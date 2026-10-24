Nemzeti Sportrádió

A hősökre emlékeztek, majd örültek Győrben – galéria

M. B.M. B.
2026.10.24. 19:55
null
Fotó: Török Attila
Címkék
Újpest NB I ETO FC galéria
Mint ismert, az ETO FC 1–0-ra nyert az Újpest ellen a labdarúgó NB I 11. fordulójában. A győri találkozót Török Attila fotózta.
null
fotó 2026.10.24.

Hazai pályán verte a Győr az Újpestet (Fotók: Török Attila)

LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
ETO FC–Újpest FC 1–0 (1–0)
Győr, ETO Stadion, 6556 néző. Vezette: Derdák Marcell
ETO: Petrás – Bennette (Vladoiu, 66.), Urblík N., Krpics, Stefulj – Szép, Agba – Djukanovics (Bánáti, 66.), Ricardo (Gavrics, 60.), Huszár (Umathum, 75.) – Kulenovic (Marong, 75.). Vezetőedző: Efraín Juárez
Újpest: Szappanos – Ujváry (Mucsányi Miron, 89.), Heitor, Stronati, Zeke (Scharmer, 74.) – Szendrei N., Ljujics (Maier, a szünetben) – Matko, Amenyido, Krajcsovics (Horváth K., 68.) – Tijani (Vlijter, a szünetben). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Kulenovic (25.)
Sárga lap: Szép (51.), Krpics (90+1.), ill. Ljujics (24.), Ujváry (45+1.), Szendrei N. (54.), Mucsányi Miron (90.)

 

Újpest NB I ETO FC galéria
Legfrissebb hírek

Szélesi Zoltán szerint „éheztetés” jön az Újpestnél a kupameccs előtt

Labdarúgó NB I
1 órája

Galéria: Blaz Boskovic és Dénes Vilmos betalált, így nyert Kispesten a Loki

Labdarúgó NB I
3 órája

Legyőzte az Újpestet, megerősítette második helyét az ETO FC

Labdarúgó NB I
3 órája

A Debrecen magabiztos győzelmet aratott Kispesten

Labdarúgó NB I
5 órája

A Rebrov-éra óta nem láttunk ilyen sorozatot a Fraditól; 20 év után győzne Győrben az Újpest

Labdarúgó NB I
11 órája

Forradalmi fotókincsek a Honvéd-kapus bátyjának fiókjából – GALÉRIA

Képes Sport
Tegnap, 6:56

Galéria: háromból három, Stopiráék ellen folytatta El-menetelését a Ferencváros

Európa-liga
2026.10.22. 22:22

Szappanos Péter: Szoboszlai akkor is az egyik legjobb barátom lenne, ha Mezőkövesden játszana

Labdarúgó NB I
2026.10.22. 17:01