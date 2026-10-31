Jesper Jensen vagy az ETO rossz sorozata szakad meg a Népligetben?

Augusztusban már találkozott a két legerősebb magyar női kézilabdacsapat, a székesfehérvári Szuperkupa-döntőben szoros első félidőt követően 30–24-re győzött a Győr a Ferencváros ellen. Azóta egyik fél sem szenvedett vereséget a bajnokságban és a nemzetközi porondon, a fővárosiak ráadásul minden meccsüket megnyerték.

1. FORMA

Ha a közelmúltbeli meccseket nézzük, a Ferencváros várja jobb formában a rangadót. A Bajnokok Ligájában az FTC az egyetlen hibátlan együttes, az utóbbi időben Simon Petra és Klujber Katrin vezetésével sorra aratja a győzelmeket. A francia bajnok Brest otthonában is lendületesen játszott a magyar együttes, az új igazolások is beilleszkedtek, az pedig nem zökkentette ki a játékosokat, hogy a vezetőedző Jesper Jensen bejelentette, az idény végén távozik.

Mindeközben az ETO is szépen gyűjti a pontokat a BL-ben, viszont az elmúlt három meccs (Gloria Bistrita, Metz, Odense) megmutatta, az erősebb riválisok ellen hajlamos olykor ­rossz periódusba kerülni: görcsössé válik a játéka, elöl percekig gólképtelen, miközben a védekezése sem a leghatékonyabb. A kisalföldiek javára váljék, hogy ezekből a hullámvölgyekből ki tudtak kecmeregni. Legjobb formában lévő játékosuk vitathatatlanul Tjasa Stanko, a szlovén balátlövő az augusztusi összecsapáson 11 alkalommal talált be a nagy riválisnak. A nyáron szerződtetett Sarah Bouktit és Thale Rushfeldt Deila is megmutatta olykor, igazából mire képes, ám extra teljesítményt egyelőre nem láttunk tőlük.

2. HIÁNYZÓK

A bal szélen fontos szereplők hiányoztak mindkét csapatból az elmúlt hetekben. A hazaiaknál Márton Gréta az ősz elején sem játszhatott, majd alighogy visszatért, a Dortmund elleni BL-meccsen kifordult a bokája, így kimaradt a válogatottból, amelyben klubtársa, Hársfalvi Júlia helyettesítette. Az amúgy bővebb keretű győrieknél az ősz elején Fodor Csenge és Bo van Wetering sem volt bevethető, így vagy a fiatal Zákányi Janka, vagy a kényszerből szélre húzódó Helena Elver, Bruna de Paula vagy Estelle Nze Minko segített be. Van Wetering azóta visszatérhetett, Fodor viszont – aki ebben az idényben egyetlen percet sem játszhatott – még nem. A jobb szélen az ETO az erősebb, Győri-Lukács Viktória és Emilie Hovden is jól teljesített a válogatotthétvégén, míg a ferencvárosiaknál erre a posztra csak Angela Malestein maradt, mivel Balázs Bítia a rajt előtt megsérült.

A belső posztokon az anyai örömök előtt álló Linn Blohm­ra és a térdműtéten áteső Veronica Kristiansenre sem számíthat Johansson, az előző BL-idény legjobb védőjének megválasztott Kelly Dulfer is meglehetősen kevés időt töltött a pályán. Az FTC norvég beállója, Vilde Ingstad kihagyta az októberi mérkőzéseket.

3. A HAZAI PÁLYA

Habár nem tartozik a legnagyobb magyar csarnokok közé, a katlanszerű Elek Gyula Aréna kétségtelenül az egyik legjobb hangulatú hazai létesítmény – amely ráadásul hosszú ideje bevehetetlen erőd, tétmeccsen több mint hat éve nem kapott ki a Ferencváros saját pályáján. 2020 februárjában a koronavírus-járvány miatt be nem fejezett idényben a siófokiak tudtak nyerni a Népligetben, azóta tétmeccsen egyetlen ellenfél sem ünnepelhetett győzelmet. A győriek 2019. december 29-én verték meg legutóbb az FTC-t a fővárosban, az utolsó percig kiélezett összecsapás végén az akkor még nem győri Lukács Viktória menthetett volna pontot, ám ziccerét védte Kiss Éva, aki napjainkban már kapusedzőként segíti az ETO-t.

4. KAPUSTELJESÍTMÉNY

Ha már szóba kerültek a kapusok, ezen a kulcsfontosságú poszton a győriek repertoárja szélesebb, Szemerey Zsófi mellett a francia Hatadou Sako és a dán Sand­ra Toft is a legjobbak közé tartozik az egész világon. A Fradinál nyáron itt is történtek változások, Laura Glauser és Janurik Kinga távozott, míg Jensen régi ismerőse, Anna Kristiansen érkezett. A dán kapus szerződtetése kiváló döntésnek bizonyult, az első meccsétől kezdve nagyszerűen teljesít, a bajnokságban a lövések 38 százalékát hárította, míg a BL-ben a negyven százalékot is meghaladja a hatékonysága. Böde-Bíró Blanka formájára sem lehet panasz, a magyar válogatott színeiben a franciák elleni idegenbeli találkozó utolsó nyolc percében még gólt sem kapott!

Azon a találkozón Sakót választották meg a meccs emberének, a győri keretből viszont a két sorozatot tekintve Toft mutatói a legjobbak, a BL-ben harmincöt, az élvonalban harmincnyolc százalékos hatékonysággal véd a rutinos dán kapus.

5. ELŐZMÉNYEK

A már említett 2019. decemberi meccs óta eddig csupán egyszer fordult elő, hogy az ETO nem kapott ki az Elek Gyula Arénában, idén márciusban az akkor még ferencvárosi színekben szereplő Darja Dmitrijeva értékesítette az időn túli hétméterest, így kettő helyett egy ponttal gazdagodtak a kisalföldiek. Jensen viszont még nyeretlen a győriek ellen, tavaly októberben 32–17-es vereséget szenvedett csapata az Audi Arénában, s májusban a Magyar Kupa elődöntőjében és a cikkünk elején visszaidézett Szuperkupa-mérkőzésen is az ETO bizonyult jobbnak. Jensen korábbi (és leendő) állomáshelyén, az Esbjerg élén sem tudta felülmúlni a győrieket.

NS-szakértő: DANYI Gábor bajnok és MK-győztes edző

Danyi Gábor

„A bajnoki cím szempontjából meghatározó mérkőzés jön, a győztes nagyon nagy lépést tehet az arany felé, de a tavalyi győri meccsel ellentétben, amely gyakorlatilag eldöntötte a bajnokságot, most nem várom, hogy akkora különbségű sikert arasson valamelyik együttes. Jelenleg a Ferencváros jobb formában van, ősszel még hibátlan itthon és a Bajnokok Ligájában is, jelentős fejlődésen ment keresztül, csapatszinten is erős teljesítményt nyújt. Simon Petra és Klujber Katrin játékát külön kiemelném. Tapasztalatból tudom, hogy a Népligetben mindig speciális egy FTC–Győr meccs hangulata, mindenki tudja, ez rangadó, és az ETO a vélt vagy valós nyomásnak korábban már többször áldozatául esett, meglátjuk, most miként tudja ezt kezelni. Ebben az idényben nem azt a győri csapatot látjuk, mint az előzőben, amikor ha nem is játszott jól, csinált egy olyan tíz-tizenöt percet, amelyben extrán védekezett negyvenszázalékos kapusteljesítménnyel, ezt egyelőre nem nagyon láttuk. Minden poszton kiváló játékosai vannak a Győrnek, közülük Tjasa Stanko és Győri-Lukács Viktória emelkedik ki, a többiek formája elmarad attól, ami az előző kiírásban jellemezte őket, de mindenkit óva intenék attól, hogy lebecsülje az ETO-t: olimpiai, világ- és Európa-bajnokok, BL-győztesek sorával a keretében, az edzői stábról nem is beszélve, mind tudják, mi a jelentősége ennek a mérkőzésnek, biztos vagyok benne, nagyon összeszedik magukat. Az FTC-nek most nagyobb esélye van arra, hogy lépjen az arany felé, de továbbra is nyitott marad a bajnokság.”

NŐI KÉZILABDA NB I

7. FORDULÓ, szombati mérkőzések

17.00: FTC–Győri ETO (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

16.00: NEKA–DVSC

16.00: Esztergom–Budaörs

16.30: Fehérvár–Mosonmagyaróvár

17.00: Vác–Kisvárda