik meccsén hazai pályán, szoros végjátékban 68–63-ra győzött az Atlanta Dream ellen.

A bajnokcsapat vezére a 2020 és 2022 között Sopronban is szereplő (2022-ben Euroligát nyert a klubbal!), 30 pontos Gabby Williams volt, aki a harmadik negyedben együttese utolsó 11 pontját szerezte és a negyedik negyedben is vezérnek bizonyult, ő a második játékos 2007 (Penny Taylor, Phoenix) óta, aki a nagydöntő utolsó, mindent eldöntő mérkőzésén elérte a 30 pontot. A döntő MVP-jének is megválasztott, a WNBA-ben először bajnok Williams mellett említést érdemel Kia Stokes 13 és Veronica Burton tíz lepattanója is, amik szintén nagyban hozzájárultak az alapszakaszban a Nyugati főcsoportban 2. helyen végző San Franciscó-iak sikeréhez a Keleti konferenciát megnyerő Atlanta ellen.

GABBY WILLIAMS TONIGHT: • 30 POINTS • 4 BLOCKS • 3 REBOUNDS • 4/8 3PM • 38 MINUTES WNBA CHAMPION !!!!!! https://t.co/cUlSImMZVC — Women’s Hoops Network (@WomensHoops_USA) November 1, 2026

A döntő hetedik találkozóján a vendégeknél Rhyne Howard egy bravúros előrevetődéssel egyenlített 57–57-nél, 2.41 perccel a vége előtt, ami után azonban egy 7–0-s hajrát produkáltak a hazaiak, aminek köszönhetően végül öt ponttal győztek.

WNBA, DÖNTŐ, 7. MÉRKŐZÉS

Golden State Valkyries–Atlanta Dream 68–63

Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–3 a Valkyries javára.