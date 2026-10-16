Nemzeti Sportrádió

Százmillió forint hiányzik a Sopron KC költségvetéséből

2026.10.16. 16:48
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Fotó: Facebook/Soproni Kosárlabda Club - SKC
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Sopron KC kosárlabda férfi kosárlabda NB I
Százmillió forint hiányzik a férfi kosárlabda NB I-ben szereplő Sopron KC költségvetéséből, és ahogy Csiszár Szabolcs alpolgármester jelezte: a város nem tudja előteremteni ezt az összeget, a városvezetés a tulajdonosokkal és Pojbics Szabolcs ügyvezetővel karöltve továbbra is mindent megtesz a megoldás elősegítésére.

A csapat honlapján Pojbics csütörtökön jelezte, olyan források nem érkeztek meg a klubhoz, amelyekkel az idény tervezésekor számoltak, ezért jelenleg a fizetések teljesítése is problémát jelent. Ugyanakkor hangsúlyozta, mindent megtesznek azért, hogy az SKC életben maradjon, és végigjátssza a bajnokságot. A kialakult helyzetről a játékosokat is tájékoztatták, egyelőre valamennyien jelezték, hogy kitartanak, folytatják a munkát és a pályán is mindent megtesznek a csapatért.

Csiszár Szabolcs a Facebook-oldalra kitett pénteki közleményében összefogást sürgetett, de azt kijelentette, hogy a város nem tudja előteremteni a 100 milliós összeget.

„Az önkormányzat az elmúlt évtizedekben jelentős erőfeszítéseket tett a helyi sportélet, a soproni profi csapatsportok támogatása érdekében. Ennek megfelelően a közgyűlés az idei évben 200 millió forinttal támogatta az SKC férfi kosárlabdacsapatát. Az elmúlt évek tapasztalatai ugyanakkor azt mutatják, hogy a klub működéséhez szükséges forrásokat rendszeresen ki kellett egészítenie az önkormányzatnak, mert a szponzorkeresés a taotámogatások árnyékában nem vezetett sikerre a klub részéről” – írta.

Hozzátette: a helyzet megoldása érdekében, segítséget nyújtva a csapatnak, augusztusban a városvezetés a legnagyobb soproni vállalatokkal is egyeztetést kezdeményezett, arra kérve őket, hogy szponzoráció formájában álljanak a csapat mellé. A nehéz gazdasági körülmények miatt azonban a jelenlévők nem tudták vállalni, hogy jelentős mértékben hozzájáruljanak a csapat sikeréhez. A klubnak idén mindössze 15 millió forint bevétele származott piaci alapú szponzorációból.

Az alpolgármester kitért arra is, hogy milyen forrásoktól esett el a város, és most az önkormányzat elérte a tűrőképességének határát, a klubnak ezért határozottabb kommunikációt kellett alkalmaznia annak érdekében, hogy szponzort és támogatókat találjon a csapat megmentéséhez.

„A városvezetés a tulajdonosokkal és Pojbics Szabolcs ügyvezetővel karöltve továbbra is mindent megtesz azért, hogy elősegítse a megoldást. Ehhez azonban a szurkolók, a klub, az önkormányzat részéről összefogásra van szükség” – fogalmazott Cziszár Szabolcs jelezve: arra kérik a klub ügyvezetését, hogy szervezzen meg egy szurkolói ankétot, ahol a városvezetés, a tulajdonosok velük együtt közösen válaszolhatnak a kérdésekre.

 

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