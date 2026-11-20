„Közvetlenül a szülés után az volt a célom, hogy a visszatérésemkor jobb legyek, mint amilyen előtte voltam – kezdte az interjúban Estelle Nze Minko. – Mindent megtennék azért, hogy jobb kézilabdázóként és jobb sportolóként térjek vissza. Most, néhány héttel később úgy gondolom: ha ugyanolyan jó leszek – vagy akár egy kicsit gyengébb is –, azzal már elégedett lennék.”

A Győri Audi ETO KC irányítója márciusban adott életet kisfiának, majd öt héttel a szülés után edzésbe is állt: „A súlyom nagyon más volt, sokat híztam a terhességem alatt, így nagyon nehéz volt hordozni ezt az új testet”.