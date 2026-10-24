A hősökre emlékeztek, majd örültek Győrben – galéria
Mint ismert, az ETO FC 1–0-ra nyert az Újpest ellen a labdarúgó NB I 11. fordulójában. A győri találkozót Török Attila fotózta.
LABDARÚGÓ NB I
11. FORDULÓ
ETO FC–Újpest FC 1–0 (1–0)
Győr, ETO Stadion, 6556 néző. Vezette: Derdák Marcell
ETO: Petrás – Bennette (Vladoiu, 66.), Urblík N., Krpics, Stefulj – Szép, Agba – Djukanovics (Bánáti, 66.), Ricardo (Gavrics, 60.), Huszár (Umathum, 75.) – Kulenovic (Marong, 75.). Vezetőedző: Efraín Juárez
Újpest: Szappanos – Ujváry (Mucsányi Miron, 89.), Heitor, Stronati, Zeke (Scharmer, 74.) – Szendrei N., Ljujics (Maier, a szünetben) – Matko, Amenyido, Krajcsovics (Horváth K., 68.) – Tijani (Vlijter, a szünetben). Vezetőedző: Szélesi Zoltán
Gólszerző: Kulenovic (25.)
Sárga lap: Szép (51.), Krpics (90+1.), ill. Ljujics (24.), Ujváry (45+1.), Szendrei N. (54.), Mucsányi Miron (90.)
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