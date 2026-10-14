Nemzeti Sportrádió

Női kosárlabda Euroliga: Lelik tizenhárom, Takács-Kiss tizenkét pontot dobott

2026.10.14. 23:33
Címkék
Takács-Kiss Virág női kosárlabda Euroliga Lelik Réka
A világbajnoki negyeddöntős magyar női kosárlabda-válogatott játékosai közül Lelik Réka 13, Takács-Kiss Virág 12 pontot dobott az Euroliga csoportkörének szerdai játéknapján.

Két magyar is remekelt a női kosárlabda Euroligában: a sorozat honlapja szerint Lelik Réka 36 percet töltött a pályán a török Emlak Konut csapatában, amely házigazdaként 85–61-re nyert a lengyel Lotto AZS UMCS Lublin ellen. Lelik a mérkőzésen 13 pontot dobott és szerzett öt lepattanót, illetve adott hét gólpasszt is.

Takács-Kiss Virág 22 perc alatt dobta 12 pontját, amivel a spanyol Valencia BC legeredményesebb játékosa volt – emellett szerzett négy lepattanót – a címvédő török Fenerbahcéval szemben 88–69-re elveszített hazai mérkőzésen.

 

Takács-Kiss Virág női kosárlabda Euroliga Lelik Réka
Legfrissebb hírek

Lelik Réka elmondta, mi a legfontosabb dolog, amit magával vitt Törökországba

Kosárlabda
2026.10.09. 09:12

Takács-Kiss Virág volt a Valencia legjobbja előző csapata ellen

Kosárlabda
2026.10.07. 22:44

Női kosárlabda Euroliga: Lelik Réka a selejtező öt legjobbja között

Kosárlabda
2026.10.02. 15:45

Lelik Réka bomba formában kezdett török klubcsapatában

Kosárlabda
2026.10.02. 07:41

Lelik Réka 29 pontjával csoportkörös az Emlak Konut a női kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2026.09.30. 22:32

Sem a Sopron, sem a DVTK nem jutott főtáblára a női kosár Euroligában

Kosárlabda
2026.09.30. 19:49

DVTK, Sopron: kemény csaták várhatók az Euroligában

Kosárlabda
2026.09.30. 08:45

Takács-Kiss Virág: Nem elégszünk meg a langyos vízzel!

Kosárlabda
2026.09.29. 09:19