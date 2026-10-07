Keller Ákos szerint jó lesz a Falco az Antwerp vendégeként

Ügyvezetője születésnapján kelt útra a Falco KC Szombathely, hogy egy idény kihagyása után ismét belevágjon a Bajnokok Ligája csoportkörébe. Gábor Máté még mindig szemtelenül fiatal, csupán harmincéves, de sok tapasztalat van a háta mögött, már a klub első, 2019–2020-as BL-évada során tagja volt a stábnak. Hogy valóban ünnepnapról van szó, jelezte, kávét ivott a bécsi repülőtéren, ami egyébként nem a szokása.

A kollektíva Brüsszelbe repült, hogy onnan Antwerpenbe buszozzon (nem volt fárasztó távolság), merthogy ott játssza szerdán első idénybeli nemzetközi meccsét a vasi alakulat.

A gárda a bajnokságot két győzelemmel kezdte, igaz, ellenfelei feltehetően a tabella hátsó régiójában tanyáznak majd az alapszakasz végeztével. Ez a csata viszont valódi fokmérő lesz, a csarnok tágas, könnyen el tudjuk képzelni, hogy remek hangulatot teremtenek benne a hazai drukkerek.

Az esti edzés elején újra Gábor Máté vitte el a show-t, egymás után kétszer bevágta a félpályást az egyik palánkra – később egy kicsit csökkent a hatékonysága, de egyértelmű, a kedd minden tekintetben az ő napja volt. Aztán háromnegyed hét környékén belevágtak a kemény munkába a fiúk a Lotto Are­nában, amelynek környezetében nagy munkálatok zajlanak. Sajnos a tréning érdemi részének kezdete miatt Milos Konakov mester félbeszakította kedélyes, mégis szakmai beszélgetésünket Perl Zoltánnal, de mentségére szóljon, udvariasan elnézést kért érte.

A folytatásban Gábor Máté, Nagy Norbert technikai vezető és Svajda Gábor, az egyik segédedző azt vizsgálta, hogy megfelelő-e a hárompontosvonal köríve – valószínűleg igen.

Keller Ákos cigánykereket hányt, tényleg nem unatkozhattunk, sokszor leírjuk, milyen jó a hangulat egy-egy foglalkozáson, de most valahogy tényleg oldottabb volt a légkör a szokott „sztenderdnél”.

Hogy ebből mi sül ki szerda este, arról most persze még fogalmunk sem lehet…

Ha már Keller, a 37 éves veterán center másfél éve visszavonult a válogatottól, ami azért nem jött neki rosszul pályafutása folytatása szempontjából.

„Nagyon élveztem a nyarat így, hogy nem kellett kosaraznom” – szögezte le. – „Viszont az alapozást egyre jobban utálom, ahogyan öregszem, egyre több minden fáj, és egyre kevésbé bírom. Ezért vártam, hogy végre elkezdődjön az idény, jöjjenek a meccsek és ne csak eddzünk. Az évad végén majd eldöntöm, akarok-e még kosarazni, de most úgy vagyok vele, néhány évig még csinálom.”

Csapatáról azt mondta, szerinte jók lesznek, de a fél együttes kicserélődése miatt még össze kell szokniuk, ami időbe telik. Egyelőre meccs közben is hullámzik a teljesítményük, öt kitűnő percet öt rettenetes is követhet. Meg kell még találniuk, ki kivel tud jól együttműködni a pályán, kinek mi az erőssége és próbálnak azonos ritmusban játszani.

„A magyar bajnokság elején még nem olyan nagy probléma a rövidzárlat, ez az előnye annak, ha bajnok lesz egy csapat, a hátsó fertályból érkeznek az ellenfelei. Az Antwerp négy-öt mezőnyjátékossal dolgozik, akik megvalósítják a taktikai elképzelést és a labdát birtokolják, szinte mindent rádobnak, a centerek blokkot adnak, harcolnak és mennek ész nélkül a lepattanókért” – beszélt a belgákról is Keller Ákos.

Marko Csurovics segédedző közreműködésével megnéztük, kik a legfontosabb kosarasok a belga riválisnál, amely gyors kosárlabdát játszik, erős a kerete, sokat támadja a gyűrűt, és akadnak jó dobói is. Egyelőre az Antwerp még nincs topformában, úgyhogy mindenképpen pariban lehet vele a Falco. 1. Nijel Pack – a 25 éves amerikai irányítót nem választották ki az idei NBA-drafton, most kezdi élete első profi idényét. A dallamos nevű wisconsini városban, Oconomowocban látta meg a napvilágot, és letette a névjegyét az amerikai egyetemi bajnokságban. Az biztos, hogy nem jó üzlet üresen hagyni őt a hárompontosvonalon túl, mert sokat vállalkozik, s gyakran elkapja a fonalat. 2. Joel Murray – szintúgy amerikai játékmester, de novemberben már 27 éves lesz. Míg Pack a dobásairól híres, Murray inkább a szó klasszikus értelmében vett irányító, aki a második idényét tapossa Antwerpenben, előtte Ausztráliában és Hollandiában is bizonyította tudását. 3. Noel Coleman – 26 éves dobóhátvéd, akinek jelentős tapasztalata van. Belga játékos, a Kortrijktől szerezte meg az Antwerp, szintén shooter, hazája válogatottjában is szerepet kapott már, igaz, ezzel nincsen egyedül a keretben. AZ ANTWERP KULCSJÁTÉKOSAI

KOSÁRLABDA BAJNOKOK LIGÁJA, FÉRFIAK

C-CSOPORT, 1. FORDULÓ

18.00: AEK (görög)–Salon Vilpas (finn)

20.00: Windrose Giants Antwerp (belga)–Falco KC Szombathely