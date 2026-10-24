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Leclerc folytatja a menetelést Austinban? – Amerikai Nagydíj, 3. szabadedzés

Horváth LiliánaHorváth Liliána
2026.10.24. 19:06
Fotó: AFP
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szabadedzés F1 Amerikai Nagydíj Formula–1
Charles Leclerc volt a leggyorsabb a Formula–1-es Amerikai Nagydíj nyitó napján, igaz, előnye nem volt számottevő: az első edzésen 84, míg a másodikon 42 ezreddel zárt a közvetlen riválisa előtt. Először Max Verstappen, majd a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli került hozzá a legközelebb, miközben a McLaren egyelőre nem mutatott meggyőző formát. Arról, hogy miként alakul a harmadik gyakorlás, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

 

 

 

47. AMERIKAI NAGYDÍJ
OKTÓBER 23., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:36.052
2. szabadedzés1. Leclerc 1:35.291
OKTÓBER 24., SZOMBAT
3. szabadedzés19.30–20.30
Időmérő23.00–00.00
OKTÓBER 25., VASÁRNAP
A verseny (56 kör, 308.405 km) rajtja21.00
KÖVETKEZŐ VERSENYEK
Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóvárosnovember 1., 21.00
Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulonovember 8., 18.00
Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegasnovember 21., 5.00

 

 

szabadedzés F1 Amerikai Nagydíj Formula–1
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