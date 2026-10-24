A Fót a negyedik negyedben fektette két vállra az Alba Fehérvárt

A szombati játéknap első mérkőzésén a hazaiak a nyitó negyed végére hat ponttal elléptek, de a vendégek a harmadik szakasz végéig ledolgozták a hátrányukat. A negyedik tízpercben aztán a fótiak megint eredményesebben játszottak, tíz ponttal elhúztak, s végül még ennél is nagyobb különbséget tudtak kialakítani.

A Fót sorozatban harmadszor nyert.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

Phoenix Fóti Tigrisek–Alba Fehérvár 79–67 (25–19, 18–19, 12–17, 24–12)

18.00: Falco-Vulcano Energia KC Szombathely–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét

18.00: NKA Universitas Pécs–Egis Körmend

18.00: Délút-SZTE-Szedeák–Debreceni EAC

18.00: OSE Lions–Sopron KC

18.00: Kometa-KVGY Kaposvári KK–Atomerőmű SE