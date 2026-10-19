Nemzeti Sportrádió

Sopron: krízishelyzet, de csak a pályán kívül

FAZEKAS ZOLTÁNFAZEKAS ZOLTÁN
2026.10.19. 10:11
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Ruják András (9) szerint próbálták egyszerre komolyan és lazán venni a helyzetet, amiből több lett, mint sima helytállás (Fotó: MKOSZ)
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Sopron KC férfi kosárlabda NB I Ruják András
A férfibajnokság 4. fordulójában a bajnoki ezüstérmes Szolnokot legyőző Sopron varázslatos estén nyert két nappal azután, hogy kiderült, a jövőt illetően nagy bajba került.

Kisi túlzással azt is mondhatjuk, csütörtök óta a Sopron KC férficsapata a fő téma a sportág berkein belül idehaza, miután az előző évadot hetedik helyen záró klub segélykiáltásszerű bejelentést tett és tudatta, nagy bajban van. A korábbi kétszeres Magyar Kupa-döntős egylet ügyvezetője, Pojbics Szabolcs a közleményben jelezte, krízishelyzetbe került az egyesület, mert olyan források nem érkeztek meg a klubhoz, amelyekkel az idény tervezésekor számoltak, ezért jelenleg a fizetések teljesítése is problémát jelent. Ugyanakkor hangsúlyozta, mindent megtesznek azért, hogy az SKC életben maradjon és végigjátssza a bajnokságot.

A kialakult helyzetről a játékosokat is tájékoztatták, egyelőre valamennyien kitartanak, folytatják a munkát, és a pályán is mindent megtesznek a csapatért. Péntekre már kiderült, nagyjából 100 millió forint hiányzik a költségvetésből, Csiszár Szabolcs alpolgármester közleményben összefogást sürgetett, s kijelentette, hogy a város nem tudja előteremteni az összeget, de a városvezetőség a tulajdonosokkal és Pojbics Szabolcs ügyvezetővel karöltve továbbra is mindent megtesz a megoldás elősegítésére.

Kosárlabda
2026.10.17. 21:37

A Szolnok kikapott Sopronban a férfi kosárlabda NB I-ben

A Körmend otthon nyert az OSE Lions ellen, a Fót pedig a DEAC vendégeként bizonyult jobbnak.

 

Szombaton a csapat az előző évad ezüstérmesét, a Szolnokot fogadta a 4. fordulóban, majd győzte le meglepetésre 81–72-re, elképesztő légkörben… 

„Fantasztikus hangulat volt a csarnokban, éreztük a pozitív energiát, a levegőben ott volt az összefogás, a szeretet, a támogatás, a „csak azért is” mentalitás – mondta a Nemzeti Sportnak vasárnap Ruják András, a soproniak 38 éves, rutinos, korábbi válogatott karmestere, aki a nyáron kilenc év után tért vissza a klubba. – Próbáltuk egyszerre komolyan és lazán venni a helyzetet, mert egyfelől viccelődtünk, s felvetődött, hogy a visszaszámlálást elkezdjük-e... A médiában megjelenteknél mi sem tudtunk többet, de azt megbeszéltük, hogy most aztán tényleg karaktert kell mutatnunk. Hallottuk, nagy a szervezkedés, a hangulat pedig elképesztő volt, mintha a rájátszásban egy sorsdöntő meccset vívnánk. Mindenképpen úgy akartunk kosarazni, hogy bizonyítsuk, jó lenne és szeretnénk is életben maradni. Voltak hiányzóink, és egy bajnokesélyes gárda volt az ellenfél, vagyis plusznyomás nem volt rajtunk, nem kötelező győzelem jellegű találkozóra készültünk. Motiváltak voltunk, átérezte mindenki a helyzetet, jólesett, hogy a szurkolók is mellettünk álltak, mi pedig megtettük azt a keveset, amire hatással tudtunk lenni.” 

Fantasztikus hangulat volt a csarnokban, a játékosok érezték a pozitív energiát, tapintható volt az összefogás, a szeretet, a támogatás, a „csak azért is” mentalitás (Fotó: Soproni KC)

 

A hazai gárda álomrajtot vett a kedden még Bukarestben a FIBA Európa-kupa csoportkörében a román Dinamótól vereséget szenvedő piros-feketék ellen, s a 9. percben már 15 ponttal vezetett. 

„Nagy lendülettel, jól kezdtünk, beestek a dobások, a véleményes labdákat megszereztük, és néha szerencsénk is volt – folytatta Ruják, aki 11 ponttal, két kulcsfontosságú triplával, négy lepattanóval és két gólpasszal zárt. – Ebben a szituációban a lehető legjobban sült el ez a meccs, a jelenlegi körülmények között ideálisan sikerült, s elégedett lehet mindenki. Nyilván a klub jövője szempontjából irreleváns volt, ki nyer, de mi megtettük, amit lehetett. Amikor egy csapat így kezd az esélyesebb ellen, és az első negyedben elhúz, szinte törvényszerű, hogy később lesznek meleg pillanatok. A Szolnok felállt és fordított, de a korábbi mérkőzéseinkkel ellentétben ezúttal nem kerültünk gödörbe, és sikerült győznünk. Bizakodva várjuk a folytatást, ahogy a szurkolók is.”

 

 

Sopron KC férfi kosárlabda NB I Ruják András
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