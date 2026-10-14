Női kosárlabda Euroliga: Lelik tizenhárom, Takács-Kiss tizenkét pontot dobott

A világbajnoki negyeddöntős magyar női kosárlabda-válogatott játékosai közül Lelik Réka 13, Takács-Kiss Virág 12 pontot dobott az Euroliga csoportkörének szerdai játéknapján.
Két magyar is remekelt a női kosárlabda Euroligában: a sorozat honlapja szerint Lelik Réka 36 percet töltött a pályán a török Emlak Konut csapatában, amely házigazdaként 85–61-re nyert a lengyel Lotto AZS UMCS Lublin ellen. Lelik a mérkőzésen 13 pontot dobott és szerzett öt lepattanót, illetve adott hét gólpasszt is.
Takács-Kiss Virág 22 perc alatt dobta 12 pontját, amivel a spanyol Valencia BC legeredményesebb játékosa volt – emellett szerzett négy lepattanót – a címvédő török Fenerbahcéval szemben 88–69-re elveszített hazai mérkőzésen.
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