Női kosárlabda NB I: továbbra is hibátlan a Sopron

Már az első negyedben megalapozta az ELTE BEAC Újbuda elleni sikerét a Sopron Basket, amely húszpontos előnyt dolgozott ki. Ugyan a második játékrészben tudott kapaszkodni a budapesti együttes, de mind a harmadik, mind a negyedik negyed ismét a hazaiakról szólt, akik száz pont felett zárták a találkozót. A mérkőzés legjobb dobója a BEAC játékosa, Drahos Leila lett 22 ponttal, míg Gáspár Dávid együttesében hatan is tíz pont felett zártak.

A Szekszárd javítani tudott a Csata elleni vereségét követően, a Tolna megyeiek ezúttal a Cegléd otthonába látogattak, ahol 105–85-ös sikert arattak. A hazaiaknál Caitlin Bickle-nek kiemelkedő mérkőzése volt, 35 pontja mellett 6 lepattanót szedett össze és kiosztott 7 asszisztot is.

A TFSE vendégeként szerezte meg idei negyedik győzelmét a Csata, amely az első negyedet követően ugyan nyolcpontos hátrányban volt, de hátrányát gyorsan ledolgozta, majd már nem engedte ki a kezei közül az irányítást. A vendégek legjobbja a 21 pontos, 6 lepattantót összeszedő Destiny Adams volt.

NŐI KOSÁRLABDA NB I

ALAPSZAKASZ

6. FORDULÓ

VBW CEKK Cegléd–KSC Szekszárd 85–105 (22–30, 26–29, 9–22, 28–24)

Cegléd, 425 néző. V: Varga-Záray, Szőts D., Fülöp

CEGLÉD: Oliveira 8/6, Albert 2, Farkas 5, BICKLE 35/15, BARNAI 17. Csere: Viszmeg 4/3, Szerelem-Kobolák 2, Pettner 3/3, Szoboszlai M., Polyák, Varga 9/3. Edző: Földi Attila

SZEKSZÁRD: DOMBAI 29/12, Rátkai 13, TÓTH O. 15/6, Szücs 5/3, JÁHNI 16/6. Csere: BAA 18/6, Nyári, Holcz 6, Vargas-Hardy 3. Edző: Magyar Bianka

Az eredmény alakulása. 3. perc: 4–5. 7. p.: 17–16. 13. p.: 27–37. 17. p.: 34–47. 28. p.: 53–76. 35. p.: 67–92. 38. p.: 79–101. Kipontozódott: Farkas (37. p.), Szücs (27. p.), Vargas-Hardy (35. p.)

MESTERMÉRLEG

Földi Attila: – Nincs tragédia, azt hiszem, hogy mindenki túl korán felemelt minket olyan magaslatokba, ami nem volt reális. Tudjuk, hogy hol a helyünk, amit eddig csináltunk, az meglepetés volt, és szintet kell lépnünk ahhoz, hogy a komoly csapatokat úgy is megszorítsuk, hogy már számítanak rá.

Magyar Bianka: – Nagyon kellett nekünk ez a két hét. Nemcsak a játékunkkal foglalkoztunk, hanem kicsit a fejekben is rendet tettünk, és örülök, hogy így tudtunk megérkezni Ceglédre. A támadásunk jól működött, látszott, hogy ebben a két hétben rendeztük a játékunkat.

Sopron Basket–ELTE BEAC Újbuda 106–64 (27–7, 22–30, 32–17, 25–10)

Sopron, 500 néző. V: Popgyákunik, Gruber, Nepp

SOPRON: TODD-WILLIAMS 16/3, Rokob, FRISKOVEC 19/15, TÓTH F. 8, EZEIGBO 17. Csere: ANGYAL 11/6, JANKOVICS 21/3, Rigó, Laczkó 14/12. Edző: Gáspár Dávid

BEAC: Varga S., Dobó 6, DRAHOS 22/12, SALAMON 8/6, Fisher 11. Csere: Dinnyés 1, D’ANGELO 14/3, Tatai, Ndiaye 2, Rácz. Edző: Mészáros Vivien

Az eredmény alakulása. 4. p.: 5–2. 8. p.: 19–4. 12. p.: 32–12. 16. p.: 36–27. 18. p.: 42–31. 22. p.: 57–37. 25. p.: 60–44. 28. p.: 70–52. 32. p.: 85–54. 35. p.: 89–57. 38. p.: 99–62

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Örülök a győzelemnek, nagy menetelésben vagyunk, mivel a nemzetközi porondon is jelen vagyunk, s ez egy érezhető volt a második negyedben. Egyben jár a dicséret a BEAC-nak, mert jó, agresszív kosárlabdát játszott.

Mészáros Vivien: – Bármelyik csapattal is játszunk, nem engedhetjük meg magunknak, hogy ránk erőltesse a saját stílusát. Mindig a sajátunkat kell játszani. Ha bármilyen félelem van az ellenféllel szemben, akkor alárendelt szerepbe kényszerülünk, ahogy az első negyed is mutatta.

TFSE–Csata TKK 59–71 (21–13, 10–23, 13–15, 15–20)

Dr. Koltai Jenő Sportközpont, 150 néző. V: Mészáros B., Rózsavölgyi, Németh P.

TFSE: K. JACKSON 16/6, Gábor 7, BERNÁTH 16/6, Mányoky R. 8/6, Reisma 2. Csere: Janzsó 6, Vígh B. Vladár, Tenyér 4, Babay-Bognár. Edző: Laczka Miklós

CSATA: Carangelo 6/6, Tózer-Nemes, MARISA 17/3, Dubei 5/3, ADAMS 21/3. Csere: WENTZEL 14/3, Hegedűs J., Boricsics 3, Biczó 5/3, Laufer. Edző: Tursics Krisztián

Az eredmény alakulása.4. perc: 6–6. 8. p.: 14–8. 13. p.: 23–20. 18. p.: 29–32. 23. p.: 32–43. 27. p.: 36–45. 29. p.: 43–49. 33. p.: 47–56. 36. p.: 52–60. 38. p.: 55–65. Kipontozódott: Janzsó (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Laczka Miklós: – Jól kezdtük a mérkőzést, de ellenfelünk agresszívabb játékra váltott, tapasztaltabb, rutinosabb játékosainak és légiósainak köszönhetően megfordította a találkozót és olyan előnyre tett szert, amelyet már nem tudtunk magunk javára fordítani.

Tursics Krisztián: – A TFSE jól kezdett, majd amikor átvettük a vezetést és tíz pont körüli előnyt harcoltunk ki, már kontroll alatt volt az összecsapás, s biztos győzelmet arattunk.