Nuno Campos új szintre emelte a Dinamót, vezeti a román bajnokságot

Ott folytatja Bukarestben Nuno Campos, ahol Zalaegerszegen abbahagyta. A portugál szakvezető az előző idényben kiváló munkát végzett a ZTE-nél, a bajnokságban az 5. helyig vezette a csapatot, a kupában pedig ezüstérmet szerzett. Nyáron némi meglepetésre nem nyugatra vezetett az útja, hanem a bukaresti Dinamo vezetőedzője lett, amellyel a Magyarországon már megszokott látványos támadófutballt játszatja – eredményesen, hiszen nyolc forduló után vezeti a román bajnokságot.

A bukaresti együttes a 2011–2012-es idény óta most szerepel a legjobban, 11 év után áll ismét a román liga élén. Elképesztő, de az első nyolc fordulóban mind a négy nagy riválisát legyőzte, a bajnoki címvédő Universitatea Craiovát 5–1-re, a Rapid Bucuresti-et 1–0-ra, az Universitatea Clujt 2–1-re, legutóbb az FCSB-t 2–1-re. Érdekesség, hogy a Rapid otthonában 12 év után nyert ismét a Dinamo, ráadásul az FCSB ellen sem sok sikert ért el az elmúlt időszakban, ezt megelőzően az előző 12 tétmeccsükből csak egyszer győzött – Nuno Camposszal viszont rögtön nyert. Hazai pályán ellenállhatatlan a Dinamo, mind a négyszer begyűjtötte a három pontot, 13 gólt szerzett és csak hármat kapott. A kupában is jól rajtoltak Camposék, 4–1-re legyőzték a harmadosztályú Sporting Liesti-et.

Nuno Campos Romániában is a ZTE-nél használt 4–4–2-es szerkezetben játszatja együttesét, akad, amikor csapata 60 százalék felett birtokolja a labdát, de előfordult, hogy 43 százalékkal is győzött. Ha a statisztikai adatokat nézzük, játékosai meccsenként átlagosan 18-szor lőnek kapura, hatszor találják el, 57 százalékban van náluk a labda és kilenc szögletet végeznek el.

Nuno Campos néhány hét alatt a tabella élére vezette a Dinamót, megnyerte a legnagyobb rangadókat, és egy versenyképes, támadófutballt játszó csapatot épített. Az idény előtt a vezetőség a nemzetközi kupaszereplést tűzte ki célul, de az eddigi teljesítmény alapján talán vérmesebb reményeik is lehetnek…