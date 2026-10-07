Győrben nyert a Sopron, odahaza gálázott a Szekszárd a női kosár NB I-ben

A győri mérkőzés legjobbja a vendégek amerikai légiósa, Kennedy Todd-Williams volt, aki 15 pontja mellé 12 lepattanót és három asszisztott is jegyzett.

Mindeközben a Szekszárd hazai pályán 98 pontot rámolt be a BEAC kosarába, míg a címvédő Pécs egy alacsony színvonalú meccsen hatpontos vereséget szenvedett Cegléden – a hazaiaknál Farkas Petra dupla duplával (19 pont, 10 lepattanó) jelentkezett, míg a vendégeknél Zada Williams és Studer Ágnes is 15-15 pontig jutott.

KOSÁRLABDA

Női NB I

VBW CEKK Cegléd–NKA Universitas Pécs 56–50 (7–11, 25–13, 13–13, 11–13)

ETO Basket–Sopron Basket 53–88 (15–20, 16–30, 15–18, 7–20)

KSC Szekszárd–ELTE BEAC Újbuda 98–63 (36–18, 28–16, 18–15, 16–14)

Később

19.30: Vasas Akadémia–Csata TKK

20.00: TFSE–BKG-Prima Szigetszentmiklós