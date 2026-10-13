Bukarestben javítana a Szolnok a FIBA Európa-kupában

Hűvös és sötét volt még, amikor reggel hatkor elindult az NHSZ-Szolnoki Olajbányász busza a budapesti reptér felé. Az NB I-ben idén ezüstérmes piros-feketék a FIBA Európa-kupa csoportkörének 2. fordulójában a román Dinamo Bucuresti ellen lépnek pályára kedden este, s noha a pénteki bajnokin (103–79) remekül játszottak, a keretük továbbra sem teljes, hiszen a finn válogatott magasember, Alexander Madsen ezúttal sem bevethető (az Oroszlány ellen kitűnően játszó erőcsatárnak két hete eltört az orra edzésen). További aggodalomra adott okot, hogy a csapatkapitány Pallai Tamás és Krnjajszki Borisz gyomorrontáson esett át, de ők már nagyjából rendben voltak induláskor.



Egy kis propelleres gép, a román légitársaság egyik 92 személyes légi járműve várt a delegációra Ferihegyen, s amikor Bukarest közelében turbulenciába keveredett, bizony recsegett-ropogott rendesen…



A reptéren kisebb káosz várta a csapatot, a beltéri munkálatok, felújítások miatt csaknem 20 percbe telt, mire mindenki megkapta a bőröndjét és kijutott a parkolóba, s persze közben jól elázott a szakadó esőben. A belváros közelében aztán dugóba került a meglehetősen lepukkant csapatbusz, később pedig a sofőr hajmeresztő manőverei miatt lehetett és kellett aggódni, aki elképesztő módon fordult meg a négysávos, túlzsúfolt forgalomban.



Az 1949-ben alapított klub, amelyet korábban a belügyminisztérium csapataként tartottak számon, összesen 22-szeres bajnok, s négyszeres Román Kupa-győztes. A Dinamo 2005 óta nem szerepelt FIBA-sorozatban, akkor viszont a negyeddöntőig jutott, amelyben a ciprusi Apollon búcsúztatta. A hat légióst és litván vezetőedzőt foglalkoztató klub a 2500 nézőt befogadó, Marian Cozmáról elnevezett sportcsarnokban játssza a hazai meccseit. Jelenlegi legjobbja az amerikai hátvéd, Derrick Marks, aki többek között a török élvonal negyedik legjobb dobója is volt 2020-ban, az idényben 16.5 pontot átlagolt öt meccsen. A Dinamo a román bajnokságban eddig két találkozót vívott, egyet megnyert, egyet elveszített, múlt szombaton a Sibiutól idegenben kapott ki 100–92-re. A FIBA Európa-kupába selejtezőn keresztül kvalifikált (negyedikként zárt a bajnokságban idén, így indulhatott a nemzetközi porondon), a koszovói Peja ellen két sima győzelemmel lépett tovább. A csoportkör első mérkőzésén 12 pontos vereséget szenvedett Gironában. A „belügyminisztérium” csapata

Ebéd után jöhetett a videózás, majd az edzés a 2009. február 8-án Veszprémben meggyilkolt kézilabdázóról, Marian Cozmáról elnevezett csarnokban. Rudner Gábor, aki még a Körmend ellen szenvedett húzódást, csak egyéni munkára volt fogható, így Mándoki Tamás másodedző (a klub korábbi játékosa) szállt be az öt az öt elleni figuráknál, s amikor először rá jött ki a befejezés, csont nélküli triplával koronázta meg az akciót. A sok futással felpörgetett foglalkozás után az első fordulóban a lengyel Zielona Góra ellen hazai pályán tízpontos vereséggel nyitó gárda nyáron érkezett vezetőedzőjét, a finn Mikko Larkast faggattuk.



„A Körmend ellen jól védekeztünk, és remek csapatjátékot mutattunk be, nyolcan jutottak legalább tíz pontig, és huszonöt gólpasszunk volt – mondta a pénteki „főpróbára” visszautalva. – Nagyszerű volt mosolyogni látni a játékosokat és a szurkolókat, remek győzelmet arattunk, még úgy is, hogy nem biztos, hogy a Körmend lesz a fő riválisunk. Sajnos vannak egészségügyi problémáink, de ahhoz, hogy versenyben lehessünk a továbbjutásért, alighanem nyernünk kellene itt, Bukarestben is, és nem azt nézni, ki játszik. Madsen, aki szerintem a liga és a kupasorozat topjátékosai közé tartozik, az egyik kulcsemberünk, és ő érti, ismeri legjobban azt a rendszert, amit én szeretnék látni a csapattól, vagyis nagy érvágás a hiánya. Kemény csatára számítok, de hiszem, hogy az elvégzett munka meglátszik a csapaton, és további fejlődést mutat.”



FIBA EURÓPA-KUPA, FÉRFIAK

2. FORDULÓ, B-CSOPORT

Kedd

18.00: Dinamo Bucuresti (román)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász

20.30: Coretec Oostende (belga)–FIATC Girona (spanyol)

Szerda

18.00: Patrioti Levice (szlovák)–Zielona Góra (lengyel)

A csoport állása

1. Girona 2 pont (87–75)

2. Zielona Góra 2 pont (90–80)

3. Oostende 2 pont (76–69)

4. Levice 1 pont (69–76)

5. SZOLNOK 1 pont (80–90)

6. Dinamo 1 pont (75–87)