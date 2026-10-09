Lelik Réka elmondta, mi a legfontosabb dolog, amit magával vitt Törökországba
A szeptember óta a török Emlak Konutban kosárlabdázó Lelik Réka az MKOSZ videosorozatában mesélt pályafutása legújabb állomásáról.
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