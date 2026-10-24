Penders-öngól, Palmer-kiállítás – a Spurs megverte a Chelsea-t

PREMIER LEAGUE

8. FORDULÓ

Chelsea–Tottenham Hotspur 0–2 (0–0)

London, Stamford Bridge. Vezette: Kavanagh

Chelsea: Penders – Acheampong, Lacroix, Colwill – Neto (Welbeck, 88.), M. Caicedo, J. Henderson, Hato (Palestra, 65.) – Palmer, Quenda (Estevao, 72.) – Rogers. Menedzser: Xabi Alonso

Tottenham: Kinsky – A. Gray, Van Hecke, Van de Ven, Robertson (Pedro Porro, 65.) – Mateus Fernandes, Tonali – Kudus (Kulusevski, 89.), Maddison (Gallagher, 51.), Tel (B. Davies, 89.) – Marmus (Solanke, 65.). Menedzser: Roberto De Zerbi

Gólszerző: Penders (77. – öngól), Tel (87.)

Kiállítva: Palmer (80.)

ÖSSZEFOGLALÓ

A Tottenham hétfőn a Coventry ellen megszerezte első bajnoki győzelmét az idényben, elmozdult a kieső helyről a tabellán, és ez megadta azt a lendületet neki, aminek köszönhetően az előző két meccsét megnyerő Chelsea ellen is mezőnyfölényben játszott az első félidőben, 70 százalékban birtokolta a labdát. Omar Marmus révén egy nagy helyzetig is eljutott a meccs első felében, viszont a Chelsea-nek több kaput eltaláló lövése volt az első félidőben, de Antonín Kinsky mindegyiknél védett, más kérdés, hogy több alkalommal a cseh kapus eladott labdái is hozzájárultak ahhoz, hogy a kékek lőni tudtak.

A Chelsea-ből sérülés miatt kimaradt a brazil csatár, Joao Pedro, akinek a hiánya a befejezéseknél érződött is a hazaiak játékán. Viszont a szintén sérülés miatt hiányzó kapus, Emiliano Martínez nem hiányzott az első 45 percben, ugyanis a Premier League-ben először kezdő (legutóbb az argentin sérülése miatt csereként állt be az Everton ellen) 21 éves belga Mike Penders két nagy helyzetnél is védett (Marmusé volt az egyik). Más kérdés, hogy a második félidőben negatív értelemben vált főszereplővé…

A másik félidő elején a Tottenham egyik ásza, James Maddison is kiesett sérülés miatt azok után, hogy korábbi sérüléseit követően most játszott másodszor kezdőként ebben a bajnoki idényben, a Coventry ellen legutóbb gólt is szerzett. Az 51. percben a korábbi Chelsea-játékos, Conor Gallagher váltotta, aki a hajrában fontos szerepet játszott a Spurs győzelmében.

A Tottenham ugyanis előbb Penders nagyon szerencsétlen öngóljával megszerezte a vezetést – a kapus Jean Paul van Heckével ütközött, amikor kimozdult egy szögletre és megpróbálta elöklözni a labdát, de az a saját kapujába pattant –, majd Gallagher kiharcolt egy második sárga lapot Cole Palmerrel szemben, akit kiállított a játékvezető.

Innen pedig már nem volt visszaút a Chelsea számára, és mivel Mathys Tel is betalált nagy szóló végén, 2–0-ra győzött a Tottenham. A korábban nyeretlen, de a héten már a második sikerét elkönyvelő Spurs bajnokin 2023 februárja után verte meg ismét a Chelsea-t (akkor is 2–0-ra), és a Tottenham lett az 5. csapat a Premier League történetében, amely elérte a 2000 pontos határt az öröktabellán (a Chelsea-nek már korábban sikerült ez).

KORÁBBI SZOMBATI MÉRKŐZÉSEK

Aston Villa–Manchester City 2–1 (N. Jackson 6., 60., ill. Haaland 52.)

Arsenal–Everton 2–0 (Konsa 7., Gabriel 68.)

Coventry City–Fulham 0–1 (Bobb 80.)

A TOVÁBBI PROGRAM

Vasárnap

15.00: Crystal Palace–Newcastle United

15.00: Hull City–Brentford

15.00: Liverpool–Brighton

15.00: Manchester United–Bournemouth

17.30: Sunderland–Leeds United

Péntek

Ipswich Town–Nottingham Forest 1–1 (Enciso 41., ill. Ne. Williams 13.)

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