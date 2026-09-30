Nemzeti Sportrádió

Férfi kosárlabda NB I: orrcsonttöréssel kidőlt a Szolnok légiósa

2026.09.30. 08:53
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Alexander Madsen kihagyta csapata keddi bajnokiját (Fotó: Facebook, Szolnoki Olajbányász)
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Szolnoki Olaj Alexander Madsen férfi kosárlabda
Orrcsonttörést szenvedett Alexander Madsen, a bajnoki ezüstérmes NHSZ-Szolnoki Olajbányász férfi kosárlabdacsapatának finn játékosa.

A klub tájékoztatása szerint a 31 éves légiós edzés közben, egy szerencsétlen ütközés következtében sérült meg, és egy éjszakát a kórházban töltött.

Köszönöm mindenkinek a kedves üzeneteket és a jókívánságokat. Igyekszem a lehető leghamarabb folytatni a munkát a csapattársaimmal, és várom már, hogy újra találkozzunk” – üzente a szurkolóknak a nyáron érkezett kosaras, akiről egyelőre nem tudni, hogy mikor lesz újra bevethető.

Madsen kihagyta az Olaj keddi bajnokiját, melyen az alföldiek 91–90-re kikaptak a vendég Kaposvártól.

 

Szolnoki Olaj Alexander Madsen férfi kosárlabda
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