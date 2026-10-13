Bukarestben is kikapott a Szolnok a férfi kosárlabda Európa-kupában

Huszonegy év hosszú idő, ezt a Dinamo Bucuresti-nél tudják a legjobban, amely 2005-ben szerepelt legutóbb nemzetközi porondon, a FIBA Európa-kupában, amely 2026–2027-es csoportkörének 2. fordulójában a magyar bajnoki ezüstérmes NHSZ-Szolnoki Olajbányászt fogadta kedden. A meccs helyszínén, a 2009 február 8-án Veszprémben meggyilkolt kézilabdázóról, Marian Cozmáról elnevezett csarnokban érződött leginkább a román negyedik helyezett távolmaradása: szűk másfél órával a kezdés előtt még röplabdaedzés zajlott, a palánkokra egy órával a rajt előtt még csak a gyerekek zsákolgattak, mert nem voltak a helyükön és a gyűrűk úgy hatvan centire helyezkedtek el a talajtól. A zsűriasztal összeszerelése sem ment egyszerűen, a meccs ellenőre, a török Ismail Aydin is rosszallóan ingatta a fejét, majd Bogdan-Constantin Stancuttal, a helyi mindenessel, a klub másodedzőjével, egyben technikai vezetőjével vitatkozott (feltehetően a hiányosságokról…).

Az első fordulóban mindkét gárda vereséget szenvedett, a Dinamo a csoportfavorit spanyol Girona otthonában, az Olaj a Tiszaligetben a lengyel Zielona Górától kapott ki. Az idei Magyar Kupa-győztes magyar együttes délelőtt főleg taktikai elemeket gyakorolt a dobóedzésen, majd ahogyan a hétfői tréninget megelőzően, újra kalandos volt az útja a csarnokhoz: az elképesztő dugóban a buszsofőr ezúttal majd száz méteren át a villamossíneken navigált, mielőtt körülbelül nyolc másik jármű között visszaperdült a hatsávos útszakaszon…

Mikko Larkas finn vezetőedző sajnos újfent nélkülözni kényszerült egyik legjobbját, honfitársát, a bő két hete orrtörést szenvedő Alexander Madsent, s a válogatott erőcsatár mellett Rudner Gábor sem tudta vállalni a szereplést bokasérülése miatt.

Josh Pierre-Louis betörésből talált be 10 másodperc után, így indult a meccs, de 11–6-ra már a hazaiak vezettek, akik főleg gyors indításokból találtak be. Egy 8–0-s szolnoki futás következett, s vezetett az Olaj, s megérdemelt előnnyel zárta az első tíz percet, csak a három elrontott büntetőt sajnálhattuk igazán. A súlyemelő-alkatú Stefan Grasu rakosgatta arrébb a szolnokiakat, majd hátulról öklelte fel Pierre-Louist, de a hazaiak raktak össze egy 12–0-s rohamot és fordítottak. Sok hiba jellemezte a játékot, nyolc egységnyi hátrányból visszajött az Olaj, de a figyelmetlenségek miatt megint hét pontra került riválisától. Nyerhetőnek tűnt a meccs, de a fordulást követően gyorsan 15 ponttal elhúztak a románok, Madsen nagyon hiányzott a gyűrűk alól, a hazaiak könnyedén törték fel a magyarok védekezését és egyre gyakrabban találtak be távolról. A 29. percben már húsz egységnyivel járt előrébb a Dinamo, a Szolnok pedig nem tudott feljavulni. Huszáros utolsó negyed kellett volna, de erre nem volt képes az Olaj, amely bejött húsz pont alá, de második meccsét is elvesztette.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA, CSOPORTKÖR

2. FORDULÓ, B-CSOPORT

Dinamo Bucuresti (román)–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 93–76 (16–18, 26–18, 27–15, 24–25)

Bukarest, Marian Cozma Sportcsarnok, 600 néző. V: Hekimoglü (török), Papaioannu (svájci), Shalhavi (izraeli)

DINAMO: MARKS 15/3, Kuti 9/3, ROBERTS 21/6, DRAME 10, Burns 4. Csere: Stark 5/3, Grasu 7/3, NOVICKIJ 15, Virna 4, Mandisodza 3/3. Edző: Zydrunas Urbonas

SZOLNOK: Krnjajszki 6/6, Pierre-Louis 14, Cseh B. 2, BARNES 12/3, Goodwin 6. Csere: Pallai 10/6, Molnár M. 9, BRANTLEY 17/6. Edző: Mikko Larkas

Az eredmény alakulása: 4. perc: 4–4. 6. p.: 11–6. 7. p.: 11–14. 13. p.: 21–25. 18. p.: 33–25. 20. p.: 35–33. 23. p.: 51–36. 29. p.: 65–45. 33. p.: 73–52. 36. p.: 76–61. 39. p.: 89–69

Kipontozódott: Drame (38. p.)

MESTERMÉRLEG

Zydrunas Urbonas: – Kontrolláltuk a lepattanóharcot, ez fontos volt nekünk. A második félidőben remek ritmusba kerültünk, ami a védekezésből adódott. Örülünk, az évad egyik legkiegyensúlyozottabb meccsét játszottuk saját szempontunkból.

Mikko Larkas: – A legjobbunkat kellett volna nyújtanunk, hogy nyerjünk, ettől messze voltunk. Az első félidő még rendben volt, de a nagyszünet után dekoncentráltak voltunk, ami nem elfogadható. Laposan, lassan folytattuk a meccset, amin gyakorlatilag elúsztak az esélyeink. El kell jutnunk mielőbb arra a szintre, amire szeretnénk, most a Dinamo erősebb és agresszívabb volt, ez döntött.