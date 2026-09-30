Férfi kosárlabda NB I: orrcsonttöréssel kidőlt a Szolnok légiósa

A klub tájékoztatása szerint a 31 éves légiós edzés közben, egy szerencsétlen ütközés következtében sérült meg, és egy éjszakát a kórházban töltött.

„Köszönöm mindenkinek a kedves üzeneteket és a jókívánságokat. Igyekszem a lehető leghamarabb folytatni a munkát a csapattársaimmal, és várom már, hogy újra találkozzunk” – üzente a szurkolóknak a nyáron érkezett kosaras, akiről egyelőre nem tudni, hogy mikor lesz újra bevethető.

Madsen kihagyta az Olaj keddi bajnokiját, melyen az alföldiek 91–90-re kikaptak a vendég Kaposvártól.