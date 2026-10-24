A Fót a negyedik negyedben fektette két vállra az Alba Fehérvárt

Az újonc Fót hazai pályán 12 ponttal nyert az Alba Fehérvár ellen a férfi kosárlabda NB I-ben.
A szombati játéknap első mérkőzésén a hazaiak a nyitó negyed végére hat ponttal elléptek, de a vendégek a harmadik szakasz végéig ledolgozták a hátrányukat. A negyedik tízpercben aztán a fótiak megint eredményesebben játszottak, tíz ponttal elhúztak, s végül még ennél is nagyobb különbséget tudtak kialakítani.
A Fót sorozatban harmadszor nyert.
KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
Phoenix Fóti Tigrisek–Alba Fehérvár 79–67 (25–19, 18–19, 12–17, 24–12)
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: NKA Universitas Pécs–Egis Körmend
18.00: Délút-SZTE-Szedeák–Debreceni EAC
18.00: OSE Lions–Sopron KC
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE
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