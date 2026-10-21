Nemzeti Sportrádió

Női kosár Ek: simán győzött a Sopron a Saarlouis Royals vendégeként

B. O. B.B. O. B.
2026.10.21. 21:12
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Kennedy Tott-Williams egyedüliként jutott 20 pontig a mezőnyből (Fotó: FIBA)
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kosárlabda Saarlouis Royals Sopron Basket
A Sopron Basket magabiztos játékkal fölényes győzelmet aratott a német Saarlouis vendégeként szerdán, a női kosárlabda Európa-kupa 2. fordulójában.

Az első fordulós győzelme után Németországba utazott a Sopron Basket csapata, némileg tartalékos összeállításban. Az első percek még a ráhangolódással teltek, aztán gyorsan elkapta a fonalat a magyar csapat, amely már az első negyed után két számjegyű különbséggel vezetett. Védekezésben semmi problémája nem volt Gáspár Dávid garnitúrájának, a másik oldalon pedig jöttek a pontok, így az első félidő végére eldőlt a mérkőzés. Könnyedén nyert tehát újra a Sopron és száz százalékos teljesítménnyel vezeti a csoportját.

KOSÁRLABDA
EURÓPA-KUPA, NŐK
I-csoport, 2. forduló
SAARLOUIS ROYALS (német)–SOPRON BASKET 46–83 (14–25, 5–22, 11–18, 16–18)
Saarlouis, 400 néző. V: Ciopanosz (görög), Muho, Ozturk (luxemburgiak)
SAARLOUIS: Squires 11/3, Bulane 4, Eichmeyer 3, Zabotkaite 11/3, Hill 11. Csere: Luzgina 6/6, Hasle-Lagemann, Oly, Kunisch, Simon. Edző: Matiss Rozlapa
SOPRON: Angyal 12/6, Todd-Williams 20/3, Friskovec 8/6, Jankovics 16/3, Ezeigbo 9. Csere: Tóth F. 12/3, Marics 6, Rokob. Edző: Gáspár Dávid
Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–4. 8. p.: 8–17. 12. p.: 16–33. 15. p.: 18–40. 24. p.: 21–52. 28. p.: 28–64. 31. p.: 32–72. 37. p.: 41–78. Kipontozódott: Hill (38. p.)
MESTERMÉRLEG
Gáspár Dávid: – Az volt az elvárás a csapattól, hogy keményen és koncentráltan kosárlabdázzon, különösen védekezésben, ez megvalósult. Támadásban voltak időnként olyan akcióvezetéseink, amikor nem voltunk elég okosak, ezen dolgoznunk kell. Ha szűk rotációval is, de sérülés nélkül és győztesen hagyhattuk el a pályát, elégedettek lehetünk.

 

kosárlabda Saarlouis Royals Sopron Basket
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