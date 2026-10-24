Leclerc folytatja a menetelést Austinban? – Amerikai Nagydíj, 3. szabadedzés

Charles Leclerc volt a leggyorsabb a Formula–1-es Amerikai Nagydíj nyitó napján, igaz, előnye nem volt számottevő: az első edzésen 84, míg a másodikon 42 ezreddel zárt a közvetlen riválisa előtt. Először Max Verstappen, majd a vb-éllovas Andrea Kimi Antonelli került hozzá a legközelebb, miközben a McLaren egyelőre nem mutatott meggyőző formát. Arról, hogy miként alakul a harmadik gyakorlás, folyamatosan frissülő, élő szöveges tudósításunkból értesülhetnek.

47. AMERIKAI NAGYDÍJ OKTÓBER 23., PÉNTEK 1. szabadedzés 1. Leclerc 1:36.052 2. szabadedzés 1. Leclerc 1:35.291 OKTÓBER 24., SZOMBAT 3. szabadedzés 19.30–20.30 Időmérő 23.00–00.00 OKTÓBER 25., VASÁRNAP A verseny (56 kör, 308.405 km) rajtja 21.00 KÖVETKEZŐ VERSENYEK Mexikóvárosi Nagydíj, Mexikóváros november 1., 21.00 Sao Pauló-i Nagydíj, Sao Paulo november 8., 18.00 Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas november 21., 5.00