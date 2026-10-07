Nemzeti Sportrádió

Győrben nyert a Sopron, odahaza gálázott a Szekszárd a női kosár NB I-ben

M. B.M. B.
2026.10.07. 20:16
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Fotó: FB/Sopron Basket
Címkék
ETO Basket NKA Universitas Pécs VBW CEKK Cegléd Sopron Basket női kosárlabda NB I KSC Szekszárd ELTE BEAC Újbuda
Háromból két alkalommal a hazai pályán játszó csapatok nyertek a női kosárlabda NB I szerda kora esti meccsein.

A győri mérkőzés legjobbja a vendégek amerikai légiósa, Kennedy Todd-Williams volt, aki 15 pontja mellé 12 lepattanót és három asszisztott is jegyzett.

Mindeközben a Szekszárd hazai pályán 98 pontot rámolt be a BEAC kosarába, míg a címvédő Pécs egy alacsony színvonalú meccsen hatpontos vereséget szenvedett Cegléden – a hazaiaknál Farkas Petra dupla duplával (19 pont, 10 lepattanó) jelentkezett, míg a vendégeknél Zada Williams és Studer Ágnes is 15-15 pontig jutott.

KOSÁRLABDA
Női NB I
VBW CEKK CeglédNKA Universitas Pécs 56–50 (7–11, 25–13, 13–13, 11–13)
ETO BasketSopron Basket 53–88 (15–20, 16–30, 15–18, 7–20)
KSC SzekszárdELTE BEAC Újbuda 98–63 (36–18, 28–16, 18–15, 16–14)

Később
19.30: Vasas AkadémiaCsata TKK
20.00: TFSEBKG-Prima Szigetszentmiklós

 

 

ETO Basket NKA Universitas Pécs VBW CEKK Cegléd Sopron Basket női kosárlabda NB I KSC Szekszárd ELTE BEAC Újbuda
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