Férfi kosárlabda NB I: orrcsonttöréssel kidőlt a Szolnok légiósa

Orrcsonttörést szenvedett Alexander Madsen, a bajnoki ezüstérmes NHSZ-Szolnoki Olajbányász férfi kosárlabdacsapatának finn játékosa.
A klub tájékoztatása szerint a 31 éves légiós edzés közben, egy szerencsétlen ütközés következtében sérült meg, és egy éjszakát a kórházban töltött.
„Köszönöm mindenkinek a kedves üzeneteket és a jókívánságokat. Igyekszem a lehető leghamarabb folytatni a munkát a csapattársaimmal, és várom már, hogy újra találkozzunk” – üzente a szurkolóknak a nyáron érkezett kosaras, akiről egyelőre nem tudni, hogy mikor lesz újra bevethető.
Madsen kihagyta az Olaj keddi bajnokiját, melyen az alföldiek 91–90-re kikaptak a vendég Kaposvártól.
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