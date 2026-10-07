Nemzeti Sportrádió

Takács-Kiss Virág volt a Valencia legjobbja előző csapata ellen

2026.10.07. 22:44
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Takács-Kiss Virág remekelt (Fotó: Getty Images, archív)
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Takács-Kiss Virág spanyol kosárlabda Valencia kosárlabda
A válogatott Takács-Kiss Virág volt a címvédő Valencia BC legjobbja a spanyol női kosárlabda-bajnokság szerdai játéknapján, amikor jelenlegi csapata otthon 82–57-re legyőzte előző együttesét, a Meins Avenidát.

A liga honlapja szerint a magyar játékos 22 percet töltött a pályán, ezalatt 12 pontot dobott, kilenc lepattanót szerzett és két gólpasszt adott, a teljes hatékonyságot és produktivitást számszerűsítő teljesítményindexe (VAL) pedig neki lett a legmagasabb (26) az egész mezőnyben.

 

Takács-Kiss Virág spanyol kosárlabda Valencia kosárlabda
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