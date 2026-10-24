Leclerc folytatja a menetelést Austinban? – Amerikai Nagydíj, 3. szabadedzés
Charles Leclerc volt a leggyorsabb a Formula–1-es Amerikai Nagydíj nyitó napján, igaz, előnye nem volt számottevő: az első edzésen 84, míg a másodikon 42 ezreddel zárt a közvetlen riválisa előtt. Először Max Verstappen, majd a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli került hozzá a legközelebb, miközben a McLaren egyelőre nem mutatott meggyőző formát. Arról, hogy miként alakul a harmadik gyakorlás, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.
|47. AMERIKAI NAGYDÍJ
|OKTÓBER 23., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:36.052
|2. szabadedzés
|1. Leclerc 1:35.291
|OKTÓBER 24., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|19.30–20.30
|Időmérő
|23.00–00.00
|OKTÓBER 25., VASÁRNAP
|A verseny (56 kör, 308.405 km) rajtja
|21.00
|KÖVETKEZŐ VERSENYEK
|Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros
|november 1., 21.00
|Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo
|november 8., 18.00
|Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
|november 21., 5.00
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