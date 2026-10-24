A Budai Farkasok ellen sem hibázott a Veszprém a férfi kézilabda NB I-ben

A mérkőzés első gólját a Budai Farkasok szerezte, és ezután 2–1-re vezetett még a hazai gárda a 6. perc elején, innentől kezdve viszont az történt, amire előzetesen is számítani lehetett: a nagyszerű formában lévő Veszprém kiegyenlített, majd átvette a vezetést, s folyamatosan növelte előnyét. A szünetben 18–11-re vezetett a címvédő, amelyben főleg Ivan Martinovic, Gáncs-Pető Máté és Imre Bence játszott kiemelkedően.

A második félidő sem hozott fordulatot, a Veszprém fél gőzzel kézilabdázva is magabiztosan tartotta előnyét, sőt még növelte is azt, így a végén 34–23-as győzelemnek örülhetett.

A mérkőzésen Imre, Gáncs-Pető és Martinovic hat-hat gólt szerzett, miközben az Emil Nielsent helyettesítő Mikael Appelgren 38 lövésből 15-öt megfogott a bakonyiak kapujában. A Veszprém hatodik mérkőzésén a hatodik győzelmét aratta az NB I-ben, és továbbra is százszázalékosan áll a bajnokságban (is).

KÉZILABDA

FÉRFI NB I, 7. FORDULÓ

TATABÁNYA–NEKA 30–23 (13–12)

Tatabánya, 1810 néző. V: Sándor Gy., Szabó B.

TATABÁNYA: Andó – Sztraka 3, Mosindi 4, Karai 4, Vajda H. 2, Molnár R. 2, Éles 2 (1). Csere: Székely M. (kapus), Terjék 1, Bodó 4, Tóth L. 1, Temesvári, Damatrin 2, Grigoras 1, Szűcs Bence 4, Zsitnyikov. Edző: Tóth Edmond

NEKA: NAGY T. – Kucsera 3, Vári 3, Lukács K. 3, Szabó L., Kardos 2, Kovács D. 4 (2). Csere: Borsos M. (kapus), Bugyáki 1, Balogh D. 1, Török Á. 1, Tárnoki 1, Apró B. 4, Hajdu. Edző: Lehőcz Zoltán

Az eredmény alakulása. 7. p.: 5–0. 12. p.: 6–4. 19. p.: 9–8. 29. p.: 12–12. 36. p.: 16–13. 42. p.: 20–14. 50. p.: 24–19. Kiállítások: 2, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 2/2

MESTERMÉRLEG

Tóth Edmond: – A múltkori, rosszul sikerült Szigetszentmiklós elleni meccs után szerettünk volna hazai pályán bizonyítani, stabil védekezéssel, ez jól sikerült. A jó kezdés megvolt, a koncentrációnk maximális volt, látszott rajtunk az elszántság.

Lehőcz Zoltán: – A Tatabánya megérdemelten nyert, a találkozó nagy részében érvényesült az akarata. Az első félidő második felében lett volna lehetőségünk arra, hogy szorosabban alakuljon, de elszalasztottuk. Fiatal, új összetételű csapatunk tanulni fog belőle.

BALATONFÜRED–CSURGÓ 23–23 (11–14)

Balatonfüred, 600 néző. V: Bócz, Wiedemann

BALATONFÜRED: FÜSTÖS – Hornyák P. 3 (1), Fekete B. 2, Garajszki, Szretenovics 2, Klucsik, Németh Balázs 3. Csere: PODOBA (kapus), Ambrus B., Kovács B., VARGA M. 4, BÓKA 3, POPOVICS 4, Szabó L., Simotics 2. Edző: Kis Ákos

CSURGÓ: VÁCZI D. – Szűcs Balázs 2, Kathi 2, KISS B. 4, Ratkovics, HERCEG 4, Milovanovics 3. Csere: Zaponsek (kapus), ALILOVIC 6 (3), Bazsó, Németh Bulcsú, Prajovics, Vasvári, Szücs Balázs Máté 1, Bogdanovics 1. Edző: Alem Toszkics

Az eredmény alakulása. 6. perc: 1–0. 10. p.: 1–3. 15. p.: 4–5. 23. p.: 5–11. 28. p.: 9–14. 34. p.: 12–14. 38. p.: 15–16. 44. p.: 18–17. 49. p.: 19–19. 54. p.: 21–20. 57. p.: 22–23. Kiállítások: 4, ill. 8 perc. Hétméteresek: 2/1, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Kis Ákos: – Az első félidő nem úgy sikerült, ahogyan azt elterveztük, főleg támadásban hibáztunk sokat. A fordulás után összekaptuk magunkat, felzárkóztunk, sőt, a vezetést is átvettük, végül óriási küzdelemben igazságos döntetlen született!

Alem Toszkics: – Nagyon jó mérkőzést játszottunk, mindvégig óriási küzdelem folyt a pályán. Nagyon megdolgoztunk ezért az egy pontért!

BUDAI FARKASOK–VESZPRÉM 23–34 (11–18)

Budaörs, 400 néző. V: Garai, Varasdi

FARKASOK: BALOGH T. – Juhász Á. 2, Panic 2, Bene, Prainer, Pintér B., MARIC 4 (1). Csere: Zernovic (kapus), Kövecses 2, DRASKOVICS G. 4, Josefsson 2, HORVÁTH D. 4, Melnicsuk, Nurelden 3 (1), Szeitl L. Edző: Pásztor István

VESZPRÉM: APPELGREN – IMRE B. 6 (1), MARTINOVIC 7, Dodics 1, Pesmalbek 2, Ali Zein 1, GÁNCS-PETŐ 6. Csere: Ligetvári, ADEL 3, Remili 1, J. EL-DERA 5, Th. Petrus 1, Barna 1. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 11. perc: 4–5. 21. p.: 5–12. 26. p.: 7–16. 39. p.: 12–23. 53. p.: 17–31. Kiállítások: 10, ill. 4 perc. Hétméteresek: 3/2, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Pásztor István: – Elismerés jár csapatomnak, most játszott a legjobban. Mindenki hozzátette a magáét, remélem, ezen az úton megyünk tovább, ami pontokban is megmutatkozik.

Xavier Pascual: – Nem tiszteltük meg az ellenfelet a játékunkkal, ez nem volt jó csapathoz méltó teljesítmény.

GYÖNGYÖS–FTC 42–32 (25–16)

Gyöngyös, 1000 néző. V: Hornyik, Zörgő

GYÖNGYÖS: SKLEDAR – Végh 1, Golubovic 2, Raahauge 2, ÁSVÁNYI 5, Ubornyák 1, EDWARDS 5. Csere: Dobos (kapus), Zakhar 2, Jaros 2, Szöllősi B. 5, MÁTÉS 7 (2), Gyallai 1, GRÁF 5 (1), Jóga N. 1, Bihari 3. Edző: Bíró Balázs

FTC: Balogh Á. – Bujdosó 2, TÓTH P. 5, NAGY BENCE 10 (3), Koller 2, Bálint B. 1, Juhász Á. 2. Csere: Magyar B. (kapus), Török Á., CSANÁLOSI 4 (1), Mészáros M. 1 (1), Síró 1, Tarjányi 2 (1), Bodnár 1, Lékai, Konczos 1. Edző: Kiss György

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–4. 12. p.: 10–6. 18. p.: 14–11. 24. p.: 21–14. 36. p.: 30–20. 42. p.: 33–22. 48. p.: 38–26. 54. p.: 40–29. Kiállítások: 4, ill. 6 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 6/6

MESTERMÉRLEG

Bíró Balázs: – Így könnyű kézilabdázni, hogy lövünk több mint negyven gólt. Minden úgy alakult, ahogyan szerettük volna, nagy tempót diktáltunk. Az októberi feladatok kipipálva.

Kiss György: – A hazaiak a játék minden elemében fölénk nőttek, már az első félidőben eldöntötték a pontok sorsát. A támadójátékunkra nincs különösebb panasz, de védekezésben nem tudtunk felnőni a feladathoz. Ez nem a mi napunk volt.

ETO UNIVERSITY–SZIGETSZENTMIKLÓS 34–31 (16–13)

Győr, 700 néző. V: Horváth P., Marton B.

ETO: PÁSZTOR I. – Nagy M. 1, Dely 4, Bognár A., KUSAN 6, GYŐRI M. 8, KRAKOVSZKI B. 9 (4). Csere: Győri K. (kapus), Hári 2 (2), Zakor, Enomoto 2, Szmetán M. 2, Füzi, Csepics, Stepancic. Edző: Kopornyik Zsolt

SZIGETSZENTMIKLÓS: DEMÉNYI – Lakosy 2 (1), SCHÄFFER 5, Debreczeni 2, Tóvizi 1, VARGA M. 7, Spacsek 1. Csere: Holló, Jakobicz (kapusok), Schmid 1, Davidovics 3, Váczi M. 4, Oláh, Varjú 3 (3). Hoffmann 2. Edző: Kilvinger Bálint

Az eredmény alakulása. 7. perc: 6–2. 12. p.: 7–5. 17. p.: 8–8. 24. p.: 13–10. 36. p.: 20–15. 41. p.: 23–22. 46. p.: 26–24. 51. p.: 27–27. 59. p.: 32–31. Kiállítások: 6, ill. 8 perc. Hétméteresek: 8/6, ill. 6/4

MESTERMÉRLEG

Kopornyik Zsolt: – Színvonalas találkozó volt, amelyen hatékonyan védekeztünk. Összességében a jobbik arcát mutatta csapatunk, irányítottuk a mérkőzést, a helyzeteket kell a mostaninál jobb százalékban értékesíteni.

Kilvinger Bálint: – Jó mérkőzést játszottunk, nagy csatát vívtunk a Győrrel. Amit terveztünk, azt néhány hibától eltekintve nagyjából meg tudtuk valósítani, de végül érvényesült az ETO akarata.