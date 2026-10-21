Női kosár Ek: simán győzött a Sopron a Saarlouis Royals vendégeként

Az első fordulós győzelme után Németországba utazott a Sopron Basket csapata, némileg tartalékos összeállításban. Az első percek még a ráhangolódással teltek, aztán gyorsan elkapta a fonalat a magyar csapat, amely már az első negyed után két számjegyű különbséggel vezetett. Védekezésben semmi problémája nem volt Gáspár Dávid garnitúrájának, a másik oldalon pedig jöttek a pontok, így az első félidő végére eldőlt a mérkőzés. Könnyedén nyert tehát újra a Sopron és száz százalékos teljesítménnyel vezeti a csoportját.

KOSÁRLABDA

EURÓPA-KUPA, NŐK

I-csoport, 2. forduló

SAARLOUIS ROYALS (német)–SOPRON BASKET 46–83 (14–25, 5–22, 11–18, 16–18)

Saarlouis, 400 néző. V: Ciopanosz (görög), Muho, Ozturk (luxemburgiak)

SAARLOUIS: Squires 11/3, Bulane 4, Eichmeyer 3, Zabotkaite 11/3, Hill 11. Csere: Luzgina 6/6, Hasle-Lagemann, Oly, Kunisch, Simon. Edző: Matiss Rozlapa

SOPRON: Angyal 12/6, Todd-Williams 20/3, Friskovec 8/6, Jankovics 16/3, Ezeigbo 9. Csere: Tóth F. 12/3, Marics 6, Rokob. Edző: Gáspár Dávid

Az eredmény alakulása. 3. perc: 6–4. 8. p.: 8–17. 12. p.: 16–33. 15. p.: 18–40. 24. p.: 21–52. 28. p.: 28–64. 31. p.: 32–72. 37. p.: 41–78. Kipontozódott: Hill (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Gáspár Dávid: – Az volt az elvárás a csapattól, hogy keményen és koncentráltan kosárlabdázzon, különösen védekezésben, ez megvalósult. Támadásban voltak időnként olyan akcióvezetéseink, amikor nem voltunk elég okosak, ezen dolgoznunk kell. Ha szűk rotációval is, de sérülés nélkül és győztesen hagyhattuk el a pályát, elégedettek lehetünk.