Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: Zalaegerszeg–Kisvárda 0–0

A Fót a negyedik negyedben fektette két vállra az Alba Fehérvárt

2026.10.24. 19:32
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Fotó: FB/Phoenix Fóti Tigrisek
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férfi kosárlabda NB I Phoenix Fóti Tigrisek Alba Fehérvár
Az újonc Fót hazai pályán 12 ponttal nyert az Alba Fehérvár ellen a férfi kosárlabda NB I-ben.

A szombati játéknap első mérkőzésén a hazaiak a nyitó negyed végére hat ponttal elléptek, de a vendégek a harmadik szakasz végéig ledolgozták a hátrányukat. A negyedik tízpercben aztán a fótiak megint eredményesebben játszottak, tíz ponttal elhúztak, s végül még ennél is nagyobb különbséget tudtak kialakítani.

A Fót sorozatban harmadszor nyert.

KOSÁRLABDA
FÉRFI NB I
Phoenix Fóti Tigrisek–Alba Fehérvár 79–67 (25–19, 18–19, 12–17, 24–12)
18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét
18.00: NKA Universitas Pécs–Egis Körmend
18.00: Délút-SZTE-Szedeák–Debreceni EAC
18.00: OSE Lions–Sopron KC
18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE

férfi kosárlabda NB I Phoenix Fóti Tigrisek Alba Fehérvár
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