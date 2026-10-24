NB I: a ZTE kapufáig már eljutott a Kisvárda ellen

NB I

11. FORDULÓ

Zalaegerszegi TE FC–Kisvárda Master Good 0–0 – élőben az NSO-n és a Nemzeti Sportrádióban!

Zalaegerszeg, ZTE Aréna. Tv: M4 Sport+. Vezeti: Katona Balázs.

ZTE: Gundel-Takács – Csonka, Penalba, Diogo Silva, Calderón – Kujovic, Amato, Krevszun – Arthur Henrique, Machado, Maxsuell. Vezetőedző: Filipe Celikkaya.

Kisvárda: Popovics – Nagy K., Lippai, Serbecic, Soltész D. – Mbock, Youga – Bíró B., Melnik, Babják – Jordanov. Vezetőedző: Supka Attila.

Sárga lap: Serbecic (16.)

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ÉRDEKESSÉGEK:

♦ A jelenlegi NB I-ben egymástól legmesszebb – közúton 530 km-re – fekvő városok csapatai 2019 óta 18-szor találkoztak az élvonalban, és a párharcban egyértelműen a szabolcsiak az eredményesebbek, hiszen a mérleg 4 zalai siker, 6 iksz, 8 várdai győzelem.

♦ Az előző bajnokságban mindhárom kimenetel egyszer fordult elő, így 4–4 pontot gyűjtöttek egymás ellen. Érdekesség, hogy a legutóbbi 6 találkozójukból csak 1 lett döntetlen.

♦ A zalaiaknak házigazdaként kevésbé megy a várdaiak ellen, hiszen 4-szer gólképtelenek voltak és eddig csupán egyszer tudták megverni őket, éppen a legutóbbi, áprilisi mérkőzésükön (2–0). Előtte 4-szer ikszeltek, 4-szer pedig a vendég szabolcsiak távoztak győztesen.

♦ A fordulónak a 11., vagyis osztályozós helyről nekivágó ZTE felváltva nyert, illetve vesztett az előző 4 fordulóban. Legutóbb Debrecenben (0–3) már 6-odszor nem szerzett gólt ebben a bajnokságban, ami kiemelkedően a legnagyobb szám a mezőnyben.

♦ A Kisvárda az FTC ellen (1–1) már az 5. döntetlenjét játszotta, ez egálban a legtöbb a bajnokságban, az előző 6 meccséből pedig csak egyet vesztett el (0–1 otthon a Paks ellen) és egyet nyert meg (2–1 az MTK vendégeként).

♦ Miközben a Kisvárda mérkőzésein esett átlagban a legkevesebb gól (2.3/meccs), a Zalaegerszegén holtversenyben a második legtöbb (3.3/meccs).

♦ A ZTE minden pontját otthon szerezte, 3 győzelme mellett csak az FTC-től kapott ki (0–1). Házigazdaként felülmúlta az élen álló Puskás Akadémiát (1–0), a 12 góljából 10-et pedig 2 találkozón hozott össze (5–2 a Paks, 5–1 a Nyíregyháza ellen).

♦ A szabolcsi együttes idegenben eredményesebb, mint odahaza (7, illetve 4 pont). A vendégmérlege 2–1–1, a forduló előtt ezzel a 4. legjobb a mezőnyben és egyedül Nyíregyházáról távozott vesztesen (1–2).