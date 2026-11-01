WNBA: a volt soproni Williams lett az MVP, a tavaly alapított Golden State a bajnok

P. K.P. K.
2026.11.01. 08:08
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A Golden State Valkyries a második idénye végén bajnoki címet ünnepelhet (Fotó: facebook.com/GoldenStateValkyries)
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Golden State Valkyries női kosárlabda WNBA Gabby Williams
A Golden State Valkyries hazai pályán 68–63-ra győzött az észak-amerikai profi női kosárlabda-bajnokság (WNBA) nagydöntőjének hetedik meccsén az Atlanta Dream ellen, így 4–3-as összesítéssel megnyerte a finálét és a második idénye végén bajnok lett.

 

A 2025-ben alapított Golden State Valkyries a WNBA nagydöntőjének mindent eldöntő hetedik meccsén hazai pályán, szoros végjátékban 68–63-ra győzött az Atlanta Dream ellen.

A bajnokcsapat vezére a 2020 és 2022 között Sopronban is szereplő (2022-ben Euroligát nyert a klubbal!), 30 pontos Gabby Williams volt, aki a harmadik negyedben együttese utolsó 11 pontját szerezte és a negyedik negyedben is vezérnek bizonyult, ő a második játékos 2007 (Penny Taylor, Phoenix) óta, aki a nagydöntő utolsó, mindent eldöntő mérkőzésén elérte a 30 pontot. A döntő MVP-jének is megválasztott, a WNBA-ben először bajnok Williams mellett említést érdemel Kia Stokes 13 és Veronica Burton tíz lepattanója is, amik szintén nagyban hozzájárultak az alapszakaszban a Nyugati főcsoportban 2. helyen végző San Franciscó-iak sikeréhez a Keleti konferenciát megnyerő Atlanta ellen.

A döntő hetedik találkozóján a vendégeknél Rhyne Howard egy bravúros előrevetődéssel egyenlített 57–57-nél, 2.41 perccel a vége előtt, ami után azonban egy 7–0-s hajrát produkáltak a hazaiak, aminek köszönhetően végül öt ponttal győztek.

 

WNBA, DÖNTŐ, 7. MÉRKŐZÉS
Golden State Valkyries–Atlanta Dream 68–63
Az egyik fél negyedik győzelméig tartó párharc végeredménye: 4–3 a Valkyries javára.

 

 

Golden State Valkyries női kosárlabda WNBA Gabby Williams
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