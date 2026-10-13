Nemzeti Sportrádió

Dubei Debóra a Csata Szekszárd elleni játékáról: „Hazai pályán ez a minimum”

GY. F.GY. F.
2026.10.13. 12:13
null
Dubei Debóra (Fotó: Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége/FB)
Címkék
Szekszárd Csata női kosárlabda Dubei Debóra
A korábbi válogatott bedobó, Dubei Debóra szerint fantasztikusan harcolt és küzdött védekezésben a Csata a Szekszárd ellen, és arról is beszélt, hogy már képes volt két lépés távolságból szemlélni nemzeti csapatunk vb-szereplését.

Második hazai mérkőzését már megnyerte a Csata TKK a női bajnokságban, és ez azért nagy szó, mert nehezebb volt, mint az első. Október 3-án az ETO Basket tíz ponttal győzött az E.ON Sportcsarnokban, aztán vasárnap a KSC Szekszárd hét ponttal alulmaradt. És feltételezzük, hogy a Szekszárd előrébb végez majd a bajnokságban az ETO-nál, bár erre nem tudunk és nem is akarunk garanciát vállalni. A győztes fővárosiak bedobójával, Dubei Debórával beszélgettünk, aki 13 ponttal, nyolc lepattanóval és két gólpasszal vette ki a részét a sikerből.

„Az elejétől nagyon szerettük volna ezt a győzelmet, a Győr elleni meccs eléggé felborzolta a kedélyeket a klub háza táján – ecsetelte a nyáron szerződtetett játékos. – Mindenképpen javítani akartunk, fantasztikusan harcolt és küzdött a csapat védekezésben, nagyon jól koncentráltunk, ez lehetett a sikerünk kulcsa. A Győrrel szembeni bajnoki előtt sok mindenre felhívták a figyelmünket, hogy egyénileg ki mire képes, de ezt mi nem tartottuk észben, nem voltunk eléggé élesek. Viszont kellett az az »észbekapós« mérkőzés, teljesen összerántotta a csapatot, és hazai pályán az a minimum, ahogyan vasárnap játszottunk.”

Dubei nagyon szereti a közeget a Csatánál, jó döntésnek tartja, hogy oda igazolt. Örülne, ha egyre több néző szurkolna nekik, és úgy véli, ha a Szekszárd ellenihez hasonló meccseket prudukálnak, növekszik azoknak a budapestieknek a száma, akik esti szórakozásul a 13. kerületi kosárlabda-mérkőzést választják.

„Azért is szerződtem ide, mert tetszik, ahogy Tursics Krisztián edző gondolkozik – szögezte le. – Sok hasonló felfogású edzővel dolgoztam korábban, a taktika terén olyan sok újat nem tud mutatni, de így is vannak elemek, amelyek kihívást jelentenek nekem. Tudok azonosulni a koncepcióval, van új motivációm és a tapasztalatom is adva van. Nagyon korai még latolgatni az esélyeket, ki mire lehet képes, a Pécs bajnokként jelenleg a kilencedik helyen áll, de sok mérkőzés van hátra. Azt el tudom mondani, mi az én elképzelésem, szeretnék a legjobb négybe kerülni, de ezért tennünk is kell, jobban összeszokni. Sok játékos érkezett a legutóbbi évad keretéhez képest, és úgy gondolom, ha a szerencse is mellénk áll, és mindenki hozza az elvárható teljesítményt, ott lehetünk a legjobb négy között.”

Dubei Debóra a nyár elején vonult vissza a válogatottól, amelynek korábban kapitánya is volt, a márciusi vb-selejtezőn még remek játékkal segítette a csapatot. Véleménye szerint büszkék lehetünk a vb-8. lányokra, fantasztikusan teljesítettek, ennél jobb kimenetel csak az érem lett volna, ám nem lehetünk elkeseredve, pláne hogy sok hátráltató tényező nehezítette a felkészülést. Többen is magas szintre léptek, mindig akadt valaki, aki a hátán vitte az együttest. Hozzátette, már képes két lépés távolságból szemlélni a történteket, nem játszott el a gondolattal, hogy ott lenne a pályán, karrierjének azt a szakaszát teljesen lezárta, és szurkolt a válogatottnak, örült a sikerének.

 

Kosárlabda
2026.10.11. 19:10

Női kosár NB I: a Csata otthon nyert a Szekszárd ellen

A Népfürdő utcai csapat csak a harmadik negyedet nem nyerte meg, mégis nagyot kellett hajráznia.

 

 

Szekszárd Csata női kosárlabda Dubei Debóra
Legfrissebb hírek

Lelik Réka elmondta, mi a legfontosabb dolog, amit magával vitt Törökországba

Kosárlabda
2026.10.09. 09:12

Női kosár: nem volt könnyű dolga, de nyert a DVTK

Kosárlabda
2026.10.04. 20:43

Női kosárlabda NB I: a címvédő Pécs kiütötte a Vasast

Kosárlabda
2026.10.02. 20:12

Lelik Réka 29 pontjával csoportkörös az Emlak Konut a női kosárlabda Euroligában

Kosárlabda
2026.09.30. 22:32

NŐI KOSÁRLABDA NB I, 2026–2027

Kosárlabda
2026.09.29. 08:00

Kosárlabda: Takács-Kiss Virág megnyerte a spanyol Szuperkupát a Valenciával

Kosárlabda
2026.09.28. 10:11

Női NB I: idegenben ütötte ki a Fradi a Szekszárdot

Labdarúgó NB I
2026.09.27. 18:27

Női kosárlabda NB I: szekszárdi vereséggel rajtolt a címvédő Pécs

Kosárlabda
2026.09.26. 20:25