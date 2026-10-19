Sopron: krízishelyzet, de csak a pályán kívül

Szombaton a csapat az előző évad ezüstérmesét, a Szolnokot fogadta a 4. fordulóban, majd győzte le meglepetésre 81–72-re, elképesztő légkörben…

„Fantasztikus hangulat volt a csarnokban, éreztük a pozitív energiát, a levegőben ott volt az összefogás, a szeretet, a támogatás, a „csak azért is” mentalitás – mondta a Nemzeti Sportnak vasárnap Ruják András, a soproniak 38 éves, rutinos, korábbi válogatott karmestere, aki a nyáron kilenc év után tért vissza a klubba. – Próbáltuk egyszerre komolyan és lazán venni a helyzetet, mert egyfelől viccelődtünk, s felvetődött, hogy a visszaszámlálást elkezdjük-e... A médiában megjelenteknél mi sem tudtunk többet, de azt megbeszéltük, hogy most aztán tényleg karaktert kell mutatnunk. Hallottuk, nagy a szervezkedés, a hangulat pedig elképesztő volt, mintha a rájátszásban egy sorsdöntő meccset vívnánk. Mindenképpen úgy akartunk kosarazni, hogy bizonyítsuk, jó lenne és szeretnénk is életben maradni. Voltak hiányzóink, és egy bajnokesélyes gárda volt az ellenfél, vagyis plusznyomás nem volt rajtunk, nem kötelező győzelem jellegű találkozóra készültünk. Motiváltak voltunk, átérezte mindenki a helyzetet, jólesett, hogy a szurkolók is mellettünk álltak, mi pedig megtettük azt a keveset, amire hatással tudtunk lenni.”

Fantasztikus hangulat volt a csarnokban, a játékosok érezték a pozitív energiát, tapintható volt az összefogás, a szeretet, a támogatás, a „csak azért is” mentalitás (Fotó: Soproni KC)

A hazai gárda álomrajtot vett a kedden még Bukarestben a FIBA Európa-kupa csoportkörében a román Dinamótól vereséget szenvedő piros-feketék ellen, s a 9. percben már 15 ponttal vezetett.

„Nagy lendülettel, jól kezdtünk, beestek a dobások, a véleményes labdákat megszereztük, és néha szerencsénk is volt – folytatta Ruják, aki 11 ponttal, két kulcsfontosságú triplával, négy lepattanóval és két gólpasszal zárt. – Ebben a szituációban a lehető legjobban sült el ez a meccs, a jelenlegi körülmények között ideálisan sikerült, s elégedett lehet mindenki. Nyilván a klub jövője szempontjából irreleváns volt, ki nyer, de mi megtettük, amit lehetett. Amikor egy csapat így kezd az esélyesebb ellen, és az első negyedben elhúz, szinte törvényszerű, hogy később lesznek meleg pillanatok. A Szolnok felállt és fordított, de a korábbi mérkőzéseinkkel ellentétben ezúttal nem kerültünk gödörbe, és sikerült győznünk. Bizakodva várjuk a folytatást, ahogy a szurkolók is.”