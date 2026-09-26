Férfi kosárlabda NB I: győzelemmel kezdett a Falco

A pénteki három hazai siker után szombaton is csak a pályaválasztók örülhettek győzelemnek a férfi kosárlabda NB I-ben.

A Falco a 25 pontig jutó Perl Zoltán vezérletével győzte le a Fótot, a vendégek egyszer sem vezettek a mérkőzésen. A fótiaknál Juhos Levente 17 ponttal zárt.

Sokkal szorosabb volt a Szeged kaposvári vendégjátéka, ahol az utolsó percben Djordje Drenovac triplájával a csongrádiak egyenlítettek, de Ryan Woolridge büntetőjével a hazaiak ismét átvették a vezetést. A Szeged még így is fordíthatott volna, de Szentkuti Ákos két büntetőt is elrontott.

Az Atomerőmű, amely a Pécset verte 25 ponttal. A paksiaknál négyen is legalább 15 pontot szereztek, a baranyaiaknál Kieffer Alexander Punter húszig jutott. A Budapesti Honvéd – a válogatott Valerio-Bodon Vincent 24 és Jarvis Moss 18 pontjával – 83–65-re nyert házigazdaként a Kecskemét ellen.

Jegyzőkönyvek később.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I

Falco KC Szombathely–PHOENIX Fóti Tigrisek 94–75 (32–13, 24–20, 19–19, 19–23)

Szombathely, 2820 néző. V: Cziffra, Jankovics, Horváth Cs.

SZOMBATHELY: VÁRADI 14/6, Tanoh Dez 11/6, WHELAN 8/3, GRAY 9, PATTON 8. Csere: PERL 25/9, Trammel 2, Keller Á. 2, Roszics 6/6, Bognár 9/3, Herger, Verasztó. Edző: Milos Konakov

FÓT: Kinney 9/3, DANCSECS 12/9, Kazy 2, Ellis 11, JUHOS 17. Csere: Mitchell 8, Armaghani 8/3, Coulibaly 6, Emelieze 2, Kékesi. Edző: Surmann Gábor

Az eredmény alakulása. 3. perc: 12–2. 7. p.: 20–10. 12. p.: 39–17. 16. p.: 44–26. 20. p.: 56–33. 24. p.: 68–42. 27. p.: 72–50. 30. p.: 75–52. 34. p.: 82–61. 37. p.: 90–71

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Számítottam arra, hogy lesznek hibák a játékunkban, voltak is. De ez volt az évad első meccse, van még hová fejlődni, és fogunk is! A srácok edzésmunkájával, moráljával elégedett vagyok, erre lehet építeni. Megvan a győzelem, de igyekszünk tanulni a hibáinkból.

Surmann Gábor: – Nagy élmény volt Szombathelyen pályára lépni, óriási köszönet az atmoszféráért mind a hazai, mind a fóti szurkolóknak. A Falco játékosai végig sportszerűen kosaraztak, játszani akartak, nem becsültek le minket. A játékvezetőknek is jár a köszönet, mert egy pillanatig sem éreztették, hogy újoncok vagyunk. Mindent megcsináltunk, amit megbeszéltünk, ennél csak könnyebb meccsek várnak ránk a folytatásban. Megyünk tovább a saját utunkon!

Kometa-KVGY Kaposvári KK–SZTE-Szedeák 99–98 (28–23, 30–33, 26–15, 15–27)

Atomerőmű SE–NKA Universitas Pécs 102–77 (29–12, 28–26, 25–18, 20–21)

Paks, 800 néző. V: Goda, Csabai-Kaskötő, Söjtöny.

PAKS: JOSEPH 8/3, CHANDLER 17/6, BENKE 16/3, Révész 6, YOUNG 15. Csere: Halmai 8/6, Géringer 3, DANIELS 20/12, Krivacsevics 7, Nagy D. 2, Merkl. Edző: Ivica Skelin

PÉCS: Lawrence 4, PUNTER 20/6, Rátgéber 2, Buglyó 7/3, MOORS 16/3. Csere: Lukácsi 6, Brbaklics 2, Bor 7/6, Franson 5/3, Mezőfi, Komma 8, Burony. Edző: Sebastjan Krasovec

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–4. 8. p.: 27–10. 14. p.: 32–22. 18. p.: 48–33. 24. p.: 63–43. 28. p.: 79–52. 34. p.: 89–65. 38. p.: 97–73

MESTERMÉRLEG

Ivica Skelin: – Köszönöm a játékosoknak, hogy jól álltak hozzá a mérkőzéshez. Nagyon erősek voltunk az elejétől fogva, végig kontrolláltuk a találkozót, így mindenki a játékra tudott koncentrálni.

Sebastjan Krasovec: – Rosszul kezdtük a meccset, a lehetőségeinket nem tudtuk kihasználni, sablonosak voltunk. Sok dolgot kell javítanunk, hogy versenyben maradjunk a bajnokságban. Mivel kis csapat vagyunk, sok erőt kell belefektetnünk a játékba.

Budapesti Honvéd Sportegyesület–Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 83–65 (19–26, 21–9, 24–17, 19–13)

Ludovika Aréna, 750 néző. V: Mészáros B., Földházi, Pozsonyi.

HONVÉD: VALERIO-BODON 24/9, Reizinger 5, Moss 18/3, Baker 5/3, Radó 5. Csere: SIMON K. 11/6, Keller I. 10/3, Dócs 5/3, Nagy Á., Denk, Papp G. Edző: Lakits András

KECSKEMÉT: Jovicsics 7, Doss 11, Asztalos 3/3, Zsivojinovics 3, Karahodzsics 5. Csere: DJURISICS 14/6, Wittmann 10/3, Ivkovics M. 5/3, Csátaljay 4, Kertli 2, Ladovszky 1, Szemerédi. Edző: Ivkovics Sztojan

Az eredmény alakulása. 4. perc: 3–7. 8. p.: 12–22. 12. p.: 21–29. 15. p.: 23–33. 19. p.: 34–35. 23. p.: 42–38. 28. p.: 56–46. 32. p.: 68–55. 35. p.: 75–58. 39. p.: 83–61. Kipontozódott: Radó (39. p.)

MESTERMÉRLEG

Lakits András: – Amivel készültünk, az működött, magunkhoz képest még nem is dobtuk olyan jól a triplákat, ezen a területen van egy kis hiányérzetem. Természetesen volt egy kis drukk a kezdésnél, de aztán sikerült arra a hőfokra melegedni, amit elterveztünk, többek között a padról érkező jó energiáknak köszönhetően, mindenki, aki beszállt, hozzátette a magáét. Nagyon büszke vagyok rá, hogy két légióssal, magyarokkal vezérszerepben tudtunk győzelmet aratni!

Ivkovics Sztojan: – Elismerésem a Honvédnak, egyértelműen jobb volt ezen az estén. Kemény, férfias meccs volt, 15 kihagyott büntetőnk volt és harminc százalék alatt dobtuk a triplákat, de nem ez volt a döntő, hanem az, hogy puhák voltunk. Ez egy ilyen jó csapat ellen, amelynek megvan a kialakult rendszere, nem fér bele. Nincs rossz játékos, csak rossz edző!

Pénteken játszották:

NHSZ-Szolnoki Olajbányász–MVM-OSE Lions 104–93 (30–28, 26–16, 20–19, 28–30)

Alba Fehérvár–Egis Körmend 96–77 (23–20, 20–17, 24–18, 29–22)

Sopron KC–DEAC 100–82 (31–19, 19–21, 31–27, 19–15)

