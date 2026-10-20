Férfi kosár NB I: biztosan győzött a Szeged Kecskeméten

A Tisza-partiaknál a szerb Milos Glisics 18 ponttal és 11 lepattanóval zárt. A Kecskemét négy kör után továbbra is nyeretlen, a Szeged 2/2-re javította győzelmi mutatóját.

KOSÁRLABDA

FÉRFI NB I, ALAPSZAKASZ

4. FORDULÓ

DUNA ASZFALT-DTKH KECSKEMÉT–DÉLÚT-SZTE-SZEDEÁK 63–86 (15–27, 27–18, 7–25, 14–16)

Kecskemét, Messzi István Sportcsarnok, 500 néző. V: Mészáros, Jankovics, Nagy

KECSKEMÉT: JOVICSICS 12/9, DOSS 22, Asztalos 4, Zivojinovics 3/3, Karahodzsics 4. Csere: Wittmann, DJURISICS 18/9, Ivkovics M., Szemerédi, Csátaljay 2. Szakmai igazgató: Ivkovics Sztojan

SZEGED: Kerpel-Fronius 9, WRIGHT 15/9, Nagy S. 13/9, GLISICS 18/3, Turner 8. Csere: DRENOVAC 18/3, Halasy 2, Vilmányi 2, Szentkuti 1, Antalics, Papp, Kiss-Leizer. Edző: Andjelko Mandics

Az eredmény alakulása. 4. perc: 7–7. 6. p.: 9–19. 10. p.: 15–27. 14. p.: 23–36. 20. p.: 42–45. 25. p.: 49–59. 30. p.: 49–70. 35. p.: 55–80. 40. p.: 63–86. Kipontozódott: Zivojinovics ill. Turner. Kiállítva: Ivkovics Sz.

MESTERMÉRLEG

Ivkovics Sztojan: – Csodálatos második félidőt produkáltunk negyedszer egymás után… Állandóan kiesett a kezünkből a labda, gyermeteg hibákat követtünk el. Tudtam, hogy nehéz dolgunk lesz, azt nem gondoltam, hogy ennyire.

Andjelko Mandics: – Jó mérkőzést játszottunk, kontrolláltuk a játékot, kivéve a második negyed hajráját. A második félidőben gyorsan kialakítottunk egy nagyobb előnyt, amit meg is tartottunk a találkozó végéig.