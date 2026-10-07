Takács-Kiss Virág volt a Valencia legjobbja előző csapata ellen

A liga honlapja szerint a magyar játékos 22 percet töltött a pályán, ezalatt 12 pontot dobott, kilenc lepattanót szerzett és két gólpasszt adott, a teljes hatékonyságot és produktivitást számszerűsítő teljesítményindexe (VAL) pedig neki lett a legmagasabb (26) az egész mezőnyben.