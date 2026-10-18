A PSG és az MU korábbi sztárja fizetéséről lemondva futballozik nevelőegyesületében

Rio Ferdinandnak, a Manchester United korábbi legendás játékosának a műsorában a 37 éves középpályás úgy fogalmazott: sokkal tartozik a zaragozai klubnak és az egyesülethez kötődő embereknek, és ezért úgy döntött, hogy lemond a fizetéséről, amit inkább a klub alapítványának ad.

„A Real Zaragoza nélkül valószínűleg soha nem lettem volna profi játékos” – jelentette ki Herrera, aki 2001-től játszott az egyesület korosztályos együtteseiben, majd 2008-ban a B-, egy évvel később pedig az A-keret tagja lett.

Nevelőegyesületét 2011-ben hagyta el, és igazolt az Athletic Bilbaóhoz, amelyben 2022-2025 között is szerepelt. Közben megfordult az angol és a francia nagycsapatban, illetve az argentin Boca Juniorsban. Az évek óta anyagi és szakmai nehézségekkel küzdő Zaragoza 2013-ban esett ki az élvonalból, idén nyáron pedig a másodosztályból is.

Herrera nem árulta el, hogy pontosan milyen összegről van szó, és erről hivatalos adatok sincsenek, sajtóértesülések szerint legalább a ligában érvényes minimálbért kellene megkapnia, amely információk alapján idényenként 25 ezer euró (körülbelül 9 millió forint). A kétszeres spanyol válogatott játékos az U21-es korosztályban 2011-ben tagja volt a kontinensbajnok együttesnek, az MU-val FA Kupát, Európa-ligát, angol Szuperkupát és Ligakupát nyert, a PSG-vel kétszer volt bajnok és kupagyőztes, 2020-ban Bajnokok Ligája-döntős. A Bilbaóval nyert spanyol Király Kupát, 2012-ben El-döntős volt.