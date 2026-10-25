Férfi kosárlabda NB I: Dzunics Braniszlav távozott Kaposvárról
Közös megegyezéssel szerződést bontott a Kometa-KVGY Kaposvári KK férfi kosárlabdacsapata és Dzunics Braniszlav vezetőedző.
A somogyi klub honlapjának szűkszavú vasárnapi közleménye sok sikert kíván a trénernek, akivel az együttes az előző idényben újoncként harmadik helyen zárt az élvonalban. A szakembert a 2025/26-os szezonban elért eredményeiért az Év férfi edzőjének választotta a magyar szövetség.
A kaposváriak közlése szerint az új vezetőedző személyével kapcsolatban hamarosan tájékoztatják a szurkolókat.
A Kaposvár 4/2-es győzelmi mutatóval jelenleg negyedik helyen áll az NB I-ben.
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