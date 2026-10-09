Nemzeti Sportrádió

Lelik Réka elmondta, mi a legfontosabb dolog, amit magával vitt Törökországba

V. J.V. J.
2026.10.09. 09:12
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Fotó: Török Attila
Címkék
Emlak Konut női kosárlabda Lelik Réka
A szeptember óta a török Emlak Konutban kosárlabdázó Lelik Réka az MKOSZ videosorozatában mesélt pályafutása legújabb állomásáról.

 

 

Emlak Konut női kosárlabda Lelik Réka
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