Szélesi Zoltán szerint „éheztetés” jön az Újpestnél a kupameccs előtt

Efraín JUÁREZ, az ETO FC vezetőedzője

– Milyen értéke van ennek a győzelemnek?

– Az biztos, hogy nehéz ellenfélre számítottunk, remek játékosai vannak az Újpestnek, de azért ez az ETO-ról is elmondható. Néha remek játékkal veszít egy csapat, néha pedig gyengébb játékkal nyer. Ezúttal mindenki harcolt a győzelemért, és ez még csak a kezdet. Lezárult az első harmada a hosszú bajnokságnak, örülhetünk a pontjainknak, de a következő héten újabb nagy csata vár ránk a kupában. Szerénynek kell maradnunk.

– Luka Kulenovic alaposan megszenvedett az első góljáért: mit jelenthet a csapat számára az ő eredményessége?

– A csatárok a gólokért élnek, és ezek alapján is ítélik meg őket, de ilyenkor nem figyeljük a letámadást, a befektetett munkát, a helyezkedést. Rendkívül fontos, hogy gólt szerzett, örülök is neki, de a csapat a fontos! Huszonegy kezdőjátékos, huszonegy cserejátékos, és huszonegy olyan játékos van, aki kimaradhat a keretből. Igaz, hogy az alapcsapat adva van, de bármikor változhat, azaz mindenkinek küzdenie kell.

– Két ponttal többet szerzett az ETO tizenegy forduló után, mint a bajnoki címet hozó tavalyi évadban – ehhez mit szól?

– Meccsről meccsre haladunk, de a végén most is bajnokok akarunk lenni.

Efraín Juárez (Fotó: Török Attila)

SZÉLESI Zoltán, az Újpest FC vezetőedzője

– Több volt ebben a mérkőzésben?

– Hasonló volt a forgatókönyv, mint a múlt héten. Az intenzitás, a játék, a statisztikai fölény mellett úgymond könnyű gólt kaptunk, és egyetlen helyzetet sem sikerült értékesíteni. Idegesítő. A kapott góloknál az egyéni felelősség megvan, a támadójáték kapcsán pedig folyamatosan megy a gyakorlás. Rengeteg kontra, sok-sok befejezés edzéseken, ott mindből gól születik, de a mérkőzés más. Megnézzük, mi lesz, ha kevesebb labdát kapnak a játékosok, ha kiéheztetem őket, vajon akkor milyen lesz a kupameccs. Ennyi befektetett munkával előbb-utóbb a szerencse is mellénk áll.

– A félidei cserék az iram fokozását célozták?

– Mindenképpen. A bal oldalról szerettem volna több passzt, beadást látni, éreztem a dinamikát és arra gondoltam, ilyen nyomás mellett meglesz az első gól a hetvenedik percig. Matija Ljujicsnak lógott a levegőben a második sárgája, ezért jött le, és azt éreztem, nemcsak az egyenlítés lesz meg, hanem a győzelem is.

– Az idény első harmada lezárult, mennyire áll közel csapata pontszáma és játéka a nyáron tervezetthez?

– Együtt kell értékelni az eredményességet, a pontokat és a fejlődést. Jó úton vagyunk, lehetne öt-hat ponttal több a tarsolyunkban, viszont az edzéseken hatalmas változás az iram, a játékosok remek fizikai állapotba kerültek. A keret átalakult, nehézkes ez a folyamat, de pozitív vagyok, a játék képe, a helyzetek száma is biztató. A kapott gólok számát csökkentenünk kellene, viszont jobb döntésekre van szükség a kapu előtt.

LABDARÚGÓ NB I

11. FORDULÓ

ETO FC–Újpest FC 1–0 (1–0)

Győr, ETO Stadion, 6556 néző. Vezette: Derdák Marcell

ETO: Petrás – Bennette (Vladoiu, 66.), Urblík N., Krpics, Stefulj – Szép, Agba – Djukanovics (Bánáti, 66.), Ricardo (Gavrics, 60.), Huszár (Umathum, 75.) – Kulenovic (Marong, 75.). Vezetőedző: Efraín Juárez

Újpest: Szappanos – Ujváry (Mucsányi Miron, 89.), Heitor, Stronati, Zeke (Scharmer, 74.) – Szendrei N., Ljujics (Maier, a szünetben) – Matko, Amenyido, Krajcsovics (Horváth K., 68.) – Tijani (Vlijter, a szünetben). Vezetőedző: Szélesi Zoltán

Gólszerző: Kulenovic (25.)

Sárga lap: Szép (51.), Krpics (90+1.), ill. Ljujics (24.), Ujváry (45+1.), Szendrei N. (54.), Mucsányi Miron (90.)