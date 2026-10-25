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NB I: Vasas–Paks 0–1

Férfi kosárlabda NB I: Dzunics Braniszlav távozott Kaposvárról

I. SZ., MTII. SZ., MTI
2026.10.25. 13:55
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Dzunics Braniszlav (Fotó: Dömötör Csaba, archív)
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Kaposvár kosárlabda férfi kosárlabda NB I Dzunics Braniszlav
Közös megegyezéssel szerződést bontott a Kometa-KVGY Kaposvári KK férfi kosárlabdacsapata és Dzunics Braniszlav vezetőedző.

A somogyi klub honlapjának szűkszavú vasárnapi közleménye sok sikert kíván a trénernek, akivel az együttes az előző idényben újoncként harmadik helyen zárt az élvonalban. A szakembert a 2025/26-os szezonban elért eredményeiért az Év férfi edzőjének választotta a magyar szövetség.

A kaposváriak közlése szerint az új vezetőedző személyével kapcsolatban hamarosan tájékoztatják a szurkolókat.

A Kaposvár 4/2-es győzelmi mutatóval jelenleg negyedik helyen áll az NB I-ben.
 

 

Kaposvár kosárlabda férfi kosárlabda NB I Dzunics Braniszlav
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